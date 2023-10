Républicains et démocrates conviennent que la guerre en Afghanistan n’en valait pas la peine, selon un sondage AP-NORC

WASHINGTON (AP) — À une époque où les Américains sont profondément divisés selon les partis, un nouveau sondage montre un accord considérable sur au moins une question : la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan, qui dure depuis deux décennies, ne valait pas la peine d’être menée.

Le sondage de l’Institut Pearson pour l’étude et la résolution des conflits mondiaux et de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research intervient deux ans après le retrait des États-Unis d’Afghanistan en août 2021 et le retour au pouvoir des talibans. La guerre a été déclenchée contre les cerveaux des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et contre les talibans qui leur ont permis d’utiliser le territoire afghan. Cela s’est terminé par des scènes frénétiques d’Afghans et d’Américains essayant désespérément de monter à bord de l’un des derniers vols au départ de Kaboul.

Les sondages suggèrent que le retrait, considéré par beaucoup comme chaotique et mal planifié, pourrait avoir été un tournant pour la cote de popularité du président Joe Biden, qui a amorcé une baisse à cette époque et ne s’est pas redressée depuis.

Les deux tiers des Américains estiment que la guerre en Afghanistan ne valait pas la peine d’être menée ; 65 % des démocrates et 63 % des républicains sont d’accord sur cette évaluation. Nombreux sont ceux qui doutent de la réussite des États-Unis dans la réalisation d’objectifs plus spécifiques, tels que l’élimination de la menace extrémiste ou l’amélioration des opportunités pour les femmes.

« C’était impossible à gagner dès le début », a déclaré Martin Stefen, un républicain de 78 ans qui vit à Carson City, dans le Nevada. Il a déclaré que les États-Unis auraient dû accorder plus d’attention à ce qui est arrivé à l’Union soviétique, qui a mené une guerre d’une décennie en Afghanistan dans les années 1980 pour finalement s’en retirer en 1989, vaincue. objectif final spécifique sur la façon dont il voulait que la guerre en Afghanistan se déroule et une meilleure compréhension de la politique tribale du pays.

Cette pensée a été reprise par Justin Campbell, un démocrate de 28 ans originaire de Brookhaven, dans le Mississippi. Il a ajouté qu’il était clair, après l’ancrage des États-Unis en Afghanistan, qu’ils ne bénéficiaient pas d’un soutien très important. Campbell a déclaré qu’il n’était pas content que les talibans reprennent le contrôle.

« Mais je ne pense pas que cela valait la peine que nous restions là-bas », a-t-il déclaré.

Maliha Chishti, chargée de cours et associée de recherche à l’Institut Pearson, s’est dite frappée par le fait qu’après 20 ans de guerre, tant de vies américaines et afghanes perdues et des milliards dépensés, la grande majorité a déclaré qu’elle estimait que l’Afghanistan n’était pas ami avec l’Afghanistan. Les États-Unis ou étaient un ennemi pur et simple. Elle a déclaré que les réponses démontrent une frustration de la part des Américains et la nécessité de se poser des questions sur ce qui n’a pas fonctionné dans les tentatives américaines d’intervention en Afghanistan.

« Nous avons investi tout cet argent pour réellement construire un État à partir de rien et lorsque nous sommes partis, cet État s’est complètement effondré », a-t-elle déclaré.

De nombreux Américains affirment également que les États-Unis n’ont pas réussi à atteindre bon nombre de leurs objectifs clés en Afghanistan.

Éliminer la menace des extrémistes islamiques en Afghanistan pendant la guerre est toujours considéré comme un objectif important par de nombreux partis, quels que soient les partis : 46 % des démocrates et 44 % des républicains ont qualifié cet objectif de très important. Mais seulement un quart environ de chaque groupe ont déclaré que cela s’était produit avec succès pendant la guerre.

Un peu moins de la moitié – 46 % – estiment que les États-Unis et leurs alliés ont réussi à appréhender ou à tuer les individus responsables des attentats du 11 septembre en Afghanistan, contre 25 % qui pensent que les États-Unis n’y sont pas parvenus. but.

Seulement environ un Américain sur cinq affirme que les États-Unis ont réussi à améliorer les opportunités pour les femmes et les filles en Afghanistan, et 43 % d’entre eux estiment que ces efforts ont échoué. Mais beaucoup ont déclaré que la promotion des droits des femmes et des filles en Afghanistan était importante pour eux. Environ les trois quarts ont déclaré que cet objectif était extrêmement, très ou assez important pour eux. Ces chiffres sont similaires au niveau de soutien à l’objectif d’éliminer la menace des extrémistes islamiques qui s’abritent en Afghanistan.

Depuis le retour au pouvoir des talibans, ils ont restreint les droits des femmes à l’éducation et au travail et leur ont même interdit l’accès aux parcs publics.

Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes, quel que soit leur parti, de considérer la promotion des droits des femmes en Afghanistan comme un objectif important. Toni Dewey, une démocrate de 75 ans originaire de Wilmington, en Caroline du Nord, a déclaré qu’elle n’était pas sûre de ce que les États-Unis pouvaient faire à ce stade pour améliorer les droits des femmes en Afghanistan, mais elle estimait que leurs possibilités d’éducation étaient plus grandes alors que l’Amérique était là.

« Je pense que toute population qui ne respecte pas sa population passe à côté de quelque chose parce que les femmes contribuent au bénéfice de tous », a-t-elle déclaré.

Même si les Démocrates et les Républicains ont des points de vue similaires sur les objectifs politiques pour l’Afghanistan, ils diffèrent sur la question de savoir si les États-Unis devraient jouer un rôle plus actif dans la résolution des problèmes mondiaux : 55 % des Républicains estiment que les États-Unis devraient jouer un rôle moins actif, contre 15 %. des Démocrates. Les réponses démontrent également le changement en cours au sein du Parti républicain, traditionnellement plus belliciste et interventionniste.

Nola Sayne, une républicaine de 59 ans originaire de Loganville, en Géorgie, a déclaré qu’elle « se méfie du fait que les États-Unis soient la police du monde ». Jusqu’à tout récemment, elle avait soutenu les politiques limitant l’implication américaine à l’étranger – comme la guerre en Ukraine – pour concentrer plutôt l’attention et le financement américains sur le pays. Mais l’attaque du Hamas contre Israël, qui a eu lieu après la tenue du scrutin, l’amène à repenser cette position.

« Ce sont nos amis, nos alliés. Nous ne pouvons pas laisser cet acte odieux rester sans réponse », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la sensibilisation générale aux questions liées à la guerre en Afghanistan, le sondage montre que 68 % des adultes américains ont entendu au moins une partie du retrait américain ; 59 % ont dit la même chose à propos de la prise de contrôle des talibans en 2021 ; et 64 % sur les restrictions imposées aux femmes par les talibans.

Mais moins nombreux étaient ceux qui avaient entendu parler du traitement réservé par les talibans aux citoyens afghans qui travaillaient avec les États-Unis pendant la guerre ; 52% ont entendu beaucoup ou quelques informations, tandis que 47% ont déclaré avoir peu ou pas du tout entendu.

Les États-Unis ont évacué des dizaines de milliers d’Afghans lors d’un pont aérien en août 2021 depuis l’aéroport de Kaboul. Mais des centaines de milliers d’Afghans – dont beaucoup ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement américain – tentent toujours de fuir l’Afghanistan. Les groupes qui les aident ont averti que les Afghans qui ont travaillé en étroite collaboration avec l’armée américaine ont subi des représailles de la part des talibans et affirment que les États-Unis ont une responsabilité morale et un intérêt de sécurité nationale à les aider.

Mike Mitchell est directeur exécutif de No One Left Behind, qui aide les Afghans qui ont travaillé avec les États-Unis à s’installer. Il a déclaré que les résultats du sondage font écho à ce que son organisation a noté de manière anecdotique : de nombreux Américains sont surpris d’apprendre qu’autant d’Afghans qui ont travaillé avec les troupes américaines ont été laissés pour compte. Il a déclaré que les Américains sont inondés d’informations crise après crise à travers le monde. Et il a déclaré que lorsque les gens découvrent les problèmes rencontrés par les alliés afghans, ils veulent aider.

Il a récemment pris la parole lors d’un événement lié au deuxième anniversaire du retrait américain.

« À la fin de la conférence, de nombreuses personnes sont venues dire : ‘Je n’en avais aucune idée.’ … Que pouvons-nous faire à ce sujet ?’ », a déclaré Mitchell.

Le sondage auprès de 1 191 adultes a été mené du 21 au 25 septembre 2023, à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, conçu pour représenter la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,8 points de pourcentage.

Linley Sanders et Rebecca Santana, Associated Press