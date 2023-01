Republic Day 2023 : Shah Rukh Khan et Salman Khan réunis en tant que Pathaan et Tiger dans un film d’action sur R-Day 2024 ?

Oui, tu l’as bien lu! Shah Rukh Khan et Salman Khan seront bientôt vus dans un film à part entière ensemble en tant que Pathaan et Tiger et le film est prévu par le grand chef du YRF, Aditya Chopra. Selon les rapports des portails de divertissement, Aditya Chopra prévoit un croisement entre Pathaan et Tiger dans son thriller d’action et il a donné les dates des superstars et ils commenceront même bientôt le tournage de la même chose. Et maintenant, un initié révèle qu’après avoir vu la réponse spectaculaire de Pathaan et surtout le camée spécial de Salman Khan, Aditya commencera bientôt à tourner la même chose. Ce film débarquera également dans la série de films YRFSPY.

Shah Rukh Khan et Salman Khan sont les deux plus grandes stars de l’industrie et les fans et la célébrité qu’ils apprécient dépassent l’imagination de les voir ensemble dans un film d’action à part entière après Karan Arjun sera une double aubaine pour les fans et un coup sûr succès. Shah Rukh et Salman sont comme des frères et ils parlent souvent de l’admiration qu’ils partagent l’un pour l’autre et il n’a pas été difficile pour le cinéaste de les mettre d’accord pour ce projet. SRK et Salman forment ensemble une équipe de rêve à lancer

L’initié affirme qu’Aditya Chopra commencera Sidharth Anand en tant que cinéaste de ce film d’action car il a fait un travail remarquable avec War et maintenant Pathaan. Le tournage commencera au milieu de l’année et ils feront la promotion de ce film d’une manière plus grande et meilleure, contrairement à Pathaan. Aditya prévoit également de sortir le film pendant les vacances de la fête de la République l’année prochaine. Et seulement cela est vrai, ce sera un moment de dhamakedaar pour les fans. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle sur le même. Et nous attendons avec impatience cette action hors du commun avec les plus grandes superstars de la nation.