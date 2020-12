Un officier de l’Illinois K-9 a été tué tôt dimanche après qu’un conducteur ivre présumé se soit écrasé dans une voiture de police garée sur l’épaule de l’Interstate 90, ont annoncé les autorités locales.

« Nos K-9 font tellement partie intégrante du département », a déclaré à USA TODAY, l’adjoint en chef du shérif du comté de Boone, Perry Gay. « Ces chiens font partie de la famille du maître à la maison dans leur vie personnelle. Parfois, cette partie est négligée. »

Loki, officier du K-9, était au service du département depuis septembre 2019, a déclaré Gay. Le chien était assis à l’intérieur de la voiture de l’adjoint Robert Rosenkranz alors qu’il effectuait un contrôle routier, selon un communiqué de presse.

Le conducteur ivre présumé s’est écrasé dans la voiture de Rosenkranz, qui a ensuite heurté l’arrière du véhicule qu’il avait arrêté et qui contenait deux personnes. Le chauffeur a été emmené dans un hôpital local avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger; le passager n’a pas été blessé.

Loki a été transporté dans un hôpital vétérinaire d’urgence où il est décédé plus tard des suites de ses blessures. Rosenkranz a été légèrement blessé par des débris volants, ont indiqué les autorités.

Gay a déclaré que le département prévoyait d’honorer Loki avec des funérailles dans les semaines à venir.

« C’est avec le cœur lourd que le bureau du shérif du comté de Boone doit signaler que K-9 Loki a été tué dans l’exercice de ses fonctions tôt ce matin », a déclaré le département dans un message sur Facebook. « Repose en paix héros K9 Loki. »

Vincent Millare, 53 ans, a été cité pour conduite sous influence, conduite d’un véhicule non assuré, incapacité à réduire la vitesse pour éviter un accident, mauvaise utilisation de la voie, conduite sur l’accotement de la route et ne pas ralentir à l’approche d’un véhicule d’urgence autorisé en stationnement. . Il a été transporté dans un hôpital local avec des blessures non mortelles.

La police de l’État de l’Illinois enquête sur l’incident, ont indiqué les autorités.