Réseau complexe de transport en commun, une pièce du casse-tête du gouvernement – ​​Shaw Local

Il ne faut pas beaucoup de temps pour observer la politique de l’Illinois avant de rencontrer un croisé de la consolidation, furieux de nos près de 9 000 unités de gouvernement local.

Il ne faut pas non plus longtemps pour que les Illinois évangélisent l’importance du contrôle local, rejettent les mandats non financés ou suivent les directives de Springfield et de Chicago.

Souvent, la même personne tombe dans les deux camps.

La pensée a fait surface grâce à un lecteur de Fox River Grove répondant à la chronique de jeudi sur les projets des Bears de Chicago de construire un complexe de stade de 5 milliards de dollars à Arlington Heights dans lequel j’ai affirmé que “plus il y aura d’entités impliquées, plus il sera difficile de mener une enquête valide”. comptabilité montrant que tout le monde en a pour son argent.

Scott T.Holland

Il a correctement noté que je n’avais pas entièrement expliqué ce point de discussion. L’exploration de ces détails m’a fait réfléchir à la façon dont nous gérons les transports en commun.

Outre les autoroutes nationales et locales, où l’argent public facilite les déplacements privés, Arlington Heights est également desservi par Metra Commuter Rail, sur la ligne Union Pacific Northwest, et Pace Suburban Bus. Ces deux agences sont sous l’égide de la Regional Transportation Authority, qui gère également la Chicago Transit Authority. Au total, la RTA supervise les finances, le financement et la planification d’un système qui dessert plus de 2 millions de passagers quotidiens dans six comtés : Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry et Will.

Le conseil d’administration de RTA compte lui-même 16 membres. Les présidents du conseil du comté des cinq comtés de col en nomment un chacun, tout comme le président du conseil du comté de Cook, le maire de Chicago en nomme cinq et les membres du conseil du comté de Cook qui ne représentent pas Chicago en nomment quatre. Au moins 11 de ces personnes doivent s’entendre sur le 16e membre (l’ancien sénateur d’État Kirk Dillard est président depuis 2014), puis cette personne nomme le directeur exécutif, également sous réserve de l’approbation de 11 administrateurs.

Selon rtachicago.orgle budget de fonctionnement annuel est de 3 milliards de dollars, les actifs combinés valent environ 160 milliards de dollars et il existe un plan d’immobilisations quinquennal qui coûtera 8,4 milliards de dollars.

En l’absence de l’implication des Bears, ni la RTA, ni Metra, ni Pace ne poursuivraient probablement des améliorations majeures à Arlington Heights. À moins que l’équipe ne paie pour l’expansion, l’argent proviendra des contribuables ou des passagers par le biais d’une augmentation des tarifs ou au détriment (en argent ou en report) d’autres projets ailleurs dans le réseau des six comtés.

Avec autant d’entités gouvernementales impliquées, il est déjà difficile de prouver que les besoins d’un contribuable à Antioche ou à Elburn sont dûment pris en compte, mais demandez-vous si l’Illinois avait un seul ministère des Transports publics responsable de chaque voie ferrée et roue de bus dans tout l’État.

Le transport en commun n’est qu’une pièce du puzzle du stade. Dès que les Bears obtiendront une unité gouvernementale pour aider financièrement à ce projet, les ramifications fiscales commenceront à se répandre.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.