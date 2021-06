République tchèque 0-1 Angleterre : notes des joueurs lors du choc du Groupe D de l’Euro 2020 à Wembley | Actualités footballistiques

Évaluer les performances des joueurs à Wembley alors que l’Angleterre battait la République tchèque 1-0 pour terminer en tête du groupe D.

Notes des joueurs anglais

Jordan Pickford – 8

Un spectateur pour l’ouverture 30 minutes avant de produire un arrêt volant pour refuser Holes. Touchez du bois, mais le gardien d’Everton n’a pas mal mis de botte ou de gant dans le tournoi jusqu’à présent.

Kyle Walker – 6

De retour dans l’équipe de départ après avoir raté contre l’Ecosse et a montré à deux reprises un excellent sang-froid dans sa propre surface de réparation alors que les Tchèques menaçaient. Mais comme Reece James avant lui vendredi, pourrait sûrement offrir plus d’intention et de zeste d’attaque.

John Pierres – 7

Encore une touche de bois, mais sa défense a été excellente cet été. A fait le bloc critique dans la mêlée depuis le coin lorsque Kane avait été dépassé pour le ballon initial. Sur une note un peu moins positive, il faut se demander s’il peut passer le ballon – ou, mieux encore, vers l’avant – plus rapidement et si son retrait tardif était lié à une blessure.

Harry Maguire – 8

Très solide lors de son premier départ en six semaines et a produit la magnifique passe qui s’est terminée par le premier tir cadré de Kane du tournoi. Aurait pu gagner une pénalité en deuxième mi-temps et a montré une volonté d’aller de l’avant avec le ballon qui a été frustrant et absent de ses collègues défenseurs cet été.

Luc Shaw – 6

La défense de l’Angleterre a été critiquée à juste titre pour sa lenteur de passes contre l’Écosse, mais la passe en profondeur de Shaw pour que la puce de Sterling frappe le poteau était tout aussi bonne que celle de Maguire pour Kane. Après cela, cependant, Shaw est tombé dans l’anonymat. Les arrières latéraux de l’Angleterre ont été à plat jusqu’à présent.

Riz Declan – 5

Perdu Soucek pour le tir du bord de la zone que son coéquipier de West Ham a frappé de peu à côté et remplacé à la mi-temps pour Jordan Henderson.

Kalvin Phillips – 5

Homme du match face à la Croatie mais maîtrisé au cours des 135 minutes de jeu du tournoi depuis. Passé à un rôle plus profond directement devant les demi-centres anglais après la sortie de Rice avant le passage tardif de l’Angleterre en 4-3-3.

Jack Grealish – 7

Image:

Raheem Sterling célèbre avec Jack Grealish après avoir ouvert le score contre la République tchèque



Belle puce au deuxième poteau pour Sterling à la tête du premier match de l’Angleterre, mais sa contribution après la pause a diminué. Sa capacité à remporter des coups francs serait infiniment plus précieuse si seulement l’Angleterre n’insistait pas pour frapper le premier homme avec ses coups de pied arrêtés. Il avait l’air désespéré d’être transporté avec une bonne partie du jeu restant – ce n’est pas comme s’il avait besoin de repos.

Rahim Sterling – 7

Image:

Raheem Sterling célèbre après avoir donné l’avantage à l’Angleterre contre la République tchèque



La plus grande menace de but de l’Angleterre dans le tournoi de loin. À quelques centimètres de donner une avance très rapide aux hôtes, devenant plutôt le troisième joueur anglais en autant de matchs à être refusé par les boiseries, avant même de rentrer sa tête.

Bukayo Saka – 8

C’est spécial de jouer et de gagner ce trophée avec ma famille dans le stade ce soir ❤️ Plus important encore, nous avons obtenu les trois points et dominé le groupe ! Maintenant place aux huitièmes de finale pic.twitter.com/bpy3cMyxVY – Bukayo Saka (@BukayoSaka87) 22 juin 2021

La force motrice de l’Angleterre pour transformer la possession en pénétration. Une inclusion surprise devant Marcus Rashford et Jadon Sancho, mais qui a justifié son inclusion après à peine 10 minutes lorsqu’il a été l’instigateur du premier but de l’Angleterre avec une pause rapide au milieu de terrain. En grande partie grâce à la star adolescente écossaise, cette Angleterre a sûrement joué son rôle dans le onze de départ de l’Angleterre des 16 derniers.

Harry Kane – 6

Au moins, il y a quelque chose maintenant sur quoi s’appuyer. Meilleur jeu de construction et de retard que dans les deux premiers matchs de l’Angleterre, et a également finalement enregistré ses deux premiers tirs au but pendant le tournoi. Mais un manque de netteté est resté tout au long et les inquiétudes concernant la forme du capitaine anglais dureront encore au moins une semaine.

Suppléants

Jordan Henderson – 6

Énergique et parfois créatif après son introduction à la mi-temps, mais il est difficile de voir comment cela pourrait être suffisant pour gagner une place dans le onze de départ de l’Angleterre la semaine prochaine après si longtemps sur la touche.

Marcus Rashford – 6

Pendant les 23 dernières minutes, mais n’a pas pu avoir d’impact.

Jude Bellingham – ND

L’introduction a déclenché un changement de formation alors que l’Angleterre tentait de mettre fin au match avec un milieu de terrain à trois. Sans faute de Bellingham, cela n’a pas fonctionné.

Tyrone Mings – S.O.

Malheureux de perdre sa place compte tenu de ses performances contre la Croatie et l’Écosse et pendant les dix dernières minutes en raison de la blessure tardive des Stones.

Jadon Sancho – ND

Eh bien, au moins, il n’aura pas raté l’intégralité de l’Euro 2020.

Notes des joueurs de la République tchèque

Tomas Vaclik – 7

Il a rapidement quitté sa ligne pour tenter de réclamer le ballon en profondeur de Shaw pour Sterling, mais a mal évalué la passe et a eu de la chance lorsque le tir de l’attaquant a touché l’extérieur du poteau. Compensé pour cela avec une réaction impressionnante pour empêcher Kane de doubler l’avance de l’Angleterre, avant de devoir être vigilant à son premier poteau pour se retourner derrière le centre dévié de Shaw.

Ondrej Celustka – 6

Au bon endroit, au bon moment pour réaliser plusieurs interceptions importantes au cœur de la ligne arrière tchèque.

Vladimir Coufal – 7

L’arrière droit de West Ham aurait pu faire plus pour empêcher Grealish d’obtenir l’espace pour le premier match de Sterling, avant un coup de pied méchant sur Achille du meneur de jeu juste avant la mi-temps.

Tomas Kalas – 7

Le défenseur central de Bristol City a attrapé Kane avec un coude de premier plan et a été tourné par Kane dans un espace restreint dans la surface, seulement pour que son gardien sauve ses rougeurs avec un excellent arrêt.

Jan Boril – 6

Un mauvais dégagement de la tête a donné à Kane un premier aperçu du but, avant d’avoir la chance de s’en tirer avec ce qui semblait être un voyage clair au bord de la zone sur Saka, qui a continué à tourmenter l’arrière gauche comme il l’a fait en Ligue Europa la saison dernière pour Arsenal contre Slavia Prague.

Réservé pour faire trébucher Saka à l’heure. Et va maintenant manquer le dernier affrontement de son équipe.

Vladimir Darida – 6

Le centre de l’aile droite a presque ramené son latéral au niveau, seulement pour que la frappe à bout portant de Soucek soit bloquée. Le skipper a ensuite bénéficié d’un repos mérité juste après l’heure.

Tomas Trous – 6

Un réducteur précoce sur Grealish, qu’il n’a pas réussi à arrêter pour le premier match de l’Angleterre. Mais une frappe lointaine a ensuite forcé un excellent arrêt plongeant de Pickford, avant d’être remplacé tardivement.

Lukas Masopust – 6

Bon retour pour aider son arrière droit, Coufal, notamment en mettant un tacle croustillant par derrière sur Grealish. Accroché juste après l’heure de jeu pour éviter qu’il ne soit suspendu pour les 16 derniers.

Jakub Jankto – 6

L’un des attaquants les plus vifs des Tchèques en première mi-temps, même si cela ne veut pas dire grand-chose, avant d’être accroché à la pause.

Tomas Soucek – 7

Le milieu de terrain de West Ham a failli égaliser à la demi-heure, seulement pour que son tir soit bloqué par un groupe de joueurs anglais dans la surface de réparation de six mètres, avant de se rapprocher encore plus du filet lorsque son tir s’est enroulé à quelques centimètres de la gauche. poste à main.

Patrik Schick – 5

Affichage invisible en première mi-temps de l’homme principal des Tchèques, avant d’être sans surprise remplacé par un quart d’heure restant à jouer.

Suppléants

Petr Sevcik – 6

Remplacé Jankto à la pause.

Alex Kral – 6

Juste après l’heure.

Adam Hlozek – 6

Juste après l’heure.

Tomas Pekhart – 6

A remplacé le décevant Schick avec un quart d’heure à jouer et a presque ramené son équipe au niveau avec un tir bas qui a pétillé juste après le poteau proche de Pickford.

Matej Vydra

L’attaquant de Burnley remplaçait Holes alors que les Tchèques avançaient à deux pour tenter de sauver un point en fin de match.