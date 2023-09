Reprise du Parlement en mettant l’accent sur le coût de la vie et les solutions au logement

Les députés retourneront à leur siège à la Chambre des communes lundi alors que les libéraux au pouvoir présenteront de nouvelles initiatives en matière de logement et de réduction du coût de la vie dans l’espoir de mettre fin aux défaites que leur parti subit dans les sondages.

Alors que les conservateurs, dont les sondages sont brillants, reviennent avec un pas d’avance, les libéraux sont confrontés à leurs pires sondages depuis huit ans et à un électorat à la recherche d’un signe que le gouvernement comprend et peut aider à atténuer les problèmes financiers. les réveiller la nuit.

La vice-première ministre Chrystia Freeland, qui a été critiquée pour avoir tenu des propos fades sur la croissance économique post-pandémique du Canada en réponse à des questions sur l’inflation, a semblé reconnaître cette pression samedi.

S’exprimant lors d’un sommet des dirigeants progressistes internationaux à Montréal, Freeland a déclaré que les efforts du Canada pour survivre intacts aux coups économiques de la pandémie sont importants, mais qu’ils n’ont aucun sens pour une famille qui essaie de mettre de la nourriture sur la table aujourd’hui.

«Pour les Canadiens épuisés et frustrés, après avoir vécu beaucoup d’épreuves au cours des trois dernières années, je sais que raconter les batailles livrées et gagnées est fastidieux, voire carrément répugnant», a-t-elle déclaré.

« Ce que les Canadiens veulent, ce dont ils ont besoin et ce qu’ils méritent, c’est que nous soyons confrontés à la douleur très réelle à laquelle tant de personnes sont confrontées en ce moment et que nous leur proposions une vision pleine d’espoir et réalisable pour l’avenir du Canada. »

Jusqu’à présent, les libéraux ont répondu aux appels à l’aide face à la crise du coût de la vie en accordant deux compléments au remboursement de la TPS – chacun d’une valeur allant jusqu’à 467 $ pour une famille de quatre personnes – et une allocation unique de logement de 500 $ pour les locataires à faible revenu. Le NPD souhaite que les libéraux offrent à nouveau l’aide au logement cet automne.

Parallèlement, le rapport annuel sur les prix alimentaires au Canada de l’Université Dalhousie montre qu’une famille moyenne de quatre personnes a vu sa facture alimentaire annuelle augmenter d’environ 2 000 $ entre 2020 et 2022. Le rapport de 2023 prévoyait une autre augmentation de 1 065 $ cette année.

Les libéraux se tournent maintenant vers le secteur de la vente au détail pour les aider à réduire le prix des aliments. Au moment même de la réouverture de la Chambre des communes lundi matin, le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne rencontrera les PDG des plus grandes chaînes d’épicerie du Canada, insistant sur le fait qu’ils présenteront un plan pour baisser les prix des aliments d’ici Thanksgiving.

Les dirigeants de Loblaws, Metro, Sobeys, Walmart Canada et Costco ont été invités à la réunion. Le premier ministre Justin Trudeau a averti la semaine dernière que si les détaillants ne parvenaient pas à montrer la voie à suivre pour baisser les prix, le gouvernement pourrait prendre des mesures pour forcer le problème.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, dont le parti a conclu un accord avec les libéraux pour soutenir le gouvernement sur des votes clés en échange d’une action gouvernementale sur certaines priorités du NPD, milite depuis longtemps en faveur d’une taxe exceptionnelle sur les épiceries réalisant des bénéfices records.

Le chef conservateur Pierre Poilievre, s’adressant aux journalistes sur la Colline du Parlement dimanche, a qualifié la réunion d’épicerie libérale de « séance de photos politique ».

« Les prix de la laitue reviendront-ils à leur prix initial d’ici Thanksgiving », a-t-il demandé. « Les carottes retrouveront-elles leur prix d’origine d’ici Thanksgiving grâce à cette grande séance photo qu’il organise avec les PDG des épiceries ? C’est un théâtre plus politique.

Poilievre a déclaré qu’il s’attaquerait au coût des aliments en éliminant le prix du carbone. Ce prix ne s’applique pas directement aux produits d’épicerie, mais il peut indirectement augmenter les coûts de production et de transport des aliments.

La Banque du Canada a déclaré ce mois-ci que le prix du carbone contribue à hauteur d’environ 0,15 point de pourcentage à l’inflation globale. Ce montant était le même, que l’inflation ait atteint son sommet de 8,1 pour cent en juin 2022 ou de 3,3 pour cent en août.

Le logement est devenu l’autre préoccupation majeure des Canadiens ces derniers temps : un récent sondage Léger suggère qu’un tiers des Canadiens citent l’inflation comme leur problème numéro un, et environ un sixième d’entre eux citant l’abordabilité du logement.

Ce problème d’accessibilité financière est dû en grande partie au manque d’offre. La Société canadienne d’hypothèques et de logement affirme que le Canada doit augmenter ses projets de construction de logements de 3,5 millions de logements d’ici 2030.

Il est également essentiel d’encourager la construction, en particulier de logements locatifs. Les libéraux abordent la session parlementaire avec une nouvelle promesse de supprimer la TPS sur le coût de construction des nouvelles locations.

Mike Moffatt, économiste et expert en logement à l’Institut pour l’IntelliProspérité, a contribué à la rédaction d’un rapport en août conseillant le gouvernement fédéral sur les options pour résoudre la crise du logement. L’élimination de la TPS sur la construction de nouveaux logements locatifs figurait sur sa liste et il prévoit que cela pourrait ajouter entre 200 000 et 300 000 logements locatifs au Canada d’ici 2030.

Poilievre a l’intention lundi de présenter un projet de loi prévoyant une nouvelle politique du logement qui comprend également la suppression de la TPS. Il a également l’intention de promettre des liquidités supplémentaires aux villes qui augmentent leurs mises en chantier, tandis que celles qui ne le font pas verraient leur budget fédéral pour le logement diminuer.

Poilievre a déclaré que les programmes de logement libéraux, comme un fonds d’accélération qui achemine l’argent vers les villes qui éliminent les obstacles à la construction de nouvelles maisons, sont lourdement bureaucratiques et ont un succès limité.

Il a insisté sur le fait que son plan serait réalisé sans aucune paperasse pour les villes.

Les libéraux voient la vulnérabilité des conservateurs en matière de climat, Poilievre n’ayant jusqu’à présent pas expliqué à quoi ressemblerait son plan sur le changement climatique au-delà de l’annulation du prix du carbone.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a intensifié ses attaques contre Poilievre au cours de l’été, alors que le monde était confronté à des températures record et que le Canada voyait des millions d’hectares de forêt et des centaines de maisons rasés par les incendies de forêt.

La bataille libérale-conservatrice sur la politique énergétique et environnementale s’intensifiera à nouveau le mois prochain lorsque Guilbeault devrait présenter son plan visant à limiter les émissions provenant de la production pétrolière et gazière.

Lundi marque également le début officiel de l’enquête publique sur l’ingérence étrangère. On ne sait pas encore quand auront lieu les audiences publiques, mais le premier rapport est attendu fin février.

