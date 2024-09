Reprogrammation de la tournée Heart après le traitement contre le cancer d’Ann Wilson

Heart a reprogrammé les dates de sa tournée Royal Flush suite à l’opération liée au cancer d’Ann Wilson et à son traitement de « chimiothérapie préventive ».

La tournée sera de retour le 28 février à Las Vegas et fera escale dans 18 autres villes, dont Los Angeles, Phoenix, Portland, Knoxville, ainsi que Montréal, Ottawa et Québec.

En mai, Heart s’est entretenu avec Pierre roulante « Nous étions vraiment fatigués de ne pas jouer ensemble et nous voulions tous les deux faire une tournée Heart », a déclaré Wilson. « Il y a donc cette question qui plane dans l’air : Heart be Heart peut-il être Heart sans Ann ou Heart be Heart sans Nancy ? Ce ne sera jamais possible. »

Heart a reporté la tournée en juillet après que Wilson ait subi une opération pour « retirer quelque chose qui, en fin de compte, était cancéreux », a-t-elle partagé dans un communiqué.

« L’opération a été un succès et je me sens très bien, mais mes médecins me conseillent désormais de suivre une chimiothérapie préventive et j’ai décidé de le faire », avait déclaré Wilson à l’époque. « Mes médecins me demandent donc de prendre le reste de l’année loin de la scène afin de me rétablir complètement. »

L’arrêt de travail de Wilson pour raisons de santé a forcé le groupe à reporter les dates restantes de sa tournée nord-américaine de 2024. La première étape de la tournée Royal Flush a eu lieu en avril et mai et devrait reprendre en août et septembre. Wilson a exprimé son désir de se produire lors des concerts reportés de 2024, tout en ajoutant qu’elle reviendrait sur scène en 2025, dans un communiqué. En mai, Heart a également annulé sa tournée européenne d’été, initialement prévue en juin et juillet, afin que Wilson puisse « subir une intervention médicale urgente mais de routine », qui comprenait un temps de récupération minimum de six semaines.

Billets sont en vente et les billets achetés précédemment seront honorés pour les nouvelles dates de la tournée, des dates supplémentaires étant ajoutées au trek au fur et à mesure qu’elles seront confirmées.

Dates de la tournée Royal Flush 2025

28 février – Las Vegas, NV @ Fontainebleau Las Vegas

3 mars – Los Angeles, Californie @ Crypto.com Arena

4 mars – Sacramento, Californie @ Golden 1 Center

6 mars – Phoenix, Arizona @ Footprint Center

8 mars – West Valley City, Utah @ Maverik Center

9 mars – Boise, ID @ ExtraMile Arena

11 mars – Spokane, Washington @ Spokane Arena

13 mars – Vancouver, C.-B. @ Pacific Coliseum

14 mars – Portland, Oregon @ Moda Center

20 mars – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome

21 mars – Edmonton, AB @ Rogers Place

24 mars – Winnipeg, MB @ Canada Life Centre

26 mars – Milwaukee, Wisconsin @ Forum Fiserv

28 mars – Knoxville, TN @ Thompson-Boling Arena

29 mars – Charleston, Virginie-Occidentale @ Charleston Civic Center Coliseum

31 mars – Buffalo, NY @ KeyBank Center

2 avril – Montréal, QC @ Centre Bell

4 avril – Ottawa (Ontario) au Centre Canadian Tire

5 avril – Québec, QC @ Centre Vidéotron