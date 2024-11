Républicains et démocrates à la recherche de licornes dans le Wisconsin crucial : électeurs indécis

Par une chaude matinée d’octobre à Madison, WisconsinTy Schanhofer a trouvé une licorne : un électeur indécis.

Schanhofer, un organisateur avec l’étudiant de l’Université du Wisconsin Démocratique parti, avait déployé une table en plastique sur le campus et essayait d’encourager les gens à s’inscrire dans l’État clé.

Quand Arin Mahapatra, un étudiant de 21 ans de Illinoisarrêté, Schanhofer – qui suit un cours d’anglais avec Mahapatra – est passé à l’action, le parsemant de questions et lui offrant des raisons de soutenir Harris.

«Je ne suis pas nécessairement [leaning] dans une certaine direction, j’essaie simplement de découvrir qui correspond exactement à ce que j’apprécie le plus », a déclaré Mahapatra, qui a cité les questions économiques comme le prix de l’essence et le coût du logement étudiant comme ses principales préoccupations.

Les électeurs véritablement indécis sont rares dans le Wisconsin, où les élections présidentielles dépendent des marges les plus étroites.

« J’ai l’impression que 2% des électeurs sont probablement indécis », a déclaré Schanhofer. « Il n’y en a pas beaucoup du tout. »

Gagner le soutien de jeunes électeurs comme Mahapatra sera crucial pour Harris ou Trump afin de remporter une victoire dans le Wisconsin, où les étudiants et les électeurs de moins de 30 ans ont participé en nombre record aux dernières élections. En 2023, les étudiants des campus universitaires de tout l’État se sont rassemblés pour élire un juge libéral à la Cour suprême du Wisconsin, contribuant ainsi à modifier l’orientation idéologique de la magistrature dans l’espoir que le tribunal contribuerait à établir le droit à l’avortement dans l’État.

Des gens comme Schanhofer espèrent qu’en générant ce type de participation parmi les jeunes électeurs, ils seront en mesure de faire pencher l’électorat du Wisconsin en faveur de Harris.

L’État de Badger est considéré comme faisant partie du « mur bleu » – les États que les démocrates ont régulièrement remportés dans les années 1990 et au début des années 2000.

Mais des marges extrêmement étroites dans l’État ont décidé des élections de 2016 et de 2020, et aujourd’hui, le Wisconsin est virtuellement en situation de tirage au sort dans les sondages, comme le sont la plupart des six autres États charnières.

Les syndicats ont historiquement contribué à accroître la participation électorale des démocrates, mais une série de lois anti-travail adoptées sous le gouvernement de l’État contrôlé par les républicains en 2011 leur a porté un coup dur. Les zones rurales se tournent de plus en plus vers les candidats républicains, laissant des villes comme Milwaukee – la plus diversifiée sur le plan racial du Wisconsin – et le bastion libéral de Madison comme bastions démocrates.

Cette élection dépendra probablement du taux de participation, les campagnes Trump et Harris tentant de séparer les électeurs de leurs bases respectives. Pour Trump, cela signifie attirer des jeunes hommes, qui dérivent de plus en plus vers la droite.

Le 26 octobre, certains de ces électeurs faisaient la queue au coin de la rue pour un événement au Kollege Klub, un bar situé à quelques pâtés de maisons de l’endroit où les démocrates du campus se sont réunis pour Harris.

Pendant des heures, le bar n’admettait que les participants payants, qui avaient dépensé 150 $ pour voir les Nelk Boys de droite, des farceurs de YouTube dont le podcast mettait en vedette le misogyne autoproclamé Andrew Tate et Trump lui-même. Les Nelk Boys ont promis de présenter Charlie Kirk, le fondateur du centre d’organisation Maga Turning Point USA (TPUSA), en tant qu’invité spécial.

Eric Davis, un homme de 29 ans qui vit et travaille à Madison, a fait la queue avec ses amis pendant plus de deux heures devant le bar. Davis a voté pour Joe Biden en 2020, mais a déclaré qu’il faisait marche arrière cette année.

« Je suis passé à Trump parce que je pense honnêtement que notre économie ne va pas actuellement comme elle le devrait », a déclaré Davis. « Je ne crois pas en tout ce qu’il dit, mais la majorité des choses qu’il soutient – ​​je suis d’accord. »

Davis, qui est noir, n’aime pas toujours la façon dont Trump parle des immigrants, pense que l’ex-président peut être grossier et comprend pourquoi il frotte les gens dans le mauvais sens. Mais selon Davis, c’est juste que Trump est Trump.

« Je ne pense pas du tout qu’il soit raciste », a déclaré Davis.

« Toute ma famille, ils sont tous libéraux », a ajouté Davis, qui n’a pas encore dit à sa famille comment il comptait voter.

Malgré le thème politique de la soirée, le rassemblement lui-même n’a guère porté sur la mobilisation politique. Les Nelk Boys se tenaient sur une plate-forme surélevée dans la salle, jetant des produits Trump dans la foule, mais Kirk n’était nulle part en vue. Une pile de cartes contenant des informations sur l’inscription des électeurs était oubliée sur une table remplie de bouteilles de bière.

Mais pour Brandon Maly, président du parti républicain du comté de Dane, la soirée a été un succès.

« Je n’ai jamais vu un bar à Madison rempli de chapeaux Maga, c’était tout simplement incroyable. J’adore voir cela – cela fait partie de la psychologie du comté de Dane, selon laquelle les gens doivent bénéficier d’une structure d’autorisation », a déclaré Maly. « Vous ne pensez peut-être pas que cela se traduit par des votes, mais c’est le cas dans le sens où ils ont la permission de soutenir Trump. »

Maly ne se fait aucune illusion quant au fait de rendre le comté de Dane rouge.

Mais étant donné son statut de deuxième comté le plus peuplé de l’État, il considère la région comme une riche source d’électeurs républicains – même si leurs opinions politiques peuvent être marginales au niveau local.

Son objectif, qui est de réduire les marges du parti démocrate dans les pôles libéraux, se reflète dans la volonté des démocrates de combattre les majorités républicaines dans les zones rurales et suburbaines de l’État, historiquement enclines au rouge.

L’une de ces organisatrices du parti démocrate est Deb Dassow, présidente du parti démocrate du comté d’Ozaukee, qui dit avoir le sentiment d’avoir le vent politique changeant dans son dos. Dans le comté d’Ozaukee, qui s’étend au nord de Milwaukee, le long du lac Michigan, les démocrates ont commencé à progresser au cours des derniers cycles électoraux. En 2012, Barack Obama avait obtenu 34 % des voix. En 2016, Hillary Clinton en a obtenu 37 %, et en 2020, Biden y a obtenu 43 % des voix.

Depuis 2019, lorsque les démocrates du comté d’Ozaukee ont ouvert un bureau permanent dans le comté, la section locale du parti a consacré des ressources à l’organisation des démocrates locaux.

« Depuis avril, nous avons frappé à 25 000 portes – nous en avons frappé 5 000 le week-end dernier », a déclaré Dassow le 25 octobre. Les démocrates locaux ont organisé des collectes de nourriture, organisé des fêtes et des soirées de perles, fabriquant des bracelets rouges, blancs et bleus arborant les lettres KAMALA.

Depuis qu’elle s’est lancée dans la course en juillet, la vice-présidente et ses alliés ont récolté plus d’un milliard de dollars pour alimenter sa campagne ; une grande partie de ces fonds a été investie dans une vaste campagne visant à frapper à des milliers de portes à travers le pays.

Et surtout, ils essaient de recruter des jeunes : selon une source proche de la campagne Harris-Walz dans le Wisconsin, la campagne de coordination démocrate a embauché sept organisateurs de campus à temps plein dans tout l’État et un coordinateur de l’organisation des jeunes avant les élections. .

Le parti républicain, quant à lui, a confié l’essentiel de son activité à des groupes extérieurs, notamment TPUSA et America Pac du milliardaire technologique Elon Musk. Les groupes alliés à la campagne Trump ont cherché à former des électeurs « à faible propension » pour Trump, en ciblant en particulier les électeurs ruraux potentiels de Trump qui, autrement, pourraient négliger de voter.

La campagne Trump vante la stratégie comme étant innovante, mais ni la TPUSA ni l’America PAC ne proposent le genre de listes électorales détaillées que les partis maintiennent traditionnellement pour cibler leurs partisans.

« On se demande s’il s’agit ou non d’un véritable jeu de terrain », a déclaré Brandon Scholz, un ancien membre du parti républicain qui a quitté le GOP le 7 janvier 2021 – le lendemain de l’assaut du Capitole américain par les partisans de Trump contestant les résultats des élections de 2020. Même en tant qu’indépendant, Scholz entretient des relations étroites au sein du parti et a suivi les campagnes de 2024 avec un vif intérêt.

« Est-ce que ces gens sont vraiment là ? dit Scholz. « Est-ce qu’ils se battent vraiment dehors ? Est-ce qu’ils identifient vraiment et se préparent à voter, ou les incitent-ils à voter tôt, ou leur obtiennent-ils des bulletins de vote par correspondance ?

Les réponses à ces questions : la stratégie terrestre de Trump est-elle aussi aléatoire qu’elle le semble dans le Wisconsin, et la machine à voter de Harris est-elle aussi efficace que le prétendent les démocrates ? – pourrait très bien déterminer le résultat de l’élection.