Reprise de Green Day avec le 14ème album « Saviors » | Culture & Loisirs

Green Day, les chouchous politiques et punk-rock qui ont décollé dans la stratosphère avec leur album à succès « Dookie » en 1994, sont de retour avec leur 14e album studio, « Saviors ». Sorti le 19 janvier, l’album très attendu comprend 15 titres, d’une durée de 46 minutes (sans compter le titre bonus japonais « Fever »).

Comme la plupart d’entre vous, quand je dis que je suis fan de Green Day, je fais référence à leur apogée dans les années 90 et 2000, lorsqu’ils produisaient sans aucun doute certains des meilleurs albums punk-rock américains. Depuis, ils ont plus ou moins disparu de la conscience publique et ont eu du mal à atteindre cette renommée ou cette reconnaissance critique (il est vrai qu’il est difficile pour quiconque de surpasser un album du calibre d’« American Idiot »). Néanmoins, quand j’apprends que le groupe californien sort un nouvel album, j’appuie sur le bouton de lecture.

« Saviors » possède des sommets notables tels que « Bobby Sox », « Goodnight Adeline » et la chanson titre « Saviors ». Cela étant dit, cependant, il y a une multitude de ratés sur l’album qui s’entremêlent tous dans un mélange confus et oubliable. Billie Joe Armstrong devient bruyant avec un tempo impitoyable et rapide qui fait passer l’album en toute simplicité, mais il n’y en a tout simplement pas assez pour vous inciter à revenir pour en savoir plus.

L’album commence par le grandiloquent “The American Dream Is Killing Me” (un single sorti quelques mois avant les débuts de l’album), et c’est un retour amusant et rétro à certains de leurs travaux antérieurs et un bon début pour l’album. Il faudra attendre « Bobby Sox » pour que l’album passe à la vitesse supérieure et offre aux auditeurs une joyeuse aventure. Une ode à une oreille révolue qui déborde d’une énergie contagieuse et palpable. Avec un refrain accrocheur et une nuance queer percutante, « Bobby Sox » semble tout droit sorti de l’apogée du groupe. Un merveilleux bop.

Les quelques morceaux suivants, comme mentionné précédemment, deviennent un peu fastidieux et répétitifs et ce n’est qu’avec « Goodnight Adeline » (sans doute le meilleur morceau de l’album) que votre attention se recentre. Ici, le rythme ralentit. déprimé et devient à la fois nostalgique et mélancolique. Des paroles sensuelles telles que : « Peux-tu ressentir ma douleur ? Peux-tu chanter mon chagrin ? Voici un jour meilleur. Mais ça n’a rien à voir avec demain », cela me touche particulièrement. C’est le morceau remarquable qui fait ressortir l’album à mes yeux.

Le titre principal, « Saviors », (l’avant-dernier morceau de l’album) est un jam exaltant et décoiffant qui est plus que approprié pour clôturer l’album. Rempli de paroles amusantes et accrocheuses telles que : « Ce n’est pas un héros ou un crime capital. Tomber amoureux et faire la queue. Nous passons tous comme un écho viral pour passer le temps », et un riff de guitare passionnant tout au long, la chanson s’appuie sur l’ambiance classique de Green Day que nous connaissons et aimons tous.

Si le trio punk rock n’a pas perdu de son talent, l’album apparaît un peu répétitif sans rien de nouveau ni d’excitant à offrir aux fans du groupe bien-aimé. Bien sûr, « Saviors » peut être qualifié de « retour à la forme » pour le groupe, mais leur dernière tentative ne tient tout simplement pas la route de certains de leurs contemporains (la dernière de Blink-182, ça vous dit ?). Bien que ce ne soit pas le retour complet que je pense que nous, fans de Green Day, espérions tous, « Saviors » est un album solide et le meilleur du groupe depuis quelques années. 7 Suzie Chapstick est sur 10.

