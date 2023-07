Répression du ministère de l’Intérieur pour empêcher les criminels d’obtenir la citoyenneté

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

De nouvelles règles doivent entrer en vigueur pour empêcher les grands criminels d’obtenir la citoyenneté britannique.

Les modifications apportées à l’exigence de «bonne moralité» des demandes de citoyenneté à partir de lundi verront des règles plus strictes appliquées à toute personne ayant reçu une peine de prison de 12 mois.

Actuellement, une tentative d’obtention de la citoyenneté britannique sera normalement refusée si un individu a été condamné à une peine de quatre ans de prison.

Auparavant, une demande était également susceptible d’être rejetée par toute personne ayant purgé entre 12 mois et quatre ans de prison jusqu’à ce que 15 ans se soient écoulés depuis la fin de la peine.

Quiconque avait passé moins d’un an en prison faisait également face à une demande rejetée jusqu’à ce que 10 ans se soient écoulés.

Les changements alignent le système sur les règles d’immigration, avec de nouvelles règles conçues pour être « plus strictes » et « plus précises » sur les exigences dites de « bonne moralité ».

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les réformes supprimeraient les règles précédentes selon lesquelles certains criminels pouvaient obtenir la citoyenneté après un certain nombre d’années.

« La citoyenneté britannique est un privilège », a déclaré la ministre de l’Intérieur Suella Braverman.

«Ceux qui commettent des crimes ne devraient pas pouvoir profiter de l’étendue des droits qu’apporte la citoyenneté, y compris la possession d’un passeport britannique, le vote et l’accès aux soins médicaux gratuits du NHS.

«Je réprime les abus du système d’immigration et de nationalité du Royaume-Uni, en introduisant un seuil plus strict afin que les criminels graves ne puissent pas obtenir la citoyenneté britannique.

« C’est la chose juste et juste à faire pour notre pays. »

Il y aura des exceptions aux nouvelles règles et le ministère de l’Intérieur a déclaré que certaines personnes pourraient montrer des circonstances atténuantes qui pourraient soutenir une candidature à la citoyenneté.