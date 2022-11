Reprise du procès de 2 suspects chinois accusés de l’attentat de Bangkok en 2015

Un tribunal thaïlandais a repris mardi le procès longtemps retardé de deux membres de la minorité musulmane ouïghoure de Chine accusés d’avoir perpétré un attentat à la bombe en 2015 contre un monument de Bangkok qui a tué 20 personnes.

120 autres personnes ont été blessées lors de l’attentat à la bombe du 17 août 2015 contre le sanctuaire d’Erawan, très apprécié des touristes chinois et autres.

Les autorités thaïlandaises ont déclaré que l’attentat à la bombe était la vengeance d’un gang de passeurs dont les activités avaient été interrompues par une répression. La Thaïlande a réprimé les trafiquants d’êtres humains au début de 2015 après que des camps abandonnés pour les Rohingyas fuyant la persécution au Myanmar et des migrants économiques du Bangladesh ont été retrouvés dans les jungles le long de la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie. Les autorités ont donné peu de détails sur ce que pourrait être le lien avec l’attentat, mais de nombreux Ouïghours tentent d’échapper à la persécution et au contrôle strict en Chine avec l’aide de passeurs professionnels.

2 AMÉRICAINS QUI ONT DÉNUDÉ LES FESSES DANS LES TEMPLES DE BANGKOK SONT ARRÊTÉS

Cependant, certains analystes soupçonnent que l’attentat à la bombe était l’œuvre de séparatistes ouïghours en colère contre le fait que la Thaïlande en juillet de la même année ait rapatrié de force des dizaines d’Ouïghours en Chine. La popularité du sanctuaire parmi les touristes chinois semble soutenir la théorie selon laquelle l’attentat à la bombe avait un élément politique.

Les accusés, Mieraili Yusufu et Bilal Mohammad, ont plaidé non coupables à l’ouverture du procès en 2016 et ont déclaré avoir subi des mauvais traitements et des tortures en prison après leur arrestation. La police a déclaré croire que Yusufu avait fait exploser la bombe quelques minutes après qu’un sac à dos contenant l’appareil ait été laissé au sanctuaire par Mohammad.

La dernière session de leur procès, qui a été retardée à plusieurs reprises par des difficultés à trouver des traducteurs appropriés, a eu lieu en 2019, a déclaré Chuchart Kanpai, un avocat de Mohammad. L’affaire a ensuite été transférée d’un tribunal militaire qui était auparavant compétent au tribunal pénal civil du sud de Bangkok après un retour à un régime civil élu à la suite d’un coup d’État militaire. Mais les procédures judiciaires ont ensuite été suspendues pendant la pandémie de COVID-19.

LES MANIFESTANTS DE THAÏLANDE EXIGENT DES LIMITES AU POUVOIR DU ROI ET INSTALLENT UNE «PLAQUE DU PEUPLE» PRÈS DU PALAIS DE BANGKOK

“Je pense qu’il faudra encore deux ans avant de voir un résultat. Cette année, l’affaire n’avancera pas beaucoup. Nous ne pouvons prendre que deux ou trois témoins par jour et il nous reste encore deux à trois cents témoins du côté du plaignant, ” il a dit.

Les accusés seraient les deux seuls suspects en garde à vue sur 17 personnes qui, selon les autorités, seraient responsables de l’attentat à la bombe. Certains des autres suspects sont des Turcs, avec lesquels les Ouïghours partagent des liens ethniques.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

La police a déclaré que l’affaire contre les deux accusés est étayée par une vidéo de sécurité, des témoins, des correspondances ADN et des preuves matérielles, en plus des aveux présumés des suspects.