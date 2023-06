Reprendre le changement de marque du comté de McHenry en McH Thrive – Shaw Local

À partir de la fin officielle des états d’urgence étatiques et fédéraux du COVID-19, le bulletin électronique et la marque Resume McHenry County ont été rebaptisés McH Thrive.

Le président du conseil du comté, Mike Buehler, a officiellement annoncé le changement de marque lors de la réunion du comité plénier du conseil en mai. Le bulletin hebdomadaire a été créé grâce à un partenariat entre le gouvernement du comté, la McHenry County Economic Development Corp. et Naturally McHenry County pour aider les entreprises, les travailleurs et les familles à trouver les ressources disponibles. Son premier numéro est sorti des semaines après l’ordre de séjour à domicile du gouverneur le 21 mars 2020.

La première édition de la newsletter rebaptisée, qui sort tous les mardis après-midi, sera envoyée par e-mail le 16 mai.

Chaque édition de McH Thrive contient six petits articles portant sur des questions telles que les affaires et la fabrication, le développement de la main-d’œuvre et la formation professionnelle, les opportunités de subventions, les nouvelles des gouvernements locaux et d’autres sujets importants. Chaque édition comprend également une histoire sur un événement à venir pour continuer à soutenir le secteur du tourisme et des sites du comté de McHenry.

Abonnez-vous à McH Thrive, ainsi qu’au bulletin électronique mensuel du gouvernement du comté de McHenry, en visitant mchenrycountyil.gov/social et en cliquant sur les boutons en haut de la page. La page contient également des liens pour suivre le gouvernement du comté de McHenry sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et LinkedIn.