Représentant de l’état WA. désolé de porter une étoile jaune pour protester contre les mandats covid

Un représentant républicain de l’État de Washington portait un badge jaune de l’étoile de David lors d’un discours samedi.

Les Juifs d’Europe devaient épingler l’étoile de David sur leurs vêtements à l’époque nazie.

« Dans le contexte actuel, nous sommes tous juifs », a déclaré Jim Walsh, représentant de l’État de Washington.

Walsh s’est excusé mercredi, qualifiant le badge de « geste qui allait trop loin ».

Un législateur de l’État de Washington s’est excusé mercredi pour avoir porté une étoile de David jaune – un symbole imposé aux Juifs par les nazis pendant l’Holocauste – lors d’un discours ce week-end pour protester contre les restrictions mises en œuvre pendant la pandémie de COVID-19.

Le représentant Jim Walsh, R-Aberdeen, a épinglé un badge étoile de David jaune sur sa chemise lors d’un événement Washingtonians for Change à Lacey, Washington samedi.

« Dans le contexte actuel, nous sommes tous juifs », a écrit Walsh dans un commentaire sur Facebook sous la vidéo de l’événement.

Il a en outre expliqué que l’étoile est « un écho de l’histoire » et a déclaré que les Danois portaient des étoiles jaunes pour semer la confusion chez les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L’histoire a été démystifiée par Snopes il y a 21 ans.

Miri Cypers, directrice régionale de l’Anti-Defamation League Pacific Northwest Region a publié mercredi une déclaration condamnant les actions de Walsh et l’exhortant à s’excuser.

« Soyons clairs, les comparaisons du représentant Walsh sont un détournement grossier de l’histoire pour faire avancer un point politique ignorant de » liberté « . C’est profondément offensant et ne tient pas compte de l’histoire douloureuse des communautés marginalisées. Il n’y a tout simplement aucune comparaison pour le meurtre systématique de six millions de Juifs et la ségrégation de la communauté afro-américaine qui a des impacts durables jusqu’à aujourd’hui.

Dee Simon, directeur exécutif de la famille Baral du Holocaust Center for Humanity, basé à Seattle, a également critiqué Walsh pour avoir porté l’étoile.

« Notre gouvernement fait un effort pour protéger ses propres citoyens, pas pour les tuer », a déclaré Simon au Seattle Times. « Non seulement cela le banalise, mais cela déforme l’histoire. »

Dans l’Allemagne nazie, les autorités exigeaient que tous les Juifs de plus de six ans portent l’étoile de David jaune portant le mot « Juif » à tout moment en public. Le mandat faisait partie d’un objectif plus large de persécuter la population juive d’Europe en la stigmatisant, en la ségréguant et en la préparant finalement à la déportation, selon le US Holocaust Memorial Museum.

Walsh n’est pas le seul législateur du GOP à détourner l’étoile de David. La représentante Marjorie Taylor Green, R-GA, s’est récemment excusée d’avoir comparé les exigences de sécurité du COVID-19 à « une époque et une histoire où les gens devaient porter une étoile d’or ».

L’année dernière, un mème comparant les mandats de masque pandémique à des Juifs forcés de porter l’étoile jaune a été publié sur un groupe Facebook appartenant à un parti républicain du comté du Minnesota.

Dans une interview accordée mardi au Seattle Times, Walsh a déclaré que l’étoile lui avait été offerte par un participant à l’événement, dont la plupart portaient également des badges. Certains des organisateurs étaient « profondément préoccupés par les passeports vaccinaux et la ségrégation vaccinale », a déclaré Walsh au journal.

Le secrétaire à la Santé de Washington exige des masques dans les lieux publics intérieurs pour ceux qui ne sont pas vaccinés. La vaccination n’est pas obligatoire par l’État, mais les entreprises sont tenues de vérifier le statut de vaccination avant de lever les exigences en matière de masques pour les employés.

Walsh s’est rendu sur Facebook mercredi pour critiquer la couverture par le journal de son discours.

« Les hyper partisans essaient de transformer un signe de solidarité en… quelque chose de mauvais », a-t-il écrit.

Mais le représentant de Washington a présenté mercredi des excuses pour ses actions dans l’émission de l’animateur de radio conservateur Jason Rantz.

« Ce geste est allé trop loin », a déclaré Walsh à Rantz. « C’était inapproprié et offensant. Je suis terriblement désolé que cela se soit produit et que j’en fasse partie. »

Il a ajouté qu’il voulait protester contre « l’érosion des libertés civiles » et contre la façon dont les « petites infractions » pourraient conduire à des « résultats horribles » plus importants.

Représentant de l’État depuis 2016, Walsh s’est souvent opposé à la politique du gouverneur démocrate Jay Inslee. Il a publié une déclaration la semaine dernière contre la prolongation par Inslee du moratoire sur les expulsions de l’État et a condamné le programme d’incitation « Shot of a Lifetime » visant à encourager les résidents de Washington à se faire vacciner contre le COVID-19.