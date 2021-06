Requin éteint ? La vidéo TikTok de ‘Megalodon’ repérée dans le Massachusetts laisse les internautes fascinés

Un énorme requin a été filmé alors qu’il tournait autour d’un bateau de croisière dans l’océan Atlantique. Le requin gargantuesque a été filmé au large des côtes du Massachusetts et la vidéo a fait sensation sur les réseaux sociaux. La vidéo TikTok a été réalisée par un étudiant en biodiversité marine et musicien Alex Albrecht à plus de 100 milles de la côte près de Woods Hole.

Le clip montre le requin nageant lentement en cercle près de la surface supérieure de l’eau, tandis que beaucoup ont été entendus crier de peur. Certaines personnes se sont précipitées sur le côté du bateau pour apercevoir le puissant animal. « Oh mon dieu » et « Woah » étaient les réactions les plus courantes des personnes à bord du navire.

Peu de temps après le la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, beaucoup devinaient l’espèce du requin. Au départ, les gens ont prétendu qu’il pourrait s’agir d’un mégalodon. Megalodon, maintenant éteint, était un requin populaire connu car il était le plus grand jamais existant sur Terre. Les scientifiques ont révélé que le mégalodon mesurait entre 50 et 59 pieds de long, tandis que certains prétendent que l’espèce aurait pu mesurer environ 80 pieds de long. Ils ont disparu il y a environ 3,6 millions d’années.

Mais récemment, un cœlacanthe – un autre poisson préhistorique – a été pêché au large de Madagascar, suscitant des spéculations sur la découverte d’un mégalodon.

Certaines personnes ont identifié la puissante créature comme un requin pèlerin. Ce sont des poissons géants mais inoffensifs, non agressifs, et peuvent mesurer jusqu’à 26 pieds de long. Les requins pèlerins se nourrissent de zooplancton qu’ils attrapent la bouche ouverte. Ces géants peuvent être aperçus de mai à septembre, autour du sud-ouest de l’île de Man, de la côte ouest de l’Écosse, du sud-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Ces requins sont des espèces en voie de disparition et sont protégés au Royaume-Uni en vertu de la Wildlife and Countryside Act.

La vidéo TikTok d’Albrecht a reçu plus de 36 millions de vues, laissant les téléspectateurs à la fois émerveillés et terrifiés.

