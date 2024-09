République du Congo : la Croix-Rouge congolaise en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de mpox – Congo

Le long des rives sud du fleuve Congo se trouve un groupe de villages dans le district de Mpouya. C’est là que Roch Boetou-Kadilamio, coordonnateur de la gestion des catastrophes pour la Croix-Rouge congolaise (CRC), a remarqué une femme présentant des signes possibles de mpox début février.

«Elle interagissait avec d’autres membres de la communauté alors qu’elle attendait son tour pour recevoir des articles ménagers distribués par le CRC aux familles déplacées par les récentes inondations.« , explique Roch.

De nombreux États africains, dont la République du Congo, disposent de systèmes de santé faibles, caractérisés par une surveillance, des diagnostics et des installations de soins aux patients inadéquats pour contrôler efficacement la propagation des maladies, y compris la récente forte augmentation des cas de mpox dans de nombreux pays.

La République du Congo partage une frontière de plus de 1 700 kilomètres de long avec la République démocratique du Congo (RDC) – l’épicentre actuel de la maladie – ce qui la laisse exposée à un risque très élevé de cas importés.

C’est pour cette raison que la FICR a adopté une approche régionale, lancer un appel d’urgence en août 2024 pour financer des opérations dans de nombreux pays déjà touchés par le Mpox, ou qui renforcent les mesures de prévention dans l’espoir de limiter la propagation de la maladie.

L’alerte précoce permet une action précoce

Sur le terrain, dans le village, Rock a été formé pour surveiller les risques et a pu identifier le cas suspect de mpox et le signaler aux autorités sanitaires pour un suivi et des mesures d’atténuation. Cela a été possible grâce à un programme de réduction des risques de catastrophe, mis en œuvre par le CRC en partenariat avec la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO), qui vise à renforcer la capacité des communautés à anticiper, à réagir et à se remettre rapidement des catastrophes.

«Nous formons les communautés à être conscientes des risques potentiels, y compris les risques pour la santé, à les détecter tôt et à demander de l’aide en temps opportun pour réduire la propagation de la maladie et les décès.« , a déclaré le Dr Lambert Boteya Djoke, responsable de la santé et de l’action sociale du CRC.

Grâce à un réseau de bénévoles locaux et communautaires de confiance, avec le soutien du personnel de la CRC, les volontaires envoient des alertes aux systèmes nationaux d’information sanitaire via les centres de santé locaux. Les alertes peuvent également être envoyées au siège de la Croix-Rouge congolaise en utilisant un numéro de téléphone gratuit.

«Pour la femme du centre de distribution qui était suspectée d’avoir la mpox, nous avons rapidement alerté le centre de santé le plus proche mais aussi les autorités sanitaires, dont le ministère de la Santé », explique le Dr Lambert. « Ils ont rapidement visité le site avec une équipe de l’Organisation mondiale de la santé, ont prélevé des échantillons pour les tester et, une fois confirmés positifs, ont suivi avec d’autres mesures.«

Accéder même aux villages les plus reculés avec des informations essentielles en matière de santé publique

La Croix-Rouge congolaise, en tant qu’auxiliaire du gouvernement, soutient activement les autorités dans la préparation et la réponse à l’épidémie de mpox. Grâce à son vaste réseau de bénévoles de plus de 30 000 volontaires communautaires à travers le pays, dont 15 000 peuvent être rapidement mobilisés, la CRC contribue à atteindre les communautés les plus vulnérables et les plus éloignées avec des informations essentielles pour atténuer et prévenir la propagation du mpox.

«« Nous avons des communautés qui vivent dans les forêts et qui n’ont pas facilement accès aux informations publiques », explique Nadège Blandine Mabika, responsable de la CRC pour l’engagement communautaire et la redevabilité, le genre et l’inclusion et le développement de la société nationale. « Nous avons également des communautés situées le long du fleuve qui traversent régulièrement la frontière vers la RDC pour faire du commerce, se faire soigner et bénéficier d’autres services essentiels sans être contrôlées. Toutes ces communautés doivent être atteintes si nous voulons contrôler la propagation du mpox. »

Face à une épidémie croissante d’une maladie dont les tendances évoluent et ne sont pas encore suffisamment comprises, la Croix-Rouge congolaise, ainsi que l’ensemble du réseau régional de la FICR, restent déterminés à prévenir, contrôler et répondre à l’épidémie de mpox aussi longtemps que nécessaire.

En savoir plus sur Mpox :

Qu’est-ce que Mpox : les réponses à vos questions

Comment les volontaires font la différence en RDC