Répression majeure signalée dans la police turque — RT World News

De hauts responsables chargés de lutter contre le crime organisé à Ankara, en Turquie, font l’objet d’une enquête pour un complot présumé visant le gouvernement, a affirmé Hurriyet.

L’affaire très médiatisée, détaillée par le journal mercredi, est centrée sur un homme nommé Serdar Sertcelik. Il serait le bras droit du chef d’Ayhan Bora Kaplan, une organisation criminelle présumée qui a été démantelée par les forces de l’ordre l’année dernière.

Selon les médias turcs, les enquêteurs ont accordé à Sertcelik le statut de témoin secret dans l’affaire contre le groupe. Cependant, récemment, il s’est évadé et a fui le pays.

Il a ensuite fait des déclarations extraordinaires, affirmant que les dirigeants de la police avaient fait pression sur lui pour qu’il désigne des membres importants du parti AKP au pouvoir, y compris d’anciens membres du cabinet et des personnes occupant actuellement des postes élevés de pouvoir, comme étant liés à des crimes. La prétendue « Opération Mains Propres » équivaut à une conspiration anti-gouvernementale, a déclaré Sertcelik.

La semaine dernière, le ministère turc de l’Intérieur a annoncé la suspension d’un chef adjoint de la police de la province d’Ankara qui supervisait la lutte contre le crime organisé, du directeur de la branche concernée de cette police et d’un de ses adjoints. La déclaration citée « réclamations sur les réseaux sociaux » comme justifiant cette décision.















Mercredi soir, leurs domiciles ainsi que celui du chauffeur adjoint du chef de la police ont été perquisitionnés, selon les médias. Les raids ont été menés par la branche antiterroriste de la police d’Ankara, a indiqué Hurriyet. Les responsables feraient l’objet d’une enquête pour toute une série de crimes, notamment de complot contre l’ordre constitutionnel de la Turquie.

Le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, a publié mercredi une déclaration faisant apparemment référence aux perquisitions. Il a juré que quiconque utilise « Tactiques FETO » – une référence à l’organisation du religieux basé aux États-Unis Fethullah Gülen – serait tenu pour responsable. Le gouvernement turc du président Recep Tayyip Erdogan accuse Gülen depuis des années de comploter pour le saper, notamment par une tentative de coup d’État militaire en 2016.

« S’il existe au sein d’une institution une structure ciblant notre président, notre gouvernement et nos hommes politiques, nous irons jusqu’au bout, identifierons ces structures et les traduirons en justice », a déclaré le ministre de l’Intérieur sur X (anciennement Twitter).

Erdogan aurait tenu une réunion secrète dans la nuit avec de hauts responsables de la sécurité et de la justice. Pendant ce temps, le politicien nationaliste et député en exercice Devlet Bahceli a exigé une répression du complot présumé, en déclarant : « Si nous nous inclinons devant ceux qui envisagent une répétition de la tentative de coup d’État avec 17 à 25 partenaires policiers et judiciaires, nous serons dévastés. »