Répression et chagrin alors que les Iraniens se souviennent de Mahsa Amini

Cela fait un an que Mahsa Amini est décédée en garde à vue en Iran.

Sa famille affirme qu’elle a été tuée d’un coup porté à la tête, ce que contestent les autorités.

Les autorités ont renouvelé leur répression contre la dissidence à l’approche de l’anniversaire de la mort d’Amini.

Les Iraniens, dans leur pays et à l’étranger, ont célébré samedi le premier anniversaire de la mort en garde à vue de Mahsa Amini, des militants parlant d’une nouvelle répression pour empêcher toute résurgence des manifestations qui ont secoué les grandes villes l’année dernière.

Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, est décédée quelques jours après son arrestation par la police religieuse pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict pour les femmes en vigueur peu après la révolution de 1979. Sa famille affirme qu’elle est morte d’un coup porté à la tête, mais cela est contesté par les autorités iraniennes.

La colère suscitée par sa mort s’est rapidement transformée en semaines de manifestations pour briser les tabous, au cours desquelles des femmes ont arraché leur foulard obligatoire, défiant ouvertement le système de gouvernement de la république islamique dirigé par le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Mais après plusieurs mois, ils ont perdu leur élan face à une répression qui a vu les forces de sécurité tuer 551 manifestants, selon l’organisation iranienne Human Rights (IHR), basée en Norvège, et en arrêter plus de 22 000, selon Amnesty International.

Les autorités iraniennes affirment que des dizaines de membres des forces de sécurité ont également été tués dans ce qu’elles qualifient d’« émeutes » provoquées par des gouvernements étrangers et des médias hostiles.

Sept hommes ont été exécutés après avoir été reconnus coupables dans des affaires liées à des manifestations.

Les militants affirment que les autorités ont renouvelé leur répression à l’approche de l’anniversaire, en faisant pression sur les proches des personnes tuées lors des manifestations afin de les empêcher de s’exprimer.

Human Rights Watch, basé à New York, a déclaré que les membres des familles d’au moins 36 personnes tuées ou exécutées lors de la répression avaient été interrogées, arrêtées, poursuivies ou condamnées à la prison au cours du mois dernier.

« Les autorités iraniennes tentent d’étouffer la dissidence pour empêcher la commémoration publique de la mort en détention de Mahsa Jina Amini, qui est devenue le symbole de l’oppression systématique des femmes par le gouvernement, de l’injustice et de l’impunité », a déclaré Tara Sepehri Far, chercheuse principale sur l’Iran à HRW. .

Des « forces répressives » déployées

Les deux journalistes qui ont le plus fait connaître l’affaire Amini – Niloufar Hamedi et Elahe Mohammadi qui ont respectivement couvert son hôpital et ses funérailles – sont détenus en prison depuis près d’un an. Une autre journaliste, Nazila Maroufian, qui avait interviewé Amjad, le père d’Amini, a été arrêtée à plusieurs reprises.

Amjad Amini a déclaré aux médias persans basés hors d’Iran qu’il prévoyait d’organiser une commémoration pour sa fille dans leur ville natale de Saqez, dans l’ouest de l’Iran à population kurde, plus tard samedi.

Des médias, dont Radio Farda, basée à Prague, ont déclaré qu’il avait été convoqué par des responsables des renseignements après son annonce. Il n’a pas été arrêté mais l’un des oncles d’Amini, Safa Aeli, a été arrêté à Saqez le 5 septembre.

Selon le média kurde Hengaw, le gouvernement a envoyé des forces de sécurité supplémentaires à Saqez et dans d’autres villes de l’ouest de l’Iran qui pourraient devenir des points chauds.

Samedi, a déclaré Hengaw, des « forces répressives » ont été déployées autour de la résidence de la famille Amini à Saqez.

Il a publié sur X, anciennement Twitter, des photos montrant des hommes armés en treillis dans les rues de Saqez, ainsi que des vidéos de magasins fermés et en grève pour marquer l’anniversaire à Saqez, Sanandaj et dans d’autres villes de la province du Kurdistan.

« Doubler la mise »

Alors que l’on voit encore certaines femmes marcher en public sans foulard, en particulier dans les quartiers riches et traditionnellement libéraux du nord de Téhéran, le parlement dominé par les conservateurs examine actuellement un projet de loi qui imposerait des sanctions beaucoup plus sévères en cas de non-respect.

Sara Hossain, présidente de la mission d’établissement des faits de l’ONU mise en place pour enquêter sur la répression, a déclaré :

La République islamique redouble de répression et de représailles contre ses citoyens et cherche à introduire de nouvelles lois plus draconiennes qui restreignent encore davantage les droits des femmes et des filles.

Sous le slogan « Dites son nom ! », les émigrés iraniens devraient organiser des rassemblements commémoratifs, avec de grandes manifestations attendues à Paris et à Toronto.

Amnesty International a accusé les autorités iraniennes d’avoir commis une « litanie de crimes au regard du droit international pour éradiquer toute contestation de leur emprise de fer sur le pouvoir » et a déploré qu’aucun responsable n’ait fait l’objet d’une enquête sur la mort d’Amini ou sur la répression.

« Cet anniversaire rappelle brutalement aux pays du monde entier la nécessité d’ouvrir des enquêtes criminelles sur les crimes odieux commis par les autorités iraniennes dans le cadre de la compétence universelle », a déclaré Diana Eltahawy, directrice adjointe d’Amnesty pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

A la veille de cet anniversaire, les États-Unis, l’ennemi juré de l’Iran, et ses alliés occidentaux, dont la Grande-Bretagne et l’Union européenne, ont imposé de nouvelles sanctions à la république islamique en raison de la répression des manifestations.

En annonçant ces mesures, le président américain Joe Biden a lancé des appels internationaux en solidarité avec les Iraniens à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’Amini.

« Les Iraniens détermineront seuls le sort de leur pays, mais les États-Unis restent déterminés à se tenir à leurs côtés », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fustigé les « actions illégales et non diplomatiques » des pays occidentaux dans un communiqué vendredi soir.