République tchèque vs. Danemark – Rapport de match de football – 3 juillet 2021

Le conte de fées du Danemark pour l’Euro 2020 s’est poursuivi avec une victoire tendue 2-1 sur la République tchèque pour atteindre les demi-finales samedi.

Thomas Delaney et Kasper Dolberg ont marqué en première mi-temps alors que le Danemark se qualifiait pour le dernier carré pour la première fois depuis qu’il avait remporté le tournoi en 1992.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 sur ESPN : Dernières actualités, fonctionnalités, vidéo

– Euro 2020 : Actualités et fonctionnalités | Fixtures et support | Classement

– VAR à l’Euro 2020 : chaque décision revue

Les Danois ont atteint les demi-finales pour la quatrième fois de leur histoire et affronteront l’Ukraine ou l’Angleterre à Wembley mercredi pour une place en finale.

Ce fut une période émouvante pour l’équipe après que le joueur vedette Christian Eriksen ait subi un arrêt cardiaque lors de son premier match de la phase de groupes. Il est depuis sorti de l’hôpital après une opération pour implanter un dispositif de démarrage cardiaque.

Patrik Schick a récupéré un but pour les Tchèques, mais ils se sont retirés du tournoi après une performance impressionnante.

Le Danemark a ouvert le score après cinq minutes lorsque Delaney a décollé du corner de Jens Stryger Larsen.

Ils avaient une belle occasion de doubler leur avance 10 minutes plus tard lorsque le tir de Mikkel Damsgaard passait au-dessus du gardien mais il était facilement repoussé par les Tchèques.

Les buts du Danemark en première mi-temps ont suffi à lui assurer une place en demi-finale. Dan Mullan/Getty Images

Le jeu a commencé à s’ouvrir, ce qui a vu Delaney diriger un effort à bout portant loin du poteau tandis que Kasper Schmeichel a effectué un bon arrêt pour nier Tomas Holes.

Le Danemark a porté le score à 2-0 juste avant la pause lorsque Joakim Maehle a réalisé un centre exceptionnel avec l’extérieur de sa chaussure qui a été transformé par Dolberg à bout portant.

Les Tchèques ont inscrit un but en retrait quatre minutes après le début de la seconde mi-temps après que Schick ait réalisé une belle finition sur un centre de Vladimir Coufal.

Schick mène désormais la course pour la course du Soulier d’Or avec Cristiano Ronaldo sur cinq buts.

Le remplaçant Yussuf Poulsen a eu l’occasion de rétablir l’avance de deux buts du Danemark, mais a été refusé à deux reprises par le gardien Tomas Vaclik.

A 10 minutes de la fin, Vaclik est de nouveau appelé à l’action pour empêcher Maehle de marquer à bout portant.

Antonin Barak a failli égaliser en fin de match avec une volée à longue distance, mais il est passé à côté et le Danemark a tenu bon pour la victoire.