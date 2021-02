VOICI les images époustouflantes qui ont remporté les gongs dans la catégorie Nature des Tokyo International Foto Awards.

Les photos de créatures grandes et petites, des requins géants aux renards chassant leurs proies, ont remporté les premiers prix.

Claudia Guido a attrapé un mouton parfaitement blanc en train de regarder la caméra en Toscane, en Italie, pour remporter le premier prix.

La photographe britannique Tracey Lund a également reçu plusieurs clichés très appréciés.

Tracey a également remporté le prix d’or dans la section sous-marine pour sa superbe photo de deux fous de Bassan se nourrissant dans les eaux au large des îles Shetland.

Les prix reconnaissent, félicitent et promeuvent des photographies exceptionnelles des quatre coins du monde.

Il vise à donner aux photographies professionnelles et amateurs une plus grande position au Japon et dans le monde entier.

La superbe photo des étoiles du photographe américain Craig Bill au-dessus de la formation Shiprock au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, est arrivée deuxième au classement général.

Le cliché, intitulé «Empire of The Stars», a également remporté un prix Or dans la section Panoramique.

Un autre prix d’or dans la section Faune est allé au photographe indonésien Budi Gunawan pour son incroyable gros plan d’un oiseau de soleil buvant au robinet.

Alexandru Popovski a remporté l’or dans la catégorie Seasons pour sa photo terrifiante d’une énorme tempête se préparant au-dessus des Keys de Floride.

Et le prix Or dans la catégorie Sunset est allé à Bence Mate, qui a capturé un groupe de girafes se détendant au soleil.

Hossein Farmani, le fondateur des prix, a déclaré: «Chaque année, nous voyons le talent et la créativité étonnants de photographes du monde entier qui se consacrent à leur travail.

«Les lauréats des Tokyo International Foto Awards nous ont apporté des histoires qui nous montrent une petite partie de ce que notre monde traverse ces jours-ci et nous ont également inspirés par leur vision et leur humanité, et pour cela, nous leur en sommes reconnaissants.