République tchèque vs Portugal – Rapport de match de football – 24 septembre 2022

Le Portugal s’est imposé 4-0 contre la République tchèque lors de son match du groupe A2 de la Ligue des Nations samedi grâce à un doublé de Diogo Dalot et des buts de Bruno Fernandes et Diogo Jota.

La victoire met en place un affrontement crucial pour les Portugais mardi à domicile contre l’Espagne, qui a perdu 2-1 contre les visiteurs suisses, sachant qu’un match nul suffira pour atteindre les quatre derniers.

Le Portugal est en tête du groupe avec 10 points d’avance sur l’Espagne avec huit après cinq matches avec un match à jouer.

Le Portugais contrôlait la possession et ouvrait le score à la 33e minute lorsque Rafael Leao a lancé un centre dans la surface et que Dalot a tiré devant le gardien Tomas Vaclik.

Fernandes a doublé l’avance pour les visiteurs dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps lorsqu’il a fait irruption dans la surface et a converti un centre à bout portant. Patrik Schick a ensuite inscrit un penalty au-dessus de la barre pour les Tchèques juste avant la pause.

Dalot a marqué son deuxième peu après la pause avec Jota complétant le score à la 82e minute pour laisser les vainqueurs de 2019 en pole position pour atteindre les demi-finales.

“Je pense que la chose la plus importante a été le bon match que nous avons joué collectivement”, a déclaré Dalot. “Le résultat parle de lui-même. Nous avons joué un grand match et nous méritions de gagner.

“Que l’Espagne ait gagné ou non ce soir, cela ne change pas notre approche. Nous irons au match [against Spain] à Braga mardi déterminés à gagner, sachant que ce sera compliqué et que nous devrons faire notre part pour être dans la phase suivante.”