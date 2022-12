Reroutage | Examen de la technologie MIT

Je suis devenu de plus en plus convaincu qu’aller au MIT était une partie nécessaire de la réalisation de mes rêves. Et pourtant ce ne devait pas être le cas.

C’est l’un des aspects délicats des problèmes à long terme : le premier plan que vous proposez ne fonctionne souvent pas.

Une fois que j’ai surmonté mon choc et ma déception initiaux, j’ai réalisé que mon objectif à long terme n’était pas entièrement voué à l’échec ; J’ai été accepté dans plusieurs autres grandes écoles. Déterminé à tirer le meilleur parti de la situation, j’ai essayé d’être systématique dans ma décision. J’ai créé un ensemble détaillé de critères pour capturer tout ce que je pensais vouloir dans un collège et j’ai attribué à chacun un poids basé sur l’importance. Ensuite, j’ai parcouru les forums en ligne, parlé aux étudiants actuels et même rendu visite en personne à toutes mes options. J’ai rempli des nombres pour chacun de mes critères et compté un score final pour chaque école. Sans surprise, ces scores m’ont dit que je devais choisir une grande institution technique plutôt similaire au MIT. Cependant, j’ai réalisé que je n’avais pas aimer cette réponse, parce que j’étais tombé de plus en plus amoureux d’une petite école d’arts libéraux en particulier. J’ai essayé de jouer avec les chiffres de ma feuille de calcul, mais quoi qu’il en soit, son score n’a jamais atteint le haut de la liste ; mes critères étaient simplement empilés contre elle. Finalement, à la veille de la date limite de décision, j’ai supprimé ma feuille de calcul détaillée et suivi mon cœur.

C’est une autre chose à propos des problèmes à long terme : les choses changent au fur et à mesure que vous commencez à les résoudre. Peu importe à quel point vous êtes sûr de vos opinions à l’avance, l’une d’entre elles peut changer face à de nouvelles informations.

Il s’est avéré que m’engager dans cette école d’arts libéraux a été l’une des meilleures décisions que j’ai prises. J’ai pu étudier des sujets profondément techniques, mais j’ai également pu explorer des intérêts pour la philosophie, la pratique contemplative et même la prise de parole en public. J’ai pu travailler et apprendre de personnes incroyablement passionnées par la technologie et l’invention, mais je me suis également lié d’amitié avec des personnes qui ont élargi mes horizons à des domaines dont je ne connaissais pas l’existence. Et il m’est arrivé de tomber amoureux et d’avoir le cœur brisé. Dans l’ensemble, j’ai vécu une expérience transformatrice qui a fait de moi non seulement un meilleur ingénieur et scientifique, mais aussi – j’aime à penser – un être humain meilleur, plus réfléchi et plus conscient.

Mes années de premier cycle ont également contribué à cristalliser une voie vers le devenir d’inventeur. Je me suis impliqué dans la recherche sur la robotique et l’IA et j’ai réalisé que j’étais extrêmement passionné par le fait de contribuer au rêve de créer des robots domestiques personnels. J’ai rencontré des mentors inspirants qui m’ont montré que devenir chercheur dans le domaine était une option de carrière viable. J’ai pu travailler sur des problèmes intéressants dans des contextes académiques et industriels, ce qui m’a fait réaliser tout ce que j’avais encore à découvrir sur mes domaines d’intérêt. Dans une tournure des événements intéressante, j’ai décidé de postuler au programme de doctorat du MIT et j’ai été accepté au CSAIL, où je travaille maintenant sur des problèmes difficiles mais importants avec des gens passionnés au quotidien.

Avec le recul, je suis toujours étonné par le nombre de façons dont les choses auraient pu se dérouler. J’aurais pu être accepté au MIT au lycée. J’aurais pu choisir l’une des autres écoles où j’ai été accepté. J’aurais pu choisir une autre majeure ou rejoindre un autre groupe de recherche à l’université. Je n’avais aucune idée de l’issue de ces décisions, et pourtant chacune était essentielle pour m’amener là où je suis maintenant. Peut-être que j’aurais atteint le même point dans bon nombre de ces autres scénarios. Peut-être que certaines de ces versions de moi seraient plus satisfaites de leurs voyages que je ne le suis du mien. Je suppose que je ne le saurai jamais. Cependant, je sais que j’ai vraiment vraiment aimer cette version de moi et je suis reconnaissant pour les événements fortuits, imprévisibles et parfois douloureux qui m’ont amené ici.

Je suppose que c’est encore une autre chose à propos des problèmes à long horizon : il existe un nombre infini de chemins pour les résoudre, mais il n’est jamais tout à fait clair quelle prochaine étape prendre sur l’un de ces chemins. Nous devons juste décider sur le moment, au mieux de nos capacités, et avoir confiance que les points se connecteront tous avec le recul.

Maintenant, si seulement je pouvais faire comprendre tout cela à mes robots.

Nishanth Kumar est un étudiant diplômé de deuxième année du groupe des systèmes d’apprentissage et d’intelligence de CSAIL, où il travaille à essayer de rendre les robots plus intelligents. En dehors de la recherche, il aime lire et écrire de la science-fiction, jouer au tennis de table et cuisiner des plats épicés.