Réprimant et aveuglant: les stars du PSG gémissent que l’arbitre de la Ligue des champions, qui a déjà eu des relations avec Neymar, leur a dit de «  baiser  »

Kuipers expérimenté a la réputation de laisser couler les matchs et de donner parfois autant de bien qu’aux joueurs, et le joueur de 48 ans a parfois été testé mardi soir alors qu’il supervisait la demi-finale apprivoisée de la Ligue des champions de Paris à Manchester City.

Multi-millionnaire grâce à sa propriété d’une chaîne de supermarchés dans son pays natal, Kuipers a tenu bon avec certains des joueurs les plus précieux et les plus notoirement dramatiques au monde – et deux l’ont maintenant accusé d’avoir largué la bombe f sur eux.

J’ai toujours soupçonné que Bjorn Kuipers était une légende, mais c’est bien d’avoir cette suspicion fermement confirmée https://t.co/jC4DHcs85Z – Gavan Casey (@GavanCasey) 4 mai 2021

Honnêtement, cela cimente Bjorn Kuipers comme le meilleur arbitre du monde 😂 Les joueurs du PSG sont des maîtres dans les arts sombres et il n’en avait rien – KeyboardTie (@KeyboardTie) 4 mai 2021

« Nous parlons de respect avec les arbitres », a déclaré Ander Herrera à RMC au sujet d’une prétendue guerre des mots entre Kuipers et l’un de ses coéquipiers.

« L’arbitre ce soir a dit ‘f *** off’ à Leandro Paredes. Si nous disons cela, nous obtenons une interdiction de trois contre quatre matchs. »

Dieu merci, ces footballeurs ne rêveraient jamais de jurer contre qui que ce soit! – MNC (@craggsmn) 4 mai 2021

Qui ne l’aurait pas fait? 😂 – AA (@ A11Aron) 4 mai 2021

Le milieu de terrain Marco Verratti, qui a curieusement prétendu que le PSG avait eu raison d’un match dans lequel il avait été battu 2-0 et n’a pas réussi un tir cadré, a offert des affirmations encore plus extraordinaires.

« Il m’a dit ‘putain de toi’, » confia Verratti. « Je parle beaucoup aux arbitres mais je ne dis jamais ça ou je suis banni de 10 matchs. »

Pas comme s’il était l’arbitre parfait et qu’il commettait aussi une erreur étrange, mais il adore la façon dont Bjorn Kuipers * essaie * d’arbitrer les matchs. N’accepte pas les gémissements et les flops et laisse les joueurs rester coincés. flux, ce qui est tellement mieux en tant que spectateur. pic.twitter.com/SxGQcPjQM6 – EiF (@EiFSoccer) 4 mai 2021

Pas surpris. Ils le harcelaient sans arrêt. Doit avoir pris toute sa volonté pour ne pas écraser l’un d’eux au visage – John_son (@ Johnson66892442) 4 mai 2021

Angel di Maria a été expulsé en seconde période, reflétant le destin du match aller d’Idrissa Gueye, qui a été expulsé pour un tacle horrible sur Ilkay Gundogan qui, selon beaucoup, avait gravement mis en danger le meneur de jeu de City.

«Ils ont perdu leur sang-froid et ont commencé à nous frapper» Le héros de deux buts Riyad Mahrez a déclaré mardi à BT Sport. « Après le carton rouge, c’était plus confortable. »

je ne blâme pas l’arbitre – Barca (@ Brandon681018) 4 mai 2021

Bjorn Kuipers est toujours le pire officiel et le moins professionnel qui ait jamais existé dans le sport 🤡 – 𝘥𝘰𝘶𝘨𝘪𝘯𝘩𝘰 (@EDBculer) 4 mai 2021

Les fans ont offert un accueil mitigé aux allégations du duo, beaucoup soulignant que les joueurs sont régulièrement entendus diriger des mots de choix sur les officiels sur le terrain à un moment où des stades largement vides signifient que leurs voix peuvent être clairement captées.

« Honnêtement, cela cimente Bjorn Kuipers comme le meilleur arbitre du monde, » dit un. « Les joueurs du PSG sont des maîtres dans les arts sombres et il n’en avait rien. »

Un autre a admis: « Pas étonné. Ils le harcelaient sans arrêt. Doit avoir pris toute sa volonté pour ne pas écraser l’un d’eux au visage. »

Kuipers a réservé Neymar pour dissidence lors d’un match de phase de groupes de la Coupe du monde 2018 entre le Brésil et le Costa Rica en Russie, et l’a fait à nouveau lorsque le joueur le plus cher du monde s’est plaint de son traitement par l’opposition lorsque Paris a joué à Naples l’année dernière.

Bjorn Kuipers à chaque fois qu’un joueur du PSG s’est approché de lui ce soir! pic.twitter.com/YKtyGdAJHQ – Football néerlandais (@FootballOranje_) 4 mai 2021

« L’arbitre m’a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû avoir, » Neymar a ensuite déclaré à ESPN. «C’était irrespectueux. Je ne veux pas répéter ce qu’il m’a dit. Cependant, quelqu’un de haut devrait faire quelque chose.

« Il ne peut pas être aussi irrespectueux qu’il l’était avec moi. Sur le terrain, on nous demande de faire preuve de respect envers les arbitres. Nous devrions obtenir la même chose en retour. »

Un compte de fan de Neymar était, de manière prévisible, cinglant envers Kuipers après son dernier set-to avec leur héros. « Bjorn Kuipers est toujours le pire officiel et le moins professionnel qui ait jamais existé dans le sport », ils ont insisté, le traitant de clown.

Peu de gens semblaient ressentir la même chose. « Il n’accepte pas les gémissements et les flops et laisse les joueurs rester coincés, » dit un partisan. « Il permet au jeu de se dérouler, ce qui est tellement mieux en tant que spectateur. »