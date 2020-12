Seuls 26 républicains au Congrès diront avec certitude que Joe Biden a battu Donald Trump aux élections, malgré la certification du vote imminente, selon un nouveau sondage. La révélation a incité Trump à exiger leurs noms.

Le Washington Post a interrogé les 249 républicains à la Chambre et au Sénat et a rapporté samedi que seulement 25 ont répondu en disant que Biden avait remporté l’élection présidentielle; le rapport a ensuite été mis à jour à 26 après que le sénateur Deb Fischer (R-Nebraska) ait mentionné «Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris» dans un e-mail.

Il est à noter, cependant, que la poste n’a pas reçu de réponse de plus de 200 républicains.

Le président Trump a répondu au rapport en demandant les noms des républicains qui ont reconnu la victoire probable de Biden et les ont critiqués comme «RINOS» ou «Républicains de nom uniquement».

«Je suis surpris qu’il y en ait autant. Nous venons juste de commencer à nous battre. Veuillez m’envoyer une liste des 25 RINOS. J’ai lu le moins possible le Fake News Washington Post! » le président a tweeté en réponse au numéro initialement signalé.

De nombreux républicains de haut niveau ont refusé de reconnaître publiquement tout vainqueur de la course présidentielle jusqu’à ce que les diverses batailles juridiques de Trump se déroulent dans des États swing où il allègue une fraude électorale, comme le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky) et le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy ( R-Californie).

Pendant ce temps, des législateurs moins connus comme les représentants. Fred Upton (R-Michigan) et Patrick J. Toomey (R-Pennsylvanie) ont mis leur poids derrière la victoire de Biden.

De l’autre côté du débat se trouvent les représentants.Paul A. Gosar (R-Alaska) et Mo Brooks (R-Alabama), qui ont tous deux déclaré avec certitude que Trump avait remporté l’élection, mais que les résultats avaient été compromis en raison de fraudes. .

Alors que Biden est le vainqueur prévu de l’élection présidentielle avec plus de 300 votes au collège électoral, les électeurs ne votent pas avant le 14 décembre. Le Congrès compte ensuite les votes avant le 6 janvier, le jour de l’inauguration étant prévu le 20 janvier.

Au milieu des échéances imminentes, les avocats de Trump continuent d’annuler les votes dans des États swing comme la Pennsylvanie, et le président a insisté sur le fait qu’il avait en fait remporté des victoires dans des États tels que la Géorgie et le Michigan.

Les critiques de Trump se sont tournés vers les médias sociaux pour utiliser le rapport du Post pour critiquer le Parti républicain pour sa loyauté envers une cause apparemment perdue, même si la majorité des législateurs n’ont tout simplement pas répondu à l’enquête du Post.

«Ce genre de chose est profondément embarrassant pour le GOP», tweeté libertaire franc et rédacteur en chef de Reason Nick Gillespie.

