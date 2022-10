République dominicaine : les trafiquants de carburant profitent du chaos en Haïti

Les Dominicains et les Haïtiens achètent du carburant subventionné pour 5 $ le gallon dans les villes frontalières de la République dominicaine et le font passer en contrebande en Haïti, où il coûte jusqu’à 50 $ le gallon.

Des manifestations ont éclaté et le gang le plus puissant d’Haïti a bloqué la principale source de carburant du pays à Port-au-Prince. Cela, à son tour, a stimulé la pénurie d’autres produits de première nécessité comme l’eau potable à un moment où Haïti fait face à sa pire épidémie de choléra depuis des années, et a laissé les hôpitaux et les universités sans source d’électricité.