Représentations de madrigaux à l’école secondaire Plano les 3 et 4 décembre – Shaw Local

Les représentations annuelles de madrigaux du lycée Plano sont prévues à 18 h le 3 décembre et à 16 h le 4 décembre.

Rejoignez 80 étudiants PHS dans une aventure de la Renaissance, avec des chanteurs, des acteurs et des instrumentistes. Café, wassail et desserts seront servis.

Les billets coûtent 6 $ pour les étudiants, les aînés et le personnel militaire et 8 $ pour les adultes. Les enfants de 4 ans et moins sont admis gratuitement. Visite showtix4u.com et recherchez Plano pour acheter des billets à l’avance. Les billets seront vendus à la porte, en espèces seulement. Les participants peuvent se garer dans l’un ou l’autre des parkings PHS et entrer par la porte 2 ou 28.