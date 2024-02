Représentant républicain sur Gaza : « Nous devrions tous les tuer »

Dans un aveu stupéfiant, un républicain de la Chambre des représentants a été filmé cette semaine en train de déclarer qu’il pensait que les États-Unis et Israël devraient tuer tous les Palestiniens de Gaza.

Le représentant du Tennessee, Andy Ogles, a fait ces commentaires en réponse à militants pro-palestiniens qui ont affronté lui dans un couloir au sujet du soutien continu des États-Unis à l’attaque génocidaire d’Israël à Gaza, qui a tué 30 000 Palestiniens jusqu’à présent, dont 12 300 enfants.

“J’ai vu des images de corps d’enfants déchiquetés”, a déclaré un militant à Ogles après que le législateur allégations répétées et non fondées sur la violence contre les enfants par les forces du Hamas. “C’est l’argent de mes contribuables qui va bombarder ces enfants.”

“Je pense que nous devrions tous les tuer”, a répondu Ogles. “Si cela peut te faire sentir mieux.”

Il a poursuivi en suggérant apparemment que le génocide des Palestiniens à Gaza et au-delà est légitime afin de servir les désirs d’Israël. « Le Hamas et les Palestiniens attaquent Israël depuis 20 ans », a déclaré Ogles, omettant de mentionner le système brutal de nettoyage ethnique et d’apartheid qu’Israël impose aux Palestiniens depuis 75 ans. « Il est temps de payer le prix. »

« Mort au Hamas », a conclu Ogles en se tournant vers la caméra.

Le bureau d’Ogles a soi-disant clarifié que le législateur faisait référence au Hamas, et non à tous les Palestiniens, avec son commentaire « tuez-les tous » – malgré le fait que sa remarque était une réponse directe à un militant parlant des enfants palestiniens bombardés avec l’argent des contribuables américains.

Les défenseurs des droits des Palestiniens ont exprimé leur horreur face aux remarques d’Ogles, affirmant que il devrait faire face censure ou expulsion.

“Il faudrait demander à chaque membre du Congrès – sans exception, quel que soit son parti – s’il soutiendrait une mesure visant à expulser Ogles”, a écrit l’avocat et écrivain Aidan Smith. sur les réseaux sociaux. « En ce qui me concerne, tout ce qui est inférieur à un « oui » est une approbation de cela. Bouillant de sang.

D’autres ont souligné que des personnalités comme la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) ont été punies et sévèrement critiquées pour avoir simplement appelé à la libération de la Palestine, tandis que les appels purs et simples au génocide de la part des Républicains sont largement ignorés au Congrès.

« Imaginez une seconde si un militant pro-israélien parlait à [Tlaib] et elle a dit « tuez-les tous » après avoir été interrogée sur les enfants mourants. Vous pensez qu’elle serait au moins censurée ? a écrit site d’information progressiste le Tennessee Holler.

La déclaration effrayante d’Ogles fait écho à des remarques similaires de la part de législateurs républicains qui ont également déshumanisé les Palestiniens et appelé à une violence totale contre eux, y compris contre les enfants. Ces remarques surviennent alors que les experts affirment qu’Israël impose à Gaza les pires conditions qu’ils aient vues dans les temps modernes, et que les responsables de Gaza préviennent que 700 000 personnes sont sur le point de mourir de faim dans la seule partie nord de la région à cause de l’action d’Israël. campagne contre la famine.

Le représentant Brian Mast (Républicain de Floride), qui s’est présenté au Congrès en portant un uniforme des Forces de défense israéliennes (FDI), a revendiqué à plusieurs reprises que là ce n’est pas une telle chose en tant que civils ou enfants palestiniens innocents. « J’encouragerais l’autre camp à ne pas lancer à la légère l’idée de « civils palestiniens innocents », comme on le dit souvent », a-t-il déclaré dans un discours prononcé à la Chambre en novembre.

Puis, confronté à des militants en janvier, Mast a déclaré : « il vaudrait mieux que vous tuiez tous les terroristes et tous ceux qui les soutiennent », avant d’assimiler les Palestiniens à des « terroristes ». Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu des photos d’enfants et de bébés palestiniens tués par Israël, il a répondu : « Ce ne sont pas des civils palestiniens innocents. »

Mast n’a pas été réprimandé par les dirigeants du Congrès pour ses remarques, et il est peu probable qu’Ogles le fasse non plus. La vidéo de l’échange avec Ogles est en ligne depuis mardi, et les dirigeants n’ont encore rien dit à ce sujet – probablement parce qu’ils soutiennent également les massacres aveugles d’Israël à Gaza.

Les déclarations de ces républicains ont des parallèles avec celles faites par des responsables israéliens qui ont été critiqués par la Cour internationale de Justice pour incitation au génocide, comme les remarques qualifiant les Palestiniens d’« animaux humains » et la promesse qu’Israël poursuivra son génocide jusqu’à ce que les Palestiniens – et toutes les preuves de leur existence – sont éliminés de Gaza.

