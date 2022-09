Reprise des audiences du 6 janvier – Kelowna Capital News

Un nouveau sondage suggère qu’un Canadien sur trois surveille de près les audiences du 6 janvier aux États-Unis – et que près de trois sur quatre blâment Donald Trump pour les émeutes.

Le sondage en ligne de Léger, réalisé en août pour l’Association d’études canadiennes, a révélé que 37 % des répondants au Canada et 44 % aux États-Unis suivaient de près les audiences.

Un peu plus de la moitié des répondants américains, 54 %, ont déclaré que l’ancien président était responsable des émeutes du Capitole, contre 72 % au Canada.

Le comité restreint chargé d’enquêter sur le 6 janvier devrait tenir sa prochaine audience mercredi, probablement la dernière avant la mi-mandat en novembre.

Le sondage, qui a interrogé 1 509 répondants au Canada et 1 002 aux États-Unis peu après l’audience de juillet, ne comporte pas de marge d’erreur car les sondages en ligne ne sont pas basés sur des échantillons aléatoires.

Un rapport final sur les conclusions du comité est attendu avant la fin de l’année, mais on ne sait pas s’il sera publié avant le jour des élections, le 8 novembre.

Le niveau d’intérêt des Canadiens pour les audiences est probablement plus lié à une fascination persistante pour Trump et son héritage en constante évolution qu’autre chose, a déclaré le président et chef de la direction de l’association, Jack Jedwab.

L’ancien président “a laissé un mauvais pressentiment à la plupart des Canadiens”, qui n’étaient généralement pas favorables à sa présidence ou à son impact sur les relations canado-américaines, a déclaré Jedwab.

“Trump est considéré comme quelqu’un qui a aigri les relations entre les deux pays et comme l’objet d’une méfiance considérable.”

Le sondage, qui a été réalisé avant que Pierre Poilievre ne revendique la direction du parti conservateur, a également ventilé les participants canadiens par affiliation politique.

Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier était le seul parti où une majorité – 57% – a déclaré vouloir voir Trump se présenter à nouveau à la présidence en 2024, avec 25% d’opposition et 18% refusant de se prononcer.

Parmi les conservateurs, 28% ont déclaré qu’ils soutiendraient Trump pour la nomination, contre 64% qui n’étaient pas d’accord. L’opposition à une candidature de Trump a atteint près de 90 % parmi les partisans des libéraux, du NPD et du Parti vert, et atteint 95 % parmi les partisans du Bloc québécois.

Depuis le début des audiences en juin, le comité – dirigé par le représentant démocrate du Mississippi Bennie Thompson et la représentante républicaine du Wyoming Liz Cheney – a déroulé un récit liant les émeutes à la Maison Blanche de Trump.

Ce lien a été renforcé dimanche lorsque l’ancien membre du comité Denver Riggleman a raconté à “60 Minutes” un appel téléphonique le 6 janvier entre l’un des émeutiers et quelqu’un à la Maison Blanche.

“Vous obtenez un vrai moment” Aha “lorsque vous voyez que le standard de la Maison Blanche s’est connecté au téléphone d’un émeutier pendant que cela se produit”, a déclaré Riggleman. L’identité de qui était au téléphone à la Maison Blanche reste un mystère, a-t-il ajouté.

“Le peuple américain doit savoir qu’il existe des liens qui doivent être explorés davantage.”

Le représentant Jamie Raskin, membre du comité, a reconnu cette preuve dimanche, la qualifiant de l’un des nombreux liens clairs entre la Maison Blanche et les personnes qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

“Nous sommes intéressés à raconter la grande histoire, à savoir qu’il s’agissait d’un coup organisé, prémédité et délibéré contre le vice-président et le Congrès pour renverser l’élection présidentielle de 2020”, a déclaré Raskin à “Meet the Press”.

“Ce que nous allons faire mercredi, c’est remplir les détails qui ont été portés à l’attention du comité au cours des cinq ou six dernières semaines.”

Le comité pourrait également préciser ce qu’il a appris, le cas échéant, de l’ancien président républicain Newt Gingrich et de son rôle dans la promotion des allégations persistantes de fraude électorale du président vaincu.

Thompson a écrit à Gingrich plus tôt ce mois-ci au sujet de preuves qui, selon lui, montrent que Gingrich “était impliqué dans divers autres aspects du plan visant à annuler les élections de 2020 et à bloquer le transfert de pouvoir”, y compris après le 6 janvier.

Les émeutes, qui sont nées d’une manifestation tentaculaire parmi les partisans de Trump le jour même où le Congrès certifiait la victoire électorale de Joe Biden, ont fourni un point d’exclamation dramatique et mortel pour la présidence la plus turbulente de l’histoire moderne.

Et les audiences, après avoir fait exploser l’idée que le chaos n’était qu’une manifestation incontrôlable, se sont révélées être un blockbuster estival improbable, grâce à l’aide de l’ancien président d’ABC News, James Goldston.

Le comité a entendu comment Pence a évité une crise constitutionnelle en ignorant les demandes de Trump de rejeter les résultats des élections et est resté sur le terrain du Congrès alors même que les manifestants réclamaient son éviction violente.

Les membres ont écouté le récit de l’ancien avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, sur une réunion chaotique des conseillers marginaux de Trump, qui cherchaient désespérément un moyen de maintenir le président au pouvoir, la nuit précédente.

Cette réunion comprenait un projet de décret qui aurait fait de l’avocat de la campagne Trump Sidney Powell un avocat spécial avec le pouvoir d’ordonner à l’armée américaine de saisir les machines à voter dans tout le pays.

Après que la réunion se soit dissoute dans la frustration, le président a publié son tweet fatidique de fin de soirée attirant des partisans à DC : « Sera sauvage », a-t-il écrit.

Et Cassidy Hutchinson, une assistante du chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a expliqué au comité comment le président avait exhorté les services secrets à cesser de contrôler les manifestants à la recherche d’armes, en disant : “Ils ne sont pas là pour me faire du mal”.

Et elle a décrit avoir entendu parler d’un Trump furieux se précipitant sur le volant de son SUV lorsque des membres de son service secret ont refusé de l’emmener au Capitole.

—James McCarten, La Presse Canadienne

