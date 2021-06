Rescue ‘Plop’ gagne l’agilité All-American

TARRYTOWN, NY – Dans le monde bien nanti et de race pure du Westminster Dog Show vendredi soir, la meilleure histoire sous la grande tente blanche était Plop, un $ chien de sauvetage de New York.

Il a pris un tour de star bien mérité au milieu de la compagnie exclusive de divers Papillons, Terriers et Shetland Sheepdogs, dans toute sa gloire aux oreilles pointues.

Plop va vous épater, vous charmer et probablement vous embrasser, puis recommencera à vivre sa petite vie à secousses rapides, avec la vitesse et l’habileté qui ont fait de lui, indéniablement, le chien de retour de l’année à la 145e édition de Westminster, mais le premier à se tenir à l’extérieur du Madison Square Garden, qui accueille l’événement depuis 1877.

Un domaine historique nommé Lyndhurst, à vingt-cinq milles en amont de la rivière Hudson, abrite le Westminster 2021, une décision rendue nécessaire par les précautions COVID-19. Plop s’en serait probablement moqué s’il était disputé dans un dépotoir. C’est un 17 livres tendu avec un pelage grisâtre et une large bouche qui semble être dans un sourire perpétuel, 41 % bouvier australien, 30 % rat terrier, 12 % berger australien, avec un petit bouledogue américain, colley et autres races mélangé dedans.

Lui et son vaste pool génétique semblaient ravis d’être de retour – sautant, tournant, carénéant – à travers un parcours d’obstacles chronométré, remportant son deuxième premier prix au concours d’agilité All-American (un euphémisme pour une race mixte) à Westminster, mais son premier depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale majeure il y a 13 mois.

Plop avait des larmes à l’épaule et aux deux biceps, et sa propriétaire, Lisa Topol, directrice de la création dans une agence de publicité dans son autre vie, était terriblement inquiète.

« Je ne savais pas s’il courrait à nouveau, vraiment pas », a déclaré Topol à USA TODAY Sports quelques instants après que Plop ait franchi le 20e et dernier obstacle en 37,73. « Il était un peu rouillé, mais je dois vous dire que c’est une rock star. Je vais commencer à pleurer. J’adorerais ce chien s’il ne faisait plus jamais ça. C’est le chien le plus cool, le plus drôle et le plus affectueux du monde.

Topol, au bon moment, s’est mis à pleurer.

— Je te l’ai dit, dit-elle en riant.

Plop est sur le point d’avoir huit ans. Topol, qui a eu un succès significatif dans les compétitions d’agilité avec deux anciens chiens de race mixte, n’avait aucune intention d’en obtenir un autre lorsqu’un ami lui a envoyé une photo du jeune Plop sur Facebook. Il était dans un refuge en Alabama quand il était chiot, puis a déménagé dans un refuge en Floride. Il a été secouru à plusieurs reprises. Topol avait un ami en Floride qui a examiné Plop dans le refuge.

« Je le déteste mais tu l’aimeras », a écrit l’ami.

Topol a adopté le chien. Il a obtenu son nom « parce qu’il vient de tomber sur mes genoux ». Le lien a été instantané. L’affection se déverse de Plop comme l’eau d’un robinet. Il adore faire des tours qu’il préfère, une rotation à 360 degrés lorsque Topol tient sa main au-dessus de sa tête.

Plop est devenu une superstar de l’agilité, remportant de nombreuses compétitions – y compris le All-American 2019 à Westminster – et représentant même les États-Unis à l’échelle internationale, souvent aux côtés de Verb, un border collie de sept ans qui était le champion général des maîtres d’agilité au Westminster 2021 , en tête d’un peloton qui comptait 350 participants au début de la journée.

Plop a terminé quatrième au classement général, survolant des sauts, traversant des tunnels en forme de coude et des bascules de haut en bas, et slalomant à travers des poteaux – des exploits de dextérité que le Dr Peter Lotsikas, le vétérinaire du Maryland qui l’a opéré en mai 2020 , la pensée était inimaginable.

« Plop avait les pires épaules que j’ai jamais vues chez un chien de son âge », a déclaré Lotsikas, qui a inséré trois ancres en polymère pour le remettre en place, et dont la femme, Faith, a élaboré un long régime de rééducation. « C’est un petit pistolet. Il était l’un des chiens les plus difficiles à réhabiliter (à cause de son énergie). Dire qu’ils ont dépassé nos attentes est un euphémisme.

Après avoir remporté leur dernière victoire en agilité à Westminster, Topol et Plop ont reçu un ruban violet et or, un trophée de cristal, une assiette en argent et un chèque de 1 000 $ à remettre à l’American Kennel Club de son choix. Topol apportera sa contribution régulière à Ewenity Farms, le refuge de Floride d’où vient Plop.

L’une des choses préférées de Topol à propos de vendredi soir était que Plop savait qu’il avait gagné. Il le fait toujours, dit-elle, parce qu’il sent la montée d’énergie et la pompe et la célébration. Certains chiens restent discrets après les victoires. Pas Plop.

« Cela le rend encore plus agité », a-t-elle déclaré.

Topol a mis Plop dans sa cage pour chien testée contre les collisions et est retourné à son appartement dans le Lower Manhattan. En chemin, Plop a obtenu sa juste récompense : trois hamburgers McDonald’s, moins les petits pains.

De retour dans l’appartement, Plop a terminé sa journée en bondissant sur le lit de Topol, avant de se pelotonner à côté de son propriétaire.

« J’aime ce chien plus que tout sur Terre », a déclaré Topol.