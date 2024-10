Républicains et Démocrates se préparent tous deux à de longues batailles juridiques sur les résultats des élections de 2024.

WASHINGTON– Le républicain Donald Trump, qui refuse toujours d’accepter qu’il a perdu l’élection de 2020 du démocrate Joe Biden, dit qu’il souhaite qu’une victoire présidentielle le 5 novembre soit si écrasante que les résultats soient « trop importants pour être truqués ».

« Nous voulons un glissement de terrain », a-t-il récemment déclaré à ses partisans en Géorgie. « Nous ne pouvons laisser rien arriver. »

Quelles que soient les marges, républicains et démocrates se préparent à une bataille potentiellement longue sur les résultats une fois qu’ils seront connus. Des dizaines de procès qui pourraient ouvrir la voie à des contestations après le décompte des votes sont déjà en cours devant les tribunaux à travers le pays. La plupart ont été déposées par des républicains et leurs alliés. De nombreux cas concernent des contestations du vote par correspondance, des bulletins de vote d’électeurs étrangers et des affirmations selon lesquelles des personnes qui ne sont pas des citoyens américains ont voté.

Trump, qui fait face à des accusations criminelles fédérales en raison de ses efforts pour annuler sa défaite de 2020, a refusé à plusieurs reprises de déclarer sans équivoque qu’il accepterait les résultats de cette année.

Les démocrates, quant à eux, préviennent que les négateurs des élections installés à des postes clés liés au vote dans tout le pays pourraient refuser de certifier des résultats légitimes et d’engager des poursuites.

« En 2020, les négationnistes des élections étaient improvisés. … Aujourd’hui, cette même impulsion négationniste des élections est bien plus organisée, bien plus stratégique et bien mieux financée », a déclaré aux journalistes Michael Waldman, président du Brennan Center for Justice, lors d’un point de presse téléphonique. « Dans le même temps, le système électoral est bien mieux à même, selon nous, de gérer quelque chose comme ça. »

Alors que les luttes partisanes autour des règles de vote font depuis longtemps partie des campagnes présidentielles, les litiges électoraux ont pris de l’ampleur ces dernières années. Avec l’argent affluant pour les batailles juridiques et la prolifération du nombre de groupes extérieurs impliqués dans les litiges électoraux, les conflits ne devraient pas ralentir de si tôt.

« Il ne s’agit pas seulement des partis, il s’agit d’organisations extérieures, et ils collectent des fonds pour savoir comment ils sont capables de protéger la démocratie, comment ils sont capables de préserver l’intégrité des élections, quelles qu’elles soient », a déclaré Derek Muller. un expert en droit électoral et professeur à la faculté de droit de l’Université de Notre Dame : « Ils ont de riches donateurs qui soutiennent ce litige. Il ne semble donc pas y avoir de désescalade en vue.»

À un peu plus de deux semaines du jour du scrutin, environ 180 dossiers de vote et d’élection ont été déposés jusqu’à présent cette année, selon l’avocat démocrate Marc Eliasqui a fondé le groupe de suivi des litiges électoraux Democracy Docket.

Cela survient quatre ans après que Trump et ses alliés ont inondé les tribunaux de poursuites pour fraude. Ces dépôts étaient catégoriquement rejeté par les juges nommés à la magistrature par les présidents des deux principaux partis politiques.

Le taux de litiges électoraux a presque triplé depuis 2000, lorsque la Cour suprême, par 5 voix contre 4, a effectivement tranché en faveur du républicain George W. Bush face au démocrate Al Gore, selon l’expert en droit électoral Rick Hasen, maintenant à l’Université de Californie. , Los Angeles, School of Law, a écrit en 2022.

Le rôle de la Haute Cour dans cette course a accru l’intérêt pour la loi électorale, alimentant une augmentation des litiges qui s’est accélérée en 2020 en raison des changements apportés aux règles de vote pendant la pandémie de coronavirus.

Les changements apportés aux règles de financement des campagnes électorales il y a dix ans ont permis aux donateurs de donner aux partis d’énormes sommes d’argent spécifiquement pour les combats juridiques. De nos jours, les litiges électoraux ne visent pas toujours à gagner devant les tribunaux, mais également à envoyer un message politique pour galvaniser les donateurs.

« Cela fait désormais partie de la campagne visant à montrer vos affaires au tribunal », a déclaré Rebecca Green, professeur à William. & Mary Law School et experte en droit électoral. « Il est devenu courant que les campagnes plaident en justice pour faire la une des journaux, faire passer un message. »

Les mensonges de Trump sur sa défaite aux élections de 2020 ont été adoptés par de nombreux membres de son propre parti.

Mais en 2020, alors qu’il avait commencé avec un groupe d’avocats chevronnés, la plupart ont abandonné leurs efforts alors que Trump continuait de formuler des allégations infondées de fraude électorale, même si c’était le sien. l’administration a insisté pour que les élections était sécurisé et il n’y avait pas de fraude généralisée.

Le Comité national républicain a lancé ce printemps ce qu’il a décrit comme un programme d’intégrité électorale « sans précédent », avec l’intention de recruter 100 000 bénévoles et avocats dans les États clés du champ de bataille dans le cadre d’un « engagement à garantir la transparence et l’équité des élections de 2024 ».

« Les efforts du président Trump en matière d’intégrité électorale visent à protéger chaque vote légal, à atténuer les menaces pesant sur le processus électoral et à sécuriser l’élection. Alors que les démocrates continuent leur ingérence électorale contre le président Trump et le peuple américain, notre opération fait face à leurs projets et prépare le mois de novembre », a déclaré Claire Zunk, directrice des communications pour l’intégrité des élections du RNC. Elle a déclaré qu’ils étaient prêts à intenter une action en justice.

Il semble peu probable que certaines des affaires actuellement devant les tribunaux soient résolues avant le 5 novembre, mais les réclamations pourraient revenir après le décompte des votes pour contester les résultats devant les tribunaux, a déclaré Jess Marsden, avocate du groupe Protect Democracy et directrice de son programme visant à garantir des élections libres et équitables.

Les combats judiciaires les plus importants pourraient porter sur les règles de certification du vote. Il existe un nouveau processus d’examen plus rapide pour les litiges de certification dans le cadre des mises à jour de la loi sur la réforme du décompte électoral adoptée par le Congrès en 2022. À l’instar des cas de redécoupage, les litiges de certification peuvent être portés devant un tribunal à trois juges dans l’État d’où ils sont originaires et faire l’objet d’un appel rapide. la Cour suprême.

« Je soupçonne que cela pourrait être utilisé en perdant des candidats comme une tentative de Je vous salue Marie, ou dans certains cas, pire encore, comme un moyen d’essayer d’enrôler le tribunal pour essayer de changer le résultat de l’élection », a déclaré Wendy Weiser, vice-présidente de l’élection. démocratie au Brennan Center. « Cela dit, c’est aussi une garantie en cas de manigances liées à la certification. »

En Géorgie la semaine dernière, un juge a déclaré que sept nouvelles règles électorales récemment adoptées par le Conseil électoral de l’État étaient « illégales, inconstitutionnelles et nulles ». Cela inclut celui qui exigeait que le nombre de bulletins de vote soit compté manuellement après la clôture du scrutin. Un autre a exigé que les responsables du comté mènent une « enquête raisonnable » avant de certifier les résultats, mais il n’a pas précisé ce que cela signifie.

Les Républicains ont fait appel de la décision du juge invalidant les règles devant le plus haut tribunal de l’État.

Le président du RNC, Michael Whatley, a qualifié cette décision de « pire activisme judiciaire ».

« En annulant les règles de bon sens adoptées par le Conseil électoral de l’État de Géorgie pour sauvegarder les élections géorgiennes, le juge s’est rangé du côté des démocrates dans leurs attaques contre la transparence, la responsabilité et l’intégrité de nos élections », a déclaré Whatley dans un communiqué. « Nous ne laisserons pas cela en suspens. »

Il n’existe aucun moyen légitime pour un comté ou un État de refuser de certifier les résultats des élections, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’essaieront pas, a déclaré Weiser aux journalistes mercredi. Même s’ils échouent, ces efforts peuvent alimenter les théories du complot et « contribuer au chaos et aux retards », a-t-elle déclaré.

« S’il y a de multiples efforts pour refuser de certifier simultanément et une énorme vague de poursuites simultanément alors que la marge est très proche, cela rendra la tâche plus difficile pour les responsables électoraux », a déclaré Weiser.

Les rédactrices d’Associated Press Kate Brumback à Atlanta et Christine Fernando à Chicago ont contribué à ce rapport.