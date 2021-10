Reprendre le contrôle ? On dort au volant des camionneurs

NOUS n’avons pas encore tout à fait compris cette alouette du Brexit, n’est-ce pas ?

Le Brexit était censé marquer la fin de notre dépendance à l’égard d’un bassin illimité de main-d’œuvre étrangère bon marché qui supprime les salaires et contraint les travailleurs britanniques à l’aide sociale ou à des emplois mal rémunérés.

Dans le même temps, quitter l’UE visait à nous libérer pour faire du Royaume-Uni une nation ouverte qui embrasse vraiment le monde, accueillant les travailleurs étrangers qualifiés dont nous avons réellement besoin pour alimenter notre économie.

Des salaires compétitifs pour notre propre peuple et un accueil chaleureux aux travailleurs étrangers qualifiés dont nous avons besoin. C’était l’idée. Cela n’arrive pas.

La solution maladroite du gouvernement à la pénurie de chauffeurs de poids lourds qualifiés est d’offrir des visas avares de trois mois aux chauffeurs routiers européens.

Quelle arrogance suprême – de dire à un chauffeur de camion étranger qui travaille dur qu’il est assez bon pour faire passer Noël aux Britanniques, mais pas assez bon pour vivre ici en permanence.

Personnellement, si j’étais un fier conducteur de poids lourds européen, je dirais à Boris de coller son visa temporaire là où les hautes terres ensoleillées ne brillent pas. Le Brexit était censé reprendre le contrôle de nos frontières, de notre politique d’immigration, de notre population active, de notre destin. Offrir un visa de 12 semaines pour mettre fin à la pénurie de chauffeurs de camion – ou faire appel à l’armée pour faire le travail – est un aveu que nous ne contrôlons pas.

Si nous avons besoin de chauffeurs étrangers pour faire bouger les chaînes d’approvisionnement, alors laissez-les entrer et laissez-les rester. Ne les traitez pas comme ce que les Allemands appelaient par euphémisme des « travailleurs invités », c’est-à-dire des greffiers de deuxième classe qui ne jouissent pas des mêmes droits que tout le monde.

Si nous avons besoin d’un travailleur étranger, nous devrions être heureux de le voir venir et fier de l’appeler notre voisin. C’est un pays généreux, accueillant, tolérant.

Sir Keir Starmer suggère que nous devrions faire venir 100 000 conducteurs étrangers pour combler le vide. Mais un retour paniqué à une main-d’œuvre bon marché illimitée n’est pas la réponse, pas quand il y a tant de Britanniques à la recherche d’un salaire décent.

Les postes vacants ont actuellement atteint un sommet historique d’environ un million, soit à peu près le même nombre de travailleurs qui étaient encore en congé à la fin du programme jeudi. Dans un monde post-Brexit parfait, les 700 000 qui devraient perdre leur emploi après leur congé s’inséreraient dans les emplois en attente d’être pourvus.

Et autant que headbanger les Remainers l’aimerait, tout ne peut pas être imputé au Brexit et aux Européens qui sont rentrés chez eux.

Parce qu’il y a des travailleurs britanniques qui veulent travailler comme chauffeurs de poids lourds. Et la raison pour laquelle ils ne montent pas dans un taxi pour poids lourds aujourd’hui est que le personnel de l’agence d’immatriculation des véhicules et des conducteurs à Swansea est devenu, comme tant de fonctionnaires, beaucoup trop friand de rester à la maison, travaillant sans enthousiasme dans leurs jim-jams. tandis qu’un nombre étonnant de 54 000 demandes d’autorisations poids lourds prennent la poussière, attendant d’être traitées.

Le léthargique DVLA a besoin d’une botte pour remonter son bas de pyjama. Cinquante-quatre mille nouveaux conducteurs de poids lourds contribueraient grandement à approvisionner les supermarchés et les stations-service. Peut-être pas jusqu’au bout, mais 54 000 nouveaux conducteurs devraient veiller à ce que Noël ne soit pas annulé.

Traitez-les comme des égaux

Et s’il y avait encore un manque d’opérateurs poids lourds, alors ce pays devrait avoir la grâce, la générosité et le bon sens pour accueillir les chauffeurs étrangers dont nous avons besoin. Et puis les traiter comme nos égaux.

Ce devrait être un pays qui récompense le travail acharné avec des salaires décents, d’où que vous veniez. Ne traitez pas les travailleurs étrangers comme s’ils étaient nécessaires mais pas souhaités. Et ne traitez pas nos propres gens comme s’ils étaient trop ineptes pour faire une dure journée de travail pour une bonne journée de salaire.

Nous voulons une nation qui forme notre peuple à des emplois hautement qualifiés tout en accueillant les travailleurs étrangers dont notre économie a besoin – un Royaume-Uni véritablement mondial qui est glorieusement libéré de la main morte de la bureaucratie anti-business, et une économie qui explose si fort qu’elle est entendu dans tous les coins de la planète.

N’était-ce pas le vrai sens du Brexit ?

La robe et la crainte d’Ana. . .

ANA DE ARMAS aurait connu un « dysfonctionnement de la garde-robe » après la première du nouveau film de James Bond, No Time To Die.

C’est une honte.

Parce que quand Ana a rencontré un prince William aux yeux de lunettes plus tôt dans la soirée, sa robe semblait parfaitement fonctionner.

GRANDE AFFAIRE ?

JACK GREALISH et sa petite amie Sasha Attwood sont appelés les nouveaux Posh and Becks. Un peu exagéré.

Il est vrai que Grealish, comme le jeune Beckham, est un beau héros anglais follement charismatique avec une coupe de cheveux élaborée.

Sasha a sa propre renommée avec 100 000 abonnés sur Instagram. Mais lorsque le footballeur et la Spice Girl ont établi un premier contact visuel dans un salon de joueurs bondé de Man Utd en 1997, un seul d’entre eux était une superstar mondiale.

Et ce n’était pas l’homme du groupe Alice.

Keith est la preuve vivante La RECHERCHE suggère que d’ici 2100, les humains vivront jusqu’à l’âge de 130 ans. Keith Richards est cité comme preuve que nous restons déjà plus jeunes plus longtemps. Bien que Keith regarde déjà environ 130.

Lila Moss : une inspiration

Le NÉPOTISME est à la mode.

Le monde est plein de musiciens, d’acteurs et de mannequins qui sont le fils ou la fille de quelqu’un de célèbre.

Lila Moss, 19 ans, a honoré le podium du défilé Fendi X Versace et a déjà dépassé l’ombre de sa mère Kate Crédit : Reuters

La plupart d’entre eux ne seraient rien sans l’association à leur maman ou papa fabuleusement célèbre.

L’exception notable est Lila Moss, fille de Kate.

Lila a honoré le podium du défilé Fendi X Versace avec la pompe à insuline qu’elle utilise pour son diabète de type 1 clairement visible sur sa cuisse.

A 19 ans, Lila a déjà dépassé l’ombre svelte de sa mère. Et elle est déjà une inspiration.

UN NOUVEAU JOUR POUR ACE AJ

ANTHONY JOSHUA sera de retour. Depuis sa défaite choc contre les mains rapides et furieuses d’Oleksandr Usyk le week-end dernier, le verdict sur l’ancien golden boy de la boxe a été accablant.

« Il est presque impossible de concevoir un moyen pour Anthony Joshua de renverser la décision unanime », a déclaré un journaliste respecté, une opinion qui a fait écho à travers la communauté de la boxe.

Anthony Joshua sera de retour et pourra battre Usyk s’il s’impose dès la première cloche Crédit : PA

C’est vrai que l’ex-champion a été battu par un homme beaucoup plus petit. À la cloche finale, AJ a eu la chance d’être debout. Mais Joshua peut redevenir un champion.

Il est plus grand, plus fort et plus jeune qu’Usyk. Dans la nuit, AJ était hésitant jusqu’à la timidité.

« Trop respectueux », ont dit ses amis. « Punaise timide », ont dit les autres. C’est la même chose.

Joshua ne peut pas se permettre de perdre un match revanche décisif contre Usyk, qui sera encore plus en forme et plus affûté la prochaine fois.

Mais AJ peut battre Usyk s’il s’impose dès la première cloche. Il doit être prêt à tout risquer.

On ne passe pas du statut de champion du monde des poids lourds à un clochard du jour au lendemain.

Le plaidoyer 007 de Starmer

SIR Keir Starmer dit que le prochain James Bond devrait être joué par une femme.

Si Starmer avait suggéré que le prochain 007 devrait être un mec blanc d’âge moyen avec un accent chic, les sourcils auraient sûrement été levés.

Mais c’est un peu riche pour Keir de réprimander la franchise Bond pour son manque d’égalité des sexes. Le parti politique dirigé par Starmer existe maintenant depuis 121 ans.

Et il n’a encore jamais été dirigé par une femme. Wonder Woman sera interprétée par Tom Hardy, Henry Cavill ou Idris Elba avant que le Parti travailliste institutionnellement sexiste n’ait une femme à sa tête.

LA TERREUR RAYNER D’ANGE

ANGELA RAYNER, chef adjointe du parti travailliste, refuse de s’excuser d’avoir qualifié Boris Johnson et son cabinet de « racaille. . . homophobe, raciste, misogyne. . . Morceau d’écume étonienne ».

Pourquoi Rayner devrait-il s’excuser ? La polémique est le point culminant de sa carrière. Les camarades Corbynista sont en extase orgasmique.

Angela Rayner du Labour est un acte de karaoké politique, quand il s’agit d’être un diamant brut, Rayner est tout brut et pas de diamant Crédit : Alamy

Mais la classe ouvrière n’appelle pas les gens « racaille », malgré l’affirmation étrange de Rayner selon laquelle « racaille » est un mot « que vous entendriez très souvent dans une ville ouvrière du Nord. Nous le dirions même avec jovialité aux gens.

Vraiment? « Scum » comme terme d’affection joviale ? « Peux-tu offrir à notre enfant un rouleau de saucisse de Greggs, racaille ? »

Je soupçonne que non. Angela traîne depuis trop longtemps avec les softies du sud d’Islington. Les gens de la classe ouvrière ne pensent pas et ne parlent pas comme Rayner.

Elle est un acte de karaoké politique. Et quand il s’agit d’être un diamant brut, Rayner est tout brut et sans diamant.