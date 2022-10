République dominicaine : les trafiquants de carburant profitent du chaos en Haïti

LA HAVANE (AP) – Alors que les gangs en Haïti bloquent et pillent les principaux approvisionnements en carburant, la crise du carburant se répercute maintenant sur la République dominicaine voisine.

Une industrie de contrebande de pétrole illicite sur la frontière commune de 240 milles des pays a prospéré à la suite de la flambée des prix de l’essence en Haïti.

Les Dominicains et les Haïtiens achètent du carburant subventionné pour 5 $ le gallon dans les villes frontalières de la République dominicaine et le font passer en contrebande en Haïti, où il coûte jusqu’à 50 $ le gallon.

Il a provoqué des pénuries d’essence, de longues files d’attente dans les stations-service et a fait au moins doubler les ventes d’essence dans la ville frontalière de Dajabón, a déclaré Santiago Riverón, le maire de la ville.

“C’est une situation inquiétante car il n’y a pas que les Haïtiens qui traversent pour acheter de l’essence”, a déclaré Riverón. “Maintenant, de nombreux Dominicains font le trafic d’essence, et cela représente un danger.”

Parce que le commerce de marchandises comme la farine, la viande et les œufs entre les deux pays a été réduit en raison de la crise en Haïti, de nombreuses personnes se sont tournées vers la contrebande.

La situation en Haïti s’est fortement détériorée l’année dernière suite à l’assassinat de l’ex-président haïtien Jovenel Moïse. Les choses ont empiré en septembre lorsque le Premier ministre Ariel Henry a annoncé que les subventions aux carburants seraient supprimées, ce qui a fait doubler les prix.

Des manifestations ont éclaté et le gang le plus puissant d’Haïti a bloqué la principale source de carburant du pays à Port-au-Prince. Cela, à son tour, a stimulé la pénurie d’autres produits de première nécessité comme l’eau potable à un moment où Haïti fait face à sa pire épidémie de choléra depuis des années, et a laissé les hôpitaux et les universités sans source d’électricité.

“Les pénuries et la hausse des prix du gaz sur le marché noir que nous voyions déjà n’ont fait que croître”, a déclaré Diego Da Rin, analyste à l’International Crisis Group.

Jhonny, un habitant de la ville frontalière de Pedernales, dans le sud de la République dominicaine, a déclaré que les populations les plus pauvres ont profité de la flambée des prix, passant leurs journées à traverser la frontière en moto.

“Beaucoup font le plein de motos à la station-service, puis rentrent chez eux, les sortent et stockent des gallons”, a déclaré Jhonny, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé.

Il y a à peine deux semaines, les forces de sécurité frontalières dominicaines ont déclaré avoir saisi près de 2 700 gallons de carburant introduits en contrebande en Haïti en une seule fois. Ramón Pérez Fermín, vice-ministre du Commerce intérieur, a déclaré que de telles rencontres se sont intensifiées au cours des six dernières semaines.

C’est une perte économique majeure pour leur pays, a noté Pérez Fermín, car la République dominicaine a payé des sommes considérables pour subventionner les prix du carburant à la suite de la crise ukrainienne.

Au cours des neuf premiers mois de cette année seulement, le gouvernement des Caraïbes a versé 574 millions de dollars en subventions au carburant, soit plus du double de ce qu’il a payé pour l’ensemble de 2021, a-t-il déclaré.

« Le gouvernement subventionne du gaz qui ne va même pas en République dominicaine », a-t-il déclaré. “Il ne se retrouve pas entre les mains du consommateur dominicain.”

Le président dominicain Luis Abinader a déclaré la semaine dernière qu’il interdisait aux véhicules à deux roues de traverser la frontière pour tenter d’arrêter le réseau croissant de contrebande, et a déclaré qu’il fermerait la frontière en cas d’intervention internationale en Haïti, ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies discutera lundi.

L’année dernière, il a commencé la construction d’un mur frontalier, une mesure qui, selon son gouvernement, améliorera la sécurité.

Mais le maire de Dajabón, Riverón, et d’autres responsables ont déclaré que la seule véritable solution à une situation qu’ils voient avec une inquiétude croissante est une intervention étrangère.

« La solution est entre les mains des autorités internationales », a déclaré Riverón.

L’écrivain d’Associated Press, Martín José Adames Alcántara, a contribué à ce reportage depuis Saint-Domingue.

Megan Janetsky, L’Associated Press