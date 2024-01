Répression contre les « militants » dans la fonction publique

Il a déclaré que le gouvernement avait écrit à plus de 100 organismes du secteur public, y compris les départements et quangos de Whitehall, pour quantifier le nombre de personnes travaillant sur l’EDI.

Certains réseaux de la fonction publique ont été critiqués pour avoir exprimé des opinions controversées. Par exemple, un bulletin d’information du Réseau pour l’égalité des sexes du ministère de la Justice affirmait que « dans de nombreuses sociétés, le genre binaire est un produit et un outil du colonialisme et de la suprématie blanche ».

M. Glen a déclaré avoir vu « des exemples qui semblent très préoccupants ». « Nous ne voulons pas que les gens qui sont payés comme fonctionnaires utilisent leur travail comme véhicule d’activisme politique », a-t-il déclaré.

Des directives actualisées en matière d’impartialité indiqueraient clairement que tout travail « sur les questions d’identité et d’inclusion » ne devrait pas être un « véhicule pour introduire un programme sur le lieu de travail ».

« Le lieu de travail doit être à la hauteur des contribuables », a-t-il ajouté.

Les syndicats mécontents

La semaine dernière, le ministère de l’Intérieur a publié un projet de directives indiquant clairement que les fonctionnaires devraient être prêts à suivre les instructions d’un ministre pour ignorer les injonctions de la règle 39 émises par la Cour européenne des droits de l’homme pour bloquer les vols d’expulsion.

Les syndicats du secteur public ont critiqué cette décision, affirmant que le respect de ces directives obligerait les fonctionnaires à enfreindre le droit international.

M. Glen a déclaré : « J’espère et je crois que les fonctionnaires feront leur travail conformément à la volonté du Parlement… Je n’ai aucune inquiétude car je crois que la fonction publique est professionnelle et suivra les instructions de la législation et des ministres. dans lequel ils travaillent.

Mais il a ajouté que si les individus ont des « difficultés » avec ce qui leur est demandé, « alors vous vivez dans une société libre, il existe d’autres options disponibles ».

Il a déclaré : « Partout où j’ai travaillé, dans le secteur privé et public, vous faites le travail qu’on vous demande de faire et si vous ne voulez pas faire ce travail, il existe des opportunités ailleurs. »

Dans son précédent rôle de secrétaire en chef du Trésor, M. Glen a dirigé une étude de productivité visant à obtenir plus pour moins dans le secteur public.

Dans son nouveau poste, il sera chargé de mettre en œuvre cette démarche d’efficacité dans la fonction publique. Cela impliquera une réduction des effectifs aux chiffres d’avant la pandémie, soit une réduction d’environ 66 000 postes. M. Glen a déclaré qu’il existait un potentiel considérable en matière d’intelligence artificielle et de nouvelles méthodes de travail pour réduire les coûts.

Nous avons surinvesti dans les ressources humaines comme solution plutôt que de penser à l’innovation et à la technologie », a-t-il déclaré.

M. Glen a déclaré qu’il avait une « haute estime » pour les fonctionnaires et qu’il souhaitait réformer les parcours de carrière pour permettre aux plus performants « d’assumer plus de responsabilités, de gagner plus d’argent et d’être récompensés ».

Mais il a ajouté que le service devait également pouvoir laisser partir les employés les moins performants.