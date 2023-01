Réprimez les lobbyistes des combustibles fossiles lors des pourparlers sur le climat de la COP, des groupes mondiaux exhortent les Nations Unies | Actualité Climatique

Les lobbyistes des combustibles fossiles devraient être expulsés des salles de négociation lors des pourparlers internationaux sur le climat de la COP, ont demandé des groupes mondiaux aux Nations Unies.

Dans une lettre adressée à l’ONU et à son bras climatique, qui convoque le sommet annuel, plus de 450 organisations mondiales de campagne ont déclaré qu’aucun représentant de compagnie pétrolière ou lobbyiste de l’industrie ne devrait “ne pas être autorisé à influencer indûment l’élaboration des politiques climatiques”.

Cela leur permet “d’affaiblir et de saper la réponse mondiale au changement climatique, et c’est pourquoi nous sommes au bord de l’extinction”, affirment les signataires, parmi lesquels Greenpeace, Oxfam, Tearfund et les Amis de la Terre.

L’inscription de quelque 630 délégués ayant des liens avec des entreprises de combustibles fossiles pour assister aux dernières discussions de ce type, la COP27 en Égypte en novembre, a déclenché un contrecoup.

Leur présence explique pourquoi la COP27 “a même refusé de reconnaître formellement le rôle que jouent les combustibles fossiles dans la crise climatique”, a déclaré Rachel Rose Jackson, de la campagne Kick Big Polluters Out, qui a co-convoqué la lettre.

Par exemple, une bataille pour s’engager à éliminer progressivement tous les combustibles fossiles a finalement été abandonnée, “même si les scénarios climatiques montrent qu’il ne peut y avoir d’expansion des combustibles fossiles si nous voulons rester en dessous des seuils critiques”, a-t-elle déclaré.

Les militants exigent depuis longtemps que l’ONU limite l’accès des dirigeants des énergies fossiles aux salles de négociation internes, où les représentants du gouvernement élaborent des accords sur les prochaines étapes collectives de la lutte contre le changement climatique.

Mais ils ont intensifié la demande après que les Émirats arabes unis (EAU) ont nommé un dirigeant d’une compagnie pétrolière à la présidence des pourparlers de cette année, la COP28 à Dubaï à la fin de cette année.

En tant que président de la COP28, Sultan al-Jaber, un ministre du gouvernement qui dirige également la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi, est censé diriger les négociations, établir un consensus et demander des comptes aux gouvernements retardataires.

Sa nomination “menace la légitimité et l’efficacité” de la conférence, ont-ils déclaré.

Mais le processus de la COP repose sur le multilatéralisme et le consensus, et donne à tous les pays une place égale à la table.

Mardi, l’ambassadrice canadienne du climat a déclaré qu’il est “très important” que les sommets de la COP soient “un processus inclusif, que tout le monde ait une voix”.

Mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles – chef de l’ONU

Les militants acceptent que les majors pétrolières et gazières soient impliquées dans la discussion, car ces entreprises devront se transformer si le monde veut arrêter de brûler leurs produits.

Mais ils devraient être limités aux marges, et l’organisme climatique de l’ONU, la CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques), devrait enfin mettre en place un processus de conflit d’intérêts et de responsabilité pour contrôler leur implication, disent les militants.

Ils reconnaissent également que les frontières entre les gouvernements et l’industrie sont parfois floues, comme dans les États pétroliers.

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a critiqué de plus en plus l’industrie des combustibles fossiles, les accusant de passer plus de temps à éviter une catastrophe de relations publiques qu’une catastrophe planétaire.

Répondant à la nomination de M. Al-Jaber au début du mois, le porte-parole de M. Guterres a déclaré que la sélection de la CdP hôte et du président de la CdP est “une affaire qui relève des États membres, dans laquelle le Secrétaire général ou le Secrétariat de la CCNUCC ont absolument aucune implication ».

Mais ils ont ajouté que l’humanité “perd la bataille pour prévenir les pires impacts de la crise climatique”, qui ne peut être évitée qu’en “mettant fin à notre dépendance aux combustibles fossiles”.

L’équipe de la COP28 des Émirats arabes unis a été contactée pour commentaires, tandis que la CCNUCC a refusé de répondre.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui a travaillé pour le gouvernement des Émirats arabes unis, a soutenu la nomination de M. al-Jaber et la présidence des Émirats arabes unis.

“Les Émirats arabes unis ont fait preuve de leadership en matière d’investissement et d’innovation climatiques. Ils sont déjà l’un des plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables au pays et à l’étranger”, a-t-il déclaré au début du mois.

Il a ajouté: “Il entretient de solides relations avec le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest, et peut être l’intermédiaire honnête nécessaire pour élever les ambitions et rechercher un véritable consensus.”

