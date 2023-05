Républicains et démocrates dans l’impasse à l’approche de l’échéance du plafond de la dette américaine – en direct

Si une impasse sur le plafond de la dette semble familière, c’est parce qu’elle l’est. Les républicains ont utilisé la question comme monnaie d’échange à deux reprises sous la présidence de Barack Obama, notamment en 2011, lorsque l’impasse a conduit l’une des principales agences de notation à déclasser pour la première fois la dette des États-Unis.

Daniel Pfeiffer était un conseiller principal à la Maison Blanche d’Obama, et dans une colonne pour le New York Times aujourd’hui, il a argumenté ce Joe BidenLa stratégie de refuser de négocier avec les républicains est sage. Voici pourquoi:

La seule politique qui compte est d’éviter le défaut de paiement – ​​et l’approche de M. Biden est la meilleure façon d’y parvenir. Cela offre également à M. Biden une chance de mettre en évidence deux qualités sur lesquelles il courra probablement en 2024 : c’est un homme de principe, mais c’est aussi un homme sensé qui peut faire avancer les choses.

Le plus grand obstacle aux négociations est que, avec M. McCarthy, le président fait face à un partenaire de négociation faible. Cela dit, M. Biden devrait avoir deux objectifs. Le premier est de s’assurer que le plafond de la dette est prolongé jusqu’à la fin des élections afin que nous ne nous retrouvions pas de nouveau dans cette situation précaire l’année prochaine.

Pour y parvenir, il devra travailler avec M. McCarthy pour trouver un cadre de négociations fiscales. Cela signifie peut-être attirer Mitch McConnell, le chef du Sénat républicain, dans le processus. M. McConnell a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’envisageait pas de s’impliquer et qu’il appartenait à M. McCarthy et à M. Biden de trouver un accord. Mais dans le passé, les accords avec l’imprimatur de M. McConnell ont pu rassembler suffisamment de républicains pour réussir à la Chambre et sauver la face d’un orateur républicain.

Ceci ne sera pas facile. Les républicains de la Chambre pourraient être trop à droite pour faire partie d’un accord. Après tout, tout accord entre le président et le président nécessitera toujours une majorité de la Chambre et au moins 60 voix au Sénat. Il est franchement très difficile de voir un accord ou des accords qui pourraient avoir le soutien de M. Biden ainsi que le soutien d’une majorité de républicains de la Chambre – d’autant plus que M. McCarthy a clairement indiqué que, pour continuer à prendre la parole, sa stratégie est de rester dans les bonnes grâces du Freedom Caucus et des autres républicains de MAGA.

Pourtant, la raison la plus importante pour éviter d’entamer des négociations sur la limite de la dette elle-même va au-delà de la politique. C’est pourquoi, en 2011, M. Obama s’est engagé à ne plus jamais le faire après avoir tenté de négocier avec les républicains. Permettre aux républicains d’utiliser la menace de défaut de paiement comme extorsion pourrait paralyser le reste de la présidence de M. Biden.

Cette fois, il s’agit de réductions de dépenses et d’exigences de travail pour les bénéficiaires de Medicaid. Que se passe-t-il lorsque le plafond de la dette revient l’année prochaine ? Les républicains exigeront-ils une interdiction fédérale de l’avortement ? Un pardon pour les auteurs du 6 janvier ?