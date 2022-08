Reprise en cours dans la région de la capitale sud-coréenne touchée par la pluie

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les efforts de nettoyage et de récupération se sont accélérés mercredi dans la grande région de la capitale sud-coréenne alors que le ciel s’est dégagé après deux jours de précipitations record qui ont déclenché des crues soudaines, endommagé des milliers de bâtiments et de routes et tué au moins neuf personnes.

Tout en levant les avertissements de fortes pluies pour Séoul et les zones métropolitaines voisines, l’agence météorologique sud-coréenne a prévu 10 à 30 centimètres (4 à 12 pouces) de pluie dans les régions du sud du pays jusqu’à jeudi.

Sept personnes sont toujours portées disparues à Séoul et dans la province voisine du Gyeonggi à la suite des fortes pluies qui ont inondé la région lundi et mardi, transformant les rues en rivières encombrées de voitures, provoquant des inondations dans les stations de métro, provoquant des glissements de terrain qui se sont écrasés sur les routes et les bâtiments et déplaçant plus de 1 800 personnes depuis leur domicile. Parmi les neuf personnes décédées, quatre se sont noyées chez elles à Séoul.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, lors d’une réunion d’intervention en cas de catastrophe mercredi, a présenté ses excuses au nom du gouvernement pour les morts et les perturbations causées par les fortes pluies. Il a exhorté le gouvernement central à fournir davantage d’aide financière et d’assistance en personnel aux villes et aux gouvernements régionaux pour accélérer les efforts de relance.

Il a également appelé à des améliorations significatives des systèmes de gestion des inondations du pays, notamment en construisant davantage de réservoirs de pluie et de tunnels et en améliorant les technologies de prévision des inondations, citant les défis croissants posés par les phénomènes météorologiques extrêmes.

“Il est certainement vrai que (les précipitations) étaient des conditions météorologiques anormales, mais nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons plus appeler des conditions météorologiques anormales anormales”, a déclaré Yoon. «Nous pourrions voir de nouveaux niveaux records (de pluie) à tout moment. Nous devons construire notre réponse afin d’être prêts pour une situation pire que ce que nous avions imaginé.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré que jusqu’à mercredi après-midi, les travailleurs avaient terminé la restauration de plus de 90% des quelque 2 800 bâtiments, maisons, routes et autres installations de la région de la capitale qui avaient été prioritaires dans les plans de rétablissement d’urgence.

Près de 3 000 employés du gouvernement, dont des policiers et des pompiers, et des dizaines d’excavatrices et de camions à benne basculante ont été déployés dans le cadre des efforts de récupération. L’armée a déployé séparément environ 1 300 soldats, dont certains ont été vus en train de nettoyer des débris et de récupérer des meubles dans des quartiers inondés du sud de Séoul.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de dégâts majeurs ou de victimes dans les régions au sud de la capitale, où l’agence météorologique a émis des avertissements de fortes pluies. Des avertissements de glissement de terrain ont été émis dans plus de 30 villes et villages à travers le pays,

Plus de 52 centimètres (20 pouces) de pluie ont été mesurés dans le district Dongjak le plus durement touché de Séoul du lundi au mercredi à midi. Les précipitations dans la région ont dépassé 14 centimètres (5,5 pouces) par heure à un moment donné lundi soir – la plus forte averse horaire mesurée à Séoul depuis 1942.

Kim Tong-hyung, Associated Press