Représenter une nation à la télévision et une équipe de course sur Instagram

Le co-directeur général d’On, Marc Maurer, a déclaré que la société avait lancé le On Athletics Club dans le cadre d’une poussée soutenue pour se développer en Amérique du Nord. Bien que la société parraine un certain nombre de coureurs et d’autres athlètes à travers le monde, Maurer a déclaré qu’une équipe de coureurs cohésive et sympathique à Boulder était le meilleur moyen de présenter On aux consommateurs potentiels.

Ils ont rejoint un marché bondé. Bien que chaque arrangement diffère légèrement financièrement et contractuellement, bon nombre des meilleurs coureurs de fond américains sont désormais regroupés dans une poignée d’équipes compétitives. Nike est le roi du peloton, parrainant trois groupes professionnels de distance dans l’Oregon, mais New Balance, Hoka, Brooks, Puma et Adidas, entre autres, ont tous leurs propres équipes.

C’est un changement bienvenu pour les coureurs qui ont quitté la structure d’athlétisme universitaire très réglementée pour se débrouiller seuls en tant qu’athlètes professionnels au début de la vingtaine. Désormais, certaines équipes fournissent des entraîneurs, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes et parfois même un logement, permettant aux coureurs de se concentrer principalement sur la course. Les fabricants de chaussures demandent ensuite à un groupe cohérent d’athlètes d’élite de tester de nouveaux produits, de fournir des commentaires et de montrer leur personnalité au nom d’une marque.

“Les athlètes en général sont des machines à contenu”, a déclaré Jesse Williams, ancien directeur marketing de Brooks qui dirige maintenant Sound Running, une société d’événements d’athlétisme.

Et les fans suivent. Williams cherche maintenant à créer un événement de cross-country en équipe à Austin, au Texas, en hiver, dans l’espoir de répondre à une base de fans qui s’intéresse davantage aux équipes qu’aux individus. “Vous n’auriez pas pu faire cela il y a 10 ans”, a déclaré Williams. “Mais maintenant tu peux.”