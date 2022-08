République démocratique du Congo : Nouveau cas de virus Ebola confirmé

Le cas a été identifié après que des échantillons d’une femme de 46 ans de la province orientale du Nord-Kivu se soient révélés positifs après son décès le 15 août.

“Les analyses ont montré que le cas était génétiquement lié à l’épidémie de 2018-2020 dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri – la plus longue et la plus importante du pays”, indique le communiqué. Les scientifiques disent que le virus peut rester présent dans le système nerveux central et les fluides corporels des survivants et éclater beaucoup plus tard.

“Les résurgences d’Ebola se produisent avec une plus grande fréquence en République démocratique du Congo, ce qui est préoccupant”, a déclaré Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique dans le communiqué. Elle a cependant exprimé sa confiance dans les autorités sanitaires locales pour contenir le virus et arrêter la flambée comme elles l’ont fait à plusieurs reprises dans le passé.

La recherche et la surveillance des contacts sont en cours, et deux cents vaccins seront envoyés dans la région cette semaine pour commencer une campagne de vaccination visant à freiner la propagation, indique le communiqué.