Des biologistes travaillant au large de Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, ont repéré une espèce de requin rarement vue dans les eaux de la baie de Fundy 31 fois au cours de la semaine dernière.

“Les requins bleus sont généralement des visiteurs rares ou peu fréquents dans la baie de Fundy, mais pas en 2022 !” a déclaré la Station de recherche sur les baleines et les oiseaux marins de Grand Manan dans un message Facebook.

Un requin bleu a également été repéré près de Eastern Wolf Island par l’équipage et les passagers d’un navire d’observation des baleines Quoddy Link Marine, selon Danielle Dion, naturaliste principale de l’entreprise.

“C’est ma 21e saison avec Quoddy Link Marine”, a déclaré Dion. “Alors j’ai fait des milliers d’observations de baleines. Et j’ai vu des requins dans [the Bay of Fundy]mais je n’ai jamais vu de requin bleu.”

REGARDEZ | Voir un requin bleu solitaire profitant de la baie de Fundy : Les requins bleus font leur apparition dans la baie de Fundy Normalement absente des côtes du Nouveau-Brunswick, l’espèce de requin a été repérée au moins 31 fois au cours de la dernière semaine seulement.

Elle a dit que cela constituait une expérience spéciale pour les passagers de la journée.

“Lorsque l’équipage et les naturalistes deviennent vraiment excités, cela déteint évidemment sur les passagers.”

Danielle Dion est la naturaliste principale de Quoddy Link Marine. Maintenant dans sa 21e saison, c’était la première fois qu’elle voyait un requin bleu dans la baie de Fundy. (Contribué par Danielle Dion)

La hausse de la température pourrait expliquer les observations

Selon Fred Whoriskey, directeur exécutif du Ocean Tracking Network de l’Université Dalhousie, le nombre d’observations de requins bleus pourrait augmenter parce que les conditions de l’eau correspondent désormais aux préférences de l’espèce.

“Nous avons des girations très étranges dans la haute atmosphère et les directions du vent et autres”, a déclaré Whoriskey. “Nous nous sommes soudainement retrouvés dans les bonnes conditions où les eaux de surface se sont réchauffées, et cela a amené les requins bleus.”

Bien qu’il n’ait pas étudié les requins bleus dans la région où la station de recherche de Grand Manan les a repérés, Whoriskey a mené des recherches sur l’espèce dans les eaux au large de la Nouvelle-Écosse. Cette année, cette recherche a révélé un exode de requins bleus femelles plus petits et un afflux de requins bleus mâles plus gros en raison d’une augmentation de la température de l’eau.

La zone qu’il a étudiée, et celle près de Grand Manan, ont toutes deux des eaux similaires à celles du golfe du Maine. Il suppose donc que le réchauffement des températures a également attiré l’espèce dans la baie de Fundy.

L’augmentation des observations n’est pas en corrélation avec la population

Malgré le fait que davantage de requins bleus sont repérés au large des côtes du Nouveau-Brunswick, il ne s’agit pas d’une augmentation du nombre de requins bleus, a déclaré Whoriskey.

Il a dit qu’il s’agissait simplement d’une augmentation de la distribution et que ce serait temporaire.

“Les sonnettes d’alarme ont retenti très récemment autour des populations de requins bleus”, a déclaré Whoriskey. “Ils sont passés de relativement indifférents à soudainement très inquiets en raison de déclins soudains et de problèmes liés à la pêche.”

Fred Whoriskey est le directeur général du Ocean Tracking Network de l’Université Dalhousie. (Contribué par Fred Whoriskey)

La distribution des requins bleus s’étend de très loin, car les requins bleus matures se déplacent dans un tourbillon, ce qui signifie un vaste système de courants circulants dans l’océan.

Les requins bleus voyagent le long de la côte des États-Unis et au Canada, font une boucle au sud de l’Islande, traversent l’Europe, descendent jusqu’à l’équateur, puis reviennent vers le nord, a-t-il déclaré.

“Ils tournent encore et encore dans ce tourbillon pour le reste de leur vie. Ils parcourent donc de très grandes distances”, a-t-il déclaré.

Certains des requins bleus marqués dans le cadre de la recherche Whoriskey est impliqué dans la nage de la Nouvelle-Écosse aux Bahamas pour l’hiver.

Espèce ne faisant pas partie des requins les plus dangereux

Dion a déclaré que les passagers peuvent être un peu inquiets lorsqu’ils voient des requins, car la première chose qui leur vient à l’esprit est un grand requin blanc.

Mais Whoriskey a déclaré que l’arrivée des requins bleus ne devrait pas être préoccupante.

“En fait, nous passons régulièrement du temps à nager avec les requins bleus”, a-t-il déclaré. “Et nous emmenons en fait des groupes d’étudiants et les emmenons faire de la plongée avec les requins bleus.”