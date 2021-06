Représentants du GOP. demander à Fauci de témoigner sur les origines de Covid-19 et demander un briefing sur la recherche controversée sur le « gain de fonction » – RT USA News

Un groupe de législateurs républicains a appelé Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche à Covid-19, à témoigner sur les origines de la pandémie, exigeant également un briefing sur le financement américain de la recherche potentiellement dangereuse sur les coronavirus.

Les représentants Steve Scalise (R-Louisiane) et James Comer (R-Kentucky) ont écrit jeudi une lettre à deux chefs de comité démocrate, affirmant qu’il est « impératif » que Fauci témoigne « les origines du nouveau coronavirus » aussi bien que « le rôle du gouvernement américain dans le financement de la recherche » qui peuvent avoir contribué à la création de l’agent pathogène.

« Le peuple américain a le droit de savoir ce que notre gouvernement savait des origines de la pandémie et quand elle a été connue », ont-ils dit, appelant les démocrates à « convoquer immédiatement des auditions pour examiner les origines de Covid-19, la possibilité qu’il ait fui d’un [Chinese Communist Party]-laboratoire contrôlé, et toute implication des fonds des contribuables américains.

🚨 RUPTURE → Je viens d’envoyer une lettre aux démocrates leur demandant d’appeler Fauci pour témoigner devant le Congrès. Nous savons maintenant que ses courriels contiennent des preuves sur les origines de COVID et le laboratoire de Wuhan. Les démocrates n’ont plus d’excuses pour continuer à couvrir Fauci et la Chine. Les Américains méritent des réponses. À PRÉSENT. pic.twitter.com/MqV3bNmkbm – Steve Scalise (@SteveScalise) 3 juin 2021

Adressée aux représentants James Clyburn (D-Caroline du Sud) et Carolyn Maloney (D-New York), qui président respectivement les comités House Covid-19 et Oversight, la lettre intervient après qu’une énorme quantité d’e-mails de Fauci a été publiée sur Buzzfeed et le Washington Post dans une divulgation FOIA. Les deux républicains ont également demandé des versions complètes et non caviardées des messages, dont certaines parties ont été censurées avant d’être rendues publiques.

Bien que les e-mails aient été publiés mardi, la Maison Blanche n’a fait aucun commentaire sur le trésor jusqu’à jeudi après-midi, date à laquelle l’attachée de presse Jen Psaki a suggéré que les documents ne contiennent rien d’intéressant.

Dans une lettre séparée également envoyée jeudi, deux autres représentants du GOP. – Mike Waltz (Floride) et Frank Lucas (Oklahoma) – ont demandé au Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) de la Maison Blanche de fournir un briefing sur le rôle de l’agence dans la recherche des origines de Covid-19, ainsi que sur « recherche sur le gain de fonction (GOF) financée par le gouvernement fédéral ».

La recherche du GOF vise à augmenter la virulence et la létalité des virus afin que les scientifiques puissent mieux les comprendre, mais certains experts soutiennent que le travail risque de libérer des agents pathogènes hautement infectieux dans le monde. En 2014, le gouvernement américain a interdit la recherche du GOF pour des raisons de sécurité, mais a levé la pause en 2019, permettant aux laboratoires américains de reprendre leurs projets.

Waltz et Lucas ont souligné une subvention du gouvernement américain de plusieurs millions de dollars à l’EcoHealth Alliance – une organisation de recherche qui a versé près de 600 000 $ de cet argent à l’Institut de virologie de Wuhan pour étudier les coronavirus – demandant si le laboratoire chinois aurait pu mener la recherche controversée .

Aujourd’hui, en tant que membre du classement du sous-comité de la recherche et de la technologie, le représentant Waltz a envoyé une lettre avec @RepFrankLucas au directeur du Bureau des sciences de la Maison Blanche, Eric Lander, demandant des informations sur le rôle de l’OSTP dans l’examen par Biden des origines de COVID et des plans pour examiner les subventions de gain de fonction envoyées à #Chine. pic.twitter.com/R4YAUTQ5mY – Membre du Congrès Waltz Press (@RepWaltzPress) 3 juin 2021

Alors que le directeur des National Institutes of Health, Francis Collins, a récemment déclaré aux législateurs qu’il ne connaissait aucun travail du GOF financé par les États-Unis au laboratoire de Wuhan, il a reconnu qu’il avait peut-être mené des recherches. « en dehors de ce que notre subvention approuvée a permis. »

« Cette déclaration parmi une litanie de preuves croissantes soulève des préoccupations légitimes concernant la sûreté et la sécurité de la recherche financée par le gouvernement fédéral pour le [Wuhan Institute of Virology], « les deux législateurs ont dit du témoignage de Collins.

Bien que l’Organisation mondiale de la santé affirme qu’il est « extrêmement improbable » Covid-19 s’est échappé du laboratoire de Wuhan, arguant plutôt qu’il est passé naturellement des animaux aux humains, certains responsables de l’administration ont laissé ouverte la possibilité d’une fuite de laboratoire. L’ancien directeur du CDC, Robert Redfield, a quant à lui pratiquement approuvé la théorie, affirmant qu’il pensait que c’était l’explication la plus probable de l’épidémie.

