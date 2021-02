République tchèque Restrictions COVID: le Premier ministre Babis défie les députés de prolonger l’état d’urgence

Le gouvernement tchèque a défié les députés et a réimposé l’état d’urgence pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 dans le pays.

Le Premier ministre Andrej Babiš a confirmé dimanche que la déclaration resterait en place pendant deux semaines pour faire face à une augmentation des cas de coronavirus.

L’état d’urgence donne au cabinet tchèque des pouvoirs supplémentaires pour imposer des restrictions à l’échelle nationale et limiter les déplacements et les droits des personnes.

La décision intervient malgré un vote à la chambre basse du Parlement la semaine dernière, qui a refusé la demande du gouvernement minoritaire de prolonger la mesure au-delà du 14 février.

La République tchèque a été l’un des pays les plus durement touchés par les cas de COVID-19 de l’Union européenne, avec plus d’un million d’infections confirmées et plus de 18 000 décès.

Malgré la situation désastreuse, certains politiciens, y compris le président du Sénat Milos Vystrcil, ont déclaré que la décision du gouvernement viole la constitution du pays.

Les partis d’opposition ont fait valoir que le verrouillage national actuel n’avait pas limité la propagation du virus et ont accusé le gouvernement de ne pas en faire assez pour soutenir les entreprises touchées par les restrictions.

Seuls 48 législateurs sur 106 ont soutenu la motion du gouvernement visant à déclarer de nouveau l’état d’urgence, ce qui signifie que les bars, restaurants et cafés auraient pu rouvrir lundi et que le couvre-feu nocturne aurait été levé.

Mais après une réunion extraordinaire avec les gouverneurs des États, le Premier ministre Babiš a déclaré que les autorités devaient maintenir des pouvoirs puissants pendant la crise sanitaire.

« La fin de l’état d’urgence signifierait un assouplissement de facto (des restrictions) et nous ne pouvons pas nous le permettre », a déclaré Babis.

«Je voudrais remercier les gouverneurs, qui comprennent qu’il est de la plus haute importance pour nous de faire le maximum pour protéger la vie de nos citoyens», a déclaré Babis.

Le gouvernement minoritaire a nié avoir violé la constitution du pays et dit que ses conseillers juridiques ont soutenu une telle solution.

« Je suis vraiment heureux que le bon sens ait gagné », a ajouté le Premier ministre.

Les gouverneurs régionaux ont également demandé des changements dans l’approche du gouvernement face à la pandémie, y compris des tests de masse sur les employés financés par l’État et un retour progressif des enfants à l’école en mars.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le taux de 915 nouveaux cas pour 100 000 personnes au cours des deux dernières semaines en République tchèque est le deuxième pire par habitant de l’UE après seulement le Portugal.

Le pays a également été confronté à une flambée de variantes de coronavirus et les autorités de l’Allemagne voisine ont fermé les frontières.