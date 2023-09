Reprise des affrontements entre factions palestiniennes dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban

Les affrontements ont repris dans la nuit dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, avec des tirs nourris et des bombardements blessant au moins 20 personnes et incitant les habitants du camp et des environs à fuir vendredi.

Il y avait déjà eu plusieurs jours de combats de rue dans le camp d’Ein el-Hilweh entre le mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et des groupes islamistes après que le Fatah ait accusé les islamistes d’avoir abattu l’un de leurs généraux le 30 juillet. 13 morts et des dizaines de blessés, et contraint des centaines de personnes à fuir leurs foyers.

Une trêve difficile est en vigueur depuis le 3 août, mais les affrontements devraient largement reprendre car les groupes islamistes n’ont pas remis les assassins accusés du général du Fatah, Mohammad « Abu Ashraf » al-Armoushi, à la justice libanaise, comme l’exigeait la justice libanaise. un comité de factions palestiniennes au début du mois.

MONACO FERME UNE ENQUETE DE CORRUPTION SUR LE PM LIBANAIS

Un comité de factions palestiniennes à Ein el-Hilweh a annoncé mardi que leurs forces de sécurité conjointes lanceraient des raids à la recherche des assassins accusés.

Maher Shabaita, chef du Fatah dans la région de Saïda, a déclaré à l’Associated Press que les groupes islamistes avaient lancé une attaque jeudi soir pour tenter de contrecarrer les plans des forces palestiniennes visant à expulser les militants des écoles qu’ils occupaient dans le camp.

Vendredi en fin de matinée, les combats s’étaient au moins temporairement calmés.

L’Agence nationale de presse, gérée par l’État, a rapporté que 20 personnes avaient été blessées, dont un homme âgé, et transportées vers des hôpitaux pendant la nuit. Shabaita a déclaré que parmi les blessés figuraient trois volontaires de la défense civile qui ont été bombardés alors qu’ils travaillaient à éteindre les incendies.

Aucun décès n’a été signalé dans l’immédiat. L’Université publique libanaise a annoncé qu’elle fermerait ses succursales dans la ville de Sidon, adjacente au camp, et reporterait les examens prévus à la lumière des combats.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les responsables de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, n’ont pas pu donner dans l’immédiat d’informations sur le nombre de victimes ou de personnes déplacées.

L’UNRWA a lancé la semaine dernière un appel de 15,5 millions de dollars pour réparer les infrastructures endommagées lors des derniers affrontements dans le camp, fournir des lieux d’enseignement alternatifs aux enfants dont les écoles ont été endommagées ou occupées par des militants et fournir une aide en espèces aux personnes déplacées de leurs foyers.