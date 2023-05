Requiem pour un démarreur unifamilial : pourquoi l’achat d’une première maison se meurt dans la capitale de la Colombie-Britannique

Ceci est la première partie d’une série en trois parties sur les maisons unifamiliales dans le Grand Victoria. Retrouvez la deuxième partie dans l’édition de la semaine prochaine avec la série complète en ligne sur péninsulenewsreview.com/tag/housing-crisis.

Posséder une maison unifamiliale dans le Grand Victoria est devenu un rêve inaccessible pour de nombreux milléniaux ou même des membres de la génération Z.

Ce ne sont pas les toasts à l’avocat ou les cafés à emporter quotidiens qui empêchent les jeunes générations d’entrer sur le marché immobilier. Mais ce pourrait être les 22 ans qu’il faudrait à beaucoup d’entre eux pour épargner en vue d’une mise de fonds.

Jade Taylor et son partenaire Joe Webber surveillent de près le marché depuis huit mois. Alors que les deux hommes visaient une maison unifamiliale, leur pré-approbation était de l’ordre de 500 000 $, ce qui est typique pour de nombreux acheteurs d’une première maison. Ils paient 2 000 $ par mois pour leur appartement d’une chambre, ce qui, en théorie, devrait être leur versement hypothécaire.

Pourtant, dans le Grand Victoria, cela ne suffit pas. Le couple a même envisagé une option de location avec option d’achat à Langford, mais lorsqu’ils ont analysé les chiffres, c’était entre 600 000 $ et 900 000 $.

Ils espèrent que les prix commenceront à baisser et, avec l’aide de leur famille, ils pourront peut-être entrer sur le marché.

« Nous attendions de voir si cela se produira un jour … C’était tellement compétitif pendant COVID », a déclaré Taylor.

Le couple envisageait de déménager sur la côte Est, mais comme elle travaille comme enseignante en immersion française et qu’il travaille dans la construction, les deux envisageraient des réductions de salaire et Webber aurait du mal à trouver un emploi dans son domaine.

« Étant né et ayant grandi à Victoria, vous ne devriez pas avoir à être hors de prix », a déclaré Taylor. « C’est beau et nous adorons ça, nous aimerions pouvoir élever nos enfants ici un jour. »

Breanne Epoch fait face à une situation similaire. Pendant qu’elle a grandi dans le Grand Victoria, elle a déménagé en Alberta et a fondé une famille avec l’intention d’économiser suffisamment pour revenir. Après près d’une décennie, un changement de carrière a incité Epoch et son mari Kyle à retourner sur l’île en avril 2021 afin de se rapprocher de leur famille.

Pendant leur séjour en Alberta, le couple a acheté trois maisons, qu’ils utilisent comme propriétés locatives. Pourtant, maintenant avec deux jeunes enfants en remorque, ils ne sont pas en mesure de s’implanter sur le marché du Grand Victoria et Epoch a noté que les coûts de ces trois maisons sont inférieurs à ceux d’un dans le Grand Victoria.

« Je suis constamment dans une situation d’angoisse à l’idée de devoir déménager parce que nous n’avons pas les moyens d’acheter une maison ici. Ma famille et moi sommes si proches et je ne peux plus vivre sans eux.

Il n’a jamais été aussi inabordable d’acheter une maison au Canada – du moins c’est le résultat d’un rapport de décembre 2022 sur les tendances et l’abordabilité du logement par la Banque Royale du Canada. Pour se qualifier pour une maison aux valeurs de référence, les acheteurs du Grand Victoria devraient gagner au moins 216 000 $ par an.

Le rapport de RBC a révélé que les acheteurs devraient allouer une part record de leur revenu pour couvrir les coûts de possession d’une maison – près de 72% (sur la base du revenu médian des ménages avant impôt pour couvrir les versements hypothécaires, les impôts fonciers et les services publics basés sur prix de référence des maisons unifamiliales).

« La détérioration de l’abordabilité au cours de la dernière année (18,7 points de pourcentage) a été sans précédent dans la région et a mis les acheteurs dans une situation extrêmement difficile », note le rapport de RBC. « Beaucoup ont complètement quitté le marché, provoquant une chute de l’activité. Les reventes de maisons ont récemment atteint leur plus bas niveau en 10 ans (hors période de confinement pandémique). »

Selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, le revenu médian après impôt d’un ménage dans la région métropolitaine de recensement de Victoria était de 75 500 $. À l’échelle nationale, il était de 73 000 $.

Mais déménager n’est peut-être pas la solution pour les premiers acheteurs qui cherchent à entrer sur le marché. Des revenus avant impôt à six chiffres étaient également requis à Vancouver (268 000 $), Toronto (240 000 $), Ottawa (149 000 $), Montréal (127 000 $), Calgary (123 000 $) et Halifax (116 000 $). D’autres hausses des taux d’intérêt ont propulsé les mesures globales de RBC à des sommets records à l’échelle nationale. Alors que la situation n’était pas aussi sombre dans d’autres marchés, les niveaux d’abordabilité semblaient plus tendus que d’habitude dans tous les marchés sauf un (Edmonton) avec des taux hypothécaires plus élevés nécessitant des poches plus profondes d’un océan à l’autre.

Breanne Epoch avec son mari Kyle et leurs deux enfants après leur retour dans le Grand Victoria. (Avec l’aimable autorisation de Breanne Epoch)

Le rapport de RBC a prédit que le point bas de l’abordabilité est probablement proche, avec des baisses de prix – en particulier en Colombie-Britannique et en Ontario – qui devraient contribuer à réduire les coûts de propriété une fois les taux d’intérêt stabilisés.

Depuis janvier, la Banque du Canada a maintenu son taux d’intérêt directeur à 4,5 % – le plus élevé depuis 2007 – après l’avoir augmenté huit fois, déclenchant le bond de 0,25 % en mars 2022.

La valeur de référence de l’indice des prix des maisons du Multiple Listing Service pour une maison unifamiliale dans le Grand Victoria était de 1 123 800 $ en avril, avec des prix allant d’environ 1,26 million de dollars dans le centre, 1,18 million de dollars dans la péninsule et 1 million de dollars sur la rive ouest.

En 2013, le prix de vente moyen annuel d’une maison unifamiliale dans le Grand Victoria était de 598 637 $, selon le Victoria Real Estate Board, ce qui signifie qu’au cours des 10 dernières années, les prix moyens ont presque doublé.

Alors que la mise de fonds minimale au Canada est de 5 % du prix d’achat d’une maison jusqu’à 500 000 $, les maisons achetées pour plus d’un million de dollars nécessitent une mise de fonds de 20 %.

Ainsi, si un premier acheteur devait acheter une maison dans le Grand Victoria pour 1 123 800 $, il aurait besoin de 224 760 $ pour un acompte, ce qui porterait son hypothèque totale à 899 040 $. Avec un amortissement de 25 ans sur une hypothèque à taux fixe de cinq ans à 5,04 % (le meilleur taux disponible au moment de la rédaction), leur versement hypothécaire mensuel serait de 5 249 $, selon Ratehub.ca, un service de comparaison de prêts hypothécaires en ligne.

Cela n’inclut pas les 20 476 $ nécessaires pour les droits de cession immobilière, car le programme d’achat d’une première maison de la Colombie-Britannique – un incitatif qui exempte les acheteurs du paiement des droits de cession immobilière – ne s’applique pas aux maisons achetées pour plus de 525 000 $. En plus des frais d’avocat, d’inspection et d’évaluation, Ratehub a estimé que près de 250 000 $ en « espèces » seraient nécessaires pour conclure la vente.

En plus de ce paiement hypothécaire de 5 249 $, Ratehub.ca a également estimé que les acheteurs auraient besoin de 500 $ pour les taxes foncières, 185 $ pour les services publics, 50 $ pour l’assurance des biens, 60 $ pour un téléphone et 60 $ pour les frais Internet, ce qui porte le coût mensuel total de possession de cette maison à 6 104 $. .

Ce revenu médian moyen des ménages après impôt de 75 500 $ se traduirait par environ 6 292 $ par mois – et il resterait moins de 200 $ pour l’épicerie, les frais de transport, les vêtements, les soins de santé et d’autres dépenses essentielles une fois les frais de logement couverts.

Un résident du Grand Victoria âgé de 25 à 34 ans, sur la base des revenus typiques de ce groupe démographique, prendrait 22 ans de travail à temps plein pour économiser suffisamment pour un acompte de 20% sur une maison à prix moyen – selon un 2022 étude réalisée par Generation Squeeze, une organisation canadienne à but non lucratif prônant l’équité générationnelle.

Il aurait fallu cinq ans aux jeunes adultes pour épargner en vue d’une mise de fonds au milieu des années 1970.

Un café Americano moyen dans une chaîne populaire coûte 4,25 $. Cinq cafés par semaine pendant 50 semaines (sans compter deux semaines de vacances standard) coûteraient 1 062,50 $ par an – ce n’est pas un petit prix, mais pas assez pour réduire cet acompte ou ces économies de réparation.

Sauter ces cafés pendant 20 ans serait un peu plus que suffisant pour couvrir les droits de mutation immobilière.

