LE dernier épisode d’Antiques Roadshow a vu deux articles voir leurs évaluations réduites en raison de bévues » maladroites « .

L’épisode en question a été filmé à Wollaton Hall et a vu des membres du public apporter toute une gamme d’articles à inspecter par les experts de l’émission.

Lars Tharp a reçu un grand bol oriental couvert de centaines de visages à l’extérieur et de grands dragons à l’intérieur.

Le couple a admis qu’ils n’en savaient pas grand-chose à part le fait qu’il appartenait à l’origine à l’arrière-grand-mère de l’homme, et qu’il y en avait deux auparavant, mais un a été brisé.

Lars a été impressionné par la façon dont tous les visages avaient des « expressions complètement différentes », mais lorsqu’il l’a retourné pour regarder en bas, il était triste de voir une fissure en forme d’étoile.

Il a admis : « Cela a un effet sur la valeur, c’est ce qu’il faut garder à l’esprit. Sinon, c’est spectaculairement bon.

En ce qui concerne l’évaluation, il a déclaré: « Cela ferait probablement appel au taux de 3 à 5 000 £. »

Les invités ne pouvaient que se demander combien cela aurait valu s’il n’avait pas été fissuré et si effectivement, ils avaient eu la paire d’origine encore intacte.

Ils n’étaient pas les seuls à voir l’objet perdre de la valeur, car un autre duo a apporté une paire de boucles d’oreilles et une bague.

L’invité masculin a révélé qu’ils avaient été donnés à sa mère par un ami et il s’est demandé s’ils étaient d’origine française.

L’expert d’Antiquités Roadshow, John Benjamin, a examiné de plus près les objets art déco et a déclaré: « Quelqu’un qui les a possédés à un moment de leur vie histoireles a emmenés chez un bijoutier et a dit « Je ne suis pas sûr d’aimer les accessoires ».

« Donc, ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont retiré les raccords d’origine à l’arrière et qu’ils ont soudé les longs poteaux en or avec des raccords à vis en or neuf carats à la fin. »

Il a ensuite ajouté: « Voilà le mauvais nouvellesces gouttes aujourd’hui, si elles avaient les accessoires d’origine, je pense qu’elles valaient entre 4 et 5 000 £.

« Mais parce que les raccords ont été changés, je pense que je vais baisser ce prix à 2 500-3 000 £ simplement à cause d’une conversion maladroite. »

Il a ensuite évalué la bague à environ 1 500 £.

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche à 20 h sur Bbc Un.