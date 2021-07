République tchèque vs. Danemark – Aperçu du match de football – 3 juillet 2021

Du désespoir de voir un coéquipier subir un arrêt cardiaque aux quarts de finale du Championnat d’Europe, le Danemark continue d’une manière ou d’une autre.

Le Danemark affrontera la République tchèque samedi, exactement trois semaines après que le milieu de terrain Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain lors du match d’ouverture de l’équipe et a dû être réanimé avec un défibrillateur.

Alors qu’Eriksen récupère – initialement à l’hôpital et maintenant à la maison – le Danemark s’est amélioré à l’Euro 2020. Une victoire 4-1 sur la Russie a sorti le Danemark de la phase de groupes après deux défaites. Battre le Pays de Galles 4-0 en huitièmes de finale a égalé la meilleure performance de l’équipe depuis que « Danish Dynamite » a remporté le Championnat d’Europe 1992.

« Du point de vue culturel, il y a des similitudes. Les valeurs de rester (ensemble), un pour tous et tous pour un », a déclaré jeudi le milieu de terrain danois Pierre-Emile Hojbjerg. « Il y a aussi cette fierté de jouer pour votre pays et toutes ces valeurs qui, je pense, n’ont pas trop changé depuis 1992. Mais mon plus grand respect pour les gars de l’92 car ils ont continué à le gagner. Nous n’avons pas encore rien fait. »

Depuis le « choc » de l’effondrement soudain d’Eriksen, a déclaré Hojbjerg, le Danemark a traversé d’énormes hauts et bas émotionnels.

« Maintenant, nous sommes en quarts de finale, donc ça a été un peu une montagne russe, une grosse », a-t-il déclaré. « Et la bonne chose est que nous avons toujours faim. Nous sommes toujours déterminés à pousser pour plus. »

Plus de la moitié de l’équipe de 26 joueurs n’était pas encore née lorsque le Danemark a battu l’Allemagne 2-0 lors de la finale de 1992. La seule apparition en quart de finale européenne depuis lors remonte à 2004, une défaite 3-0 contre la République tchèque. Hojbjerg avait 8 ans à l’époque et se souvient qu’il n’était « pas très heureux » de ne pas avoir pu regarder le match à cause d’un voyage scolaire.

Ce tournoi s’est également terminé sur une déception pour les Tchèques. Ils ont perdu contre l’éventuelle championne de Grèce 1-0 en demi-finale. En tant que Tchécoslovaquie, l’équipe a remporté le titre européen en 1976. En tant que République tchèque, le point culminant était d’être vice-champion de l’Allemagne en 1996.

Le Danemark et la République tchèque ont tous deux été à leur meilleur à l’Euro 2020 en jouant au football physique de haute intensité contre des adversaires qui voulaient la possession. Ils pourraient finir par s’annuler en quarts de finale. Cela joue dans l’esprit de l’entraîneur danois Kasper Hjulmand, à tel point qu’il a admis qu’il était déçu que l’équipe tchèque ait battu les Pays-Bas 2-0 en huitièmes de finale.

« J’aurais préféré jouer contre les Pays-Bas », a déclaré lundi Hjulmand au diffuseur danois DR. « Maintenant, nous affrontons pour la première fois (dans le tournoi) une équipe qui, je pense, peut égaler notre propre intensité. »

L’attaquant danois Yussuf Poulsen pourrait revenir après avoir raté le match contre le Pays de Galles en raison d’une blessure musculaire, lorsque le remplaçant Kasper Dolberg a marqué deux fois. Un autre but verrait l’attaquant de la République tchèque Patrik Schick affronter Cristiano Ronaldo en tant que leader du tournoi avec cinq buts.

Le milieu de terrain de la République tchèque Vladimir Darida devrait revenir après avoir raté la victoire contre le Pays de Galles en raison d’une blessure à la jambe.

« Le Danemark n’a peut-être pas l’air aussi glamour que les Pays-Bas, la France ou l’Italie, mais c’est un adversaire très puissant », a déclaré Darida vendredi. « Nous voulons juste réussir. Je pense que notre équipe et leur équipe, nous jouons vraiment de manière cohérente. Nous n’avons pas de grandes stars mais nous avons des joueurs de bonnes ligues. »

Peu de fans danois ou tchèques seront au stade olympique de Bakou pour le match. Seule la Turquie, proche allié de l’Azerbaïdjan, a eu jusqu’à présent plus de quelques centaines de fans lors des matchs dans la ville.

« À mon avis, cela n’a pas vraiment de sens (de jouer à Bakou). Nous sommes un peu frustrés mais nous respectons cette décision », a déclaré jeudi le milieu de terrain tchèque Michal Sadilek par l’intermédiaire d’un interprète. « Nous espérons tout soutien que nous pourrons obtenir au stade et nous allons jouer pour que nous puissions avoir les fans lors de notre prochain match. »

Les plans pour un vol charter tchèque à destination de Bakou se sont effondrés parce que trop peu de fans ont accepté d’y aller. Le Danemark pourrait compter jusqu’à 1 000 supporters et offrir à 50 de ses supporters les plus fidèles un tour dans l’avion de la fédération.

Le Danemark s’est senti plus proche que la plupart des équipes de ses fans, qui ont poussé l’équipe à battre la Russie à Copenhague. À Amsterdam également, les Danois étaient les favoris locaux dans ce qui ressemblait à un match à domicile contre le Pays de Galles.

« Nous allons essayer de jouer en avant, de défendre rapidement et de faire de notre mieux et de tout donner pour le grand soutien et la compassion que nous avons reçus du peuple danois », a déclaré le sélectionneur danois Kasper Hjulmand.

« Nous jouerons à nouveau avec ce cœur de Christian Eriksen. Et il est toujours le cœur de l’équipe. Et avec ce cœur et sans cette peur, nous allons simplement appuyer à nouveau sur le bouton demain et tout donner. »