L’homme de 57 ans a eu la distinction de remporter des titres pour l’Union soviétique, la Communauté des États indépendants et la Biélorussie au cours des années 1980 et 1990.

Connu sous le nom de « l’ours de Minsk », l’homme fort Zhelezovsky était le plus grand du monde en 1985 et 1986, revendiquant l’or avec l’Union soviétique en 1989 et 1991.

Ses records du monde comprenaient l’honneur masculin du 1 000 m, qu’il a établi pendant quatre ans à partir de 1989 avec un temps d’un peu moins d’une minute et 13 secondes.

Seul un titre olympique lui a échappé, mais celui qui a battu à deux reprises le record du 1500 m a tout de même décroché le bronze aux Jeux de Calgary en 1988 et, six ans plus tard, l’argent à Lillehammer.

Dan Jansen, qui était le seul patineur à battre Zhelezovsky il y a 27 ans, a fait part de sa tristesse face au décès de son ancien rival.

« Merci de nous rendre tous meilleurs » il a dit. « Repose en paix mon grand. »

Zhelezovsky a continué à jouer un rôle actif dans le patinage après sa retraite, devenant le président de l’Union de patinage biélorusse entre 1996 et 2005.

En plus d’être l’un des meilleurs sprinteurs de tous les temps, Zhelezovsky était également un expert bien connu lors des congrès de l’Union internationale de patinage.