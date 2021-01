Photographie: Olivier Douliery / AFP / Getty Images

La décision de Twitter de suspendre définitivement le compte de Donald Trump à la suite de la prise d’assaut de Capitol Hill mercredi continue de susciter un débat féroce, les partisans et les critiques divisés sur des lignes partisanes alors qu’ils contestent ce que la suspension signifie pour une tradition américaine chérie: la liberté d’expression.

Les républicains – dont beaucoup utilisent Twitter – ont dénoncé la suppression de Trump et ont affirmé que les croyances et opinions conservatrices étaient censurées.

« Big Tech censure [Trump] et la liberté d’expression des citoyens américains est à égalité avec les pays communistes comme la Chine et la Corée du Nord », tweeté Steve Daines, un sénateur du Montana.

Le fils du président Donald Trump Jr m’a dit: « La liberté d’expression est morte et contrôlée par les seigneurs de gauche. »

Les démocrates ont fait valoir que l’entreprise avait le droit légal de prendre la décision – ce qui, selon eux, était attendue depuis longtemps.

«Il a fallu du sang et du verre dans les couloirs du Congrès – et un changement des vents politiques – pour que les entreprises technologiques les plus puissantes reconnaissent, au dernier moment possible, la menace de Trump», tweeté Le sénateur Richard Blumenthal, du Connecticut.

La suspension de Trump est intervenue deux jours après que le Capitole américain ait vu une violente attaque des partisans du président, qui a diffusé pendant des mois de fausses informations sur l’élection et encouragé ses partisans à contester le résultat.

Deux tweets publiés vendredi par le président ont été la dernière goutte. Trump a tweeté que ses partisans «auront une voix géante dans le futur» et a déclaré qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de Joe Biden. Twitter m’a dit les tweets étaient «hautement susceptibles d’encourager et d’inspirer les gens» à reproduire les attaques du Capitole. Les rapports d’attaques secondaires se sont répandus parmi les groupes de médias sociaux extrémistes.

Le débat se poursuit depuis des années sur le rôle que les entreprises de médias sociaux devraient jouer dans la modération du contenu.

Les conservateurs sont catégoriques: les entreprises devraient être punies pour ce qu’ils disent être une censure sur laquelle le Comité d’étude républicain, un caucus de la Chambre des représentants, a écrit Twitter «Va à l’encontre du principe de notre premier amendement».

Tiffany Trump, la fille du président, a utilisé le site de médias sociaux Parler, populaire parmi les conservateurs et également sujet à controverse sur sa politique, pour dire: «Qu’est-il arrivé à la liberté d’expression?»

Les républicains affirment que la décision de Twitter viole le premier amendement de la constitution américaine. D’autres soutiennent que le premier amendement dit que le gouvernement ne peut pas restreindre la parole, mais que les entreprises de médias sociaux sont des entités privées.

« [The first amendment] ne donne à personne le droit d’accéder à une plateforme, un éditeur ou un public en particulier; en fait, il protège le droit des entités privées de choisir ce qu’elles veulent dire ou entendre », a déclaré Mary Anne Franks, professeur à la faculté de droit de l’Université de Miami. Twitter.

L’article 230 de la loi sur la décence des communications exempte les plateformes de médias sociaux de toute responsabilité légale pour le contenu généré par l’utilisateur. Les républicains, y compris Trump, disent que le Congrès pourrait restreindre les entreprises de médias sociaux en réformant la loi.

Mais les républicains ne contrôlent plus le Congrès et les militants et les législateurs démocrates ont déclaré que les mesures prises cette semaine – Facebook a interdit Trump pendant au moins deux semaines et Google a retiré Parler de son app store – sont ce qu’ils préconisent depuis des années. L’attaque du Capitole, ont-ils dit, a montré qu’un point de rupture avait été atteint.

Des experts en désinformation et des militants des droits civiques ont affirmé que les plates-formes étaient coupables de l’attaque.

« [The violence] est une réponse directe à la désinformation, aux théories du complot et aux discours de haine qui ont été autorisés à se répandre sur les plateformes de médias sociaux », Jim Steyer, qui dirige Common Sense Media, un groupe de défense qui a organisé la campagne Stop the Hate for Profit qui a encouragé les annonceurs à boycottez Facebook pour des propos haineux, a déclaré au Guardian.

De nombreux législateurs démocrates ont critiqué les entreprises de médias sociaux mais n’ont pas encore proposé d’actions spécifiques pour les réduire.

«Il est important de se rappeler que c’est bien plus qu’une seule personne», a écrit le sénateur Mark Warner de Virginie, nouveau président du comité du renseignement du Sénat. Twitter.

«Il s’agit de tout un écosystème qui permet à la désinformation et à la haine de se propager et de s’envenimer sans contrôle.»