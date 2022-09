Reposez en paix, Madame. Une lumière s’est éteinte sur nos vies

Une LUMIÈRE s’est éteinte sur nos vies.

Le jour redouté par la Grande-Bretagne et une grande partie du monde est arrivé. Elle est partie.

La reine est décédée à l’âge de 96 ans après 70 ans sur le trône

La mère de notre nation. La femme la plus célèbre, la plus aimée et la plus respectée sur Terre. Le monarque au règne le plus long de notre histoire. L’épine dorsale de la Grande-Bretagne.

La seule constante, la seule source de stabilité pour nous tous tout au long de huit décennies de tumulte et de changement inimaginables dans le monde de 1952 lorsqu’elle est montée sur le trône.

Notre chef d’État. Notre Reine. Elisabeth II.

Il est tout simplement difficile de penser à la vie britannique sans sa présence.

Peu de vivants aujourd’hui l’ont vécu et les souvenirs qui restent des années avant son règne s’estompent.

C’est la tête de nos pièces et billets. L’image sur les murs des bureaux, des usines et des maisons.

C’était la voix d’un calme mesuré dans le discours télévisé annuel du jour de Noël.

“God Save The Queen” est une phrase ancrée dans la conscience des Britanniques de tous âges et de centaines de millions dans le monde.

Le nouveau monde vous semblera étrange.

Nos pensées vont à ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qui l’aimaient. Au personnel qui l’a fait aussi.

Aux 14 royaumes du Commonwealth pour lesquels elle était également monarque – et aux autres pays du Commonwealth également.

Aux innombrables œuvres caritatives qu’elle a défendues. À toutes ces personnes – des milliards au fil des décennies – dont elle a touché la vie d’une manière ou d’une autre.

Quand elle est devenue reine, la Grande-Bretagne avait encore un empire

Et à la légion de fans de notre famille royale, ici et à l’étranger, dont le soutien à cette institution ancienne et parfois controversée a été maintenu en l’air par son dévouement de toute une vie au devoir et son stoïcisme. . . peu importe ce que le destin lui a jeté – et il en a jeté beaucoup.

Elle n’était pas seulement une figure d’une immense importance pour la Grande-Bretagne des 70 dernières années, mais pour l’histoire – en tant que plus ancien de tous nos monarques remontant à Alfred le Grand.

Son règne a été si long qu’il a époustouflé l’esprit. Lorsqu’elle est devenue reine, sept ans seulement après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne avait encore un empire. Une partie de la nourriture était encore rationnée alors que les longs séquelles de la guerre s’éternisaient.

Elvis Presley était encore à l’école, mais n’avait pas encore chanté une note enregistrée. Les Beatles étaient à cinq ans de se rencontrer.

Le monde est en deuil après la perte de Sa Majesté

La télévision n’en était qu’à ses balbutiements – la Grande-Bretagne n’avait qu’une seule chaîne, le BBC Television Service. Nous étions encore à 20 ans d’abandonner les shillings et les pence.

Le tabloïd Sun était à 17 ans de son lancement, sans parler de devenir le journal le plus vendu de Grande-Bretagne.

Internet était plus de 40 ans dans le futur – les smartphones près de 60.

La reine a régné à travers les administrations de 15 premiers ministres de Winston Churchill à Liz Truss, qu’elle a accueillis à Balmoral il y a trois jours, ainsi que 14 présidents américains de Harry Truman à Joe Biden – rencontrant tous ces derniers sauf un.

Son temps a pris des événements extraordinaires. La fin de notre Empire. L’assassinat de John F. Kennedy en 1963.

Les Swinging Sixties, la victoire de l’Angleterre à la Coupe du monde de 1966, l’alunissage, la guerre du Vietnam. La Grande-Bretagne rejoint le Marché commun. Nous avons subi une décennie sombre de conflits sociaux, avec des coupures d’électricité.

Les «troubles» meurtriers en Irlande du Nord étaient une histoire d’horreur nocturne dans nos journaux télévisés. Le propre cousin de la reine, Lord Mountbatten, est devenu la proie de l’IRA.

Son fils Charles a épousé Diana Spencer. Margaret Thatcher a été au pouvoir pendant 11 ans. Son deuxième fils Andrew a rejoint le groupe de travail envoyé pour repousser les envahisseurs argentins des Malouines en 1982.

La reine a vu l’apartheid démantelé et le communisme imploser. Elle a vu le château de Windsor englouti par le feu et trois de ses enfants divorcer.

Elle a vu la Grande-Bretagne aider à repousser les forces irakiennes de Saddam Hussein du Koweït.

Puis vinrent la mort de Diana, le 11 septembre, la guerre en Irak et en Afghanistan, le mariage de son petit-fils et héritier William et son tour hilarant et conscient d’elle-même avec James Bond à l’ouverture des Jeux olympiques de 2012, ce qui fit monter en flèche sa popularité.

Elle a vu des divisions amères éclater dans son pays. D’abord avec le référendum sur l’indépendance écossaise de 2014, puis avec le vote sur le Brexit de 2016 et ses longues répercussions et, brièvement du moins, avec la perspective apparemment réelle de l’élection de notre premier gouvernement marxiste.

Tout au long de tout cela, son grand amour Philip, duc d’Édimbourg, est resté son rocher, son conseil et une présence qui donne à réfléchir. Puis en avril 2021, il était parti.

La reine était dévouée à son pays et à sa famille bien-aimée Crédit : Getty

La marque de sa grandeur est qu’à travers tout cela, elle s’est à peine trompée de pied.

À travers toutes les ouvertures d’État du Parlement, les centaines de tournées royales, les milliers et les milliers de discours, les fonctions officielles et les visites d’État.

Elle a célébré ses jubilés d’argent, d’or et de diamant avec sa popularité constante.

Au moment de son jubilé de platine en juin de cette année, elle était trop frêle pour participer à de nombreuses célébrations, mais les sympathisants ont rempli les rues tout au long de l’extravagance de quatre jours.

Lorsque Sa Majesté a fait une apparition surprise sur le balcon du palais de Buckingham le dernier jour, cela a électrisé les foules en dessous et ravi les millions de spectateurs à la maison.

Son dévouement à son rôle et à son pays n’a jamais faibli. Et elle n’a jamais – enfin, presque jamais – révélé ses vrais sentiments.

Elle avait une image d’imperturbabilité sans faille et une tendance à la froideur.

Ce dernier est une idée fausse. Elle n’a jamais été une esclave sans humour de son rôle.

Sa vie était pleine de joie. Elle aimait sa famille, elle aimait les chevaux et les courses – à Ascot en particulier – elle aimait ses corgis, sa retraite à Balmoral en Ecosse. Elle adorait le chocolat et le gin.

Un dévouement sans faille au devoir, avec une conviction absolue.

Elle a été un monarque modèle. Charles et après lui William auront des styles différents – plus populistes et, peut-être, plus militants.

Mais ils feraient bien d’apprendre de son dévouement sans faille au devoir et de sa conviction absolue que la position dont elle a hérité ne pourrait jamais être une plate-forme pour faire avancer ses opinions personnelles ou promouvoir des causes politiquement teintées.

Elle savait que l’avenir et la popularité continue de la monarchie reposent sur cette entente essentielle avec le peuple britannique qui la finance.

Les arrangements pour ses funérailles nationales sont bien sûr en place depuis des années. Ce sera le plus grand de notre vie et l’un des plus grands événements télévisés de l’histoire.

Et bien qu’il soit impossible ici de saisir pleinement ce que la reine a signifié pour la Grande-Bretagne et le monde pendant près de 70 ans, disons enfin ceci :

Elle a rendu son pays fier. Son règne épique a donné un exemple stellaire à tous les futurs monarques.

Reposez en paix, Madame. Le Soleil et nos lecteurs vous aimaient. Nous sommes fiers que vous ayez été notre reine.

Et à Charles III. . . bonne chance, monsieur.

Que Dieu sauve le roi.