Reports de la Super League féminine: Izzy Christiansen d’Everton appelle à l’action après un «week-end sombre» | Nouvelles du football

Le milieu de terrain d’Everton, Izzy Christiansen, a appelé à l’action pour faire face au nombre de matchs de Super League féminine perdus à cause du mauvais temps après “un week-end sombre” pour le football féminin.

Le match de championnat de Chelsea avec Liverpool a été abandonné par les officiels du match après six minutes en raison d’un terrain gelé dimanche, tandis que deux autres matches – Brighton contre Arsenal et Tottenham contre Leicester – ont été victimes des conditions glaciales.

Christiansen a déclaré qu’une solution à long terme est nécessaire pour éviter une répétition de la situation “choquante” à Kingsmeadow et pour ne pas nuire à l’élan et à l’intégrité du jeu qui a connu une croissance exponentielle après le succès des Lionnes à l’Euro l’été dernier.

“Des mesures doivent être prises, éventuellement une enquête sur ce qui s’est réellement passé et pourquoi et comment la FA et les clubs vont de l’avant pour s’assurer que cela ne se reproduise plus à l’avenir”, a déclaré Christiansen. Sports du ciel.

Le match WSL de Chelsea et Liverpool a été abandonné après seulement six minutes après une évaluation indiquant que le terrain était injouable et Sue Smith dit que cela ne peut plus se reproduire



“Sans ressembler à un record battu, le temps à cette période de l’année en Angleterre est froid, il doit donc y avoir des décisions prises pour les clubs de la FA qui permettent aux matchs de se dérouler, car encore une fois, nous parlons de programmation dans le calendrier féminin, et arriéré de matchs vers la fin de la saison – et cela revient à nouveau à un problème de bien-être des joueurs.”

Les officiels du match avaient jugé le terrain de Kingsmeadow jouable après une inspection du terrain à 9h30 dimanche matin, mais six minutes après le coup d’envoi du concours, l’arbitre Neil Hair a annulé le match en raison d’un terrain dangereux.

Image:

La manager de Chelsea, Emma Hayes, quitte le terrain avec les officiels du match après le report





Des images de joueurs de Chelsea et de Liverpool glissant à la surface ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, tandis qu’un certain nombre de joueurs de haut niveau, dont Vivianne Miedema d’Arsenal et Erin Cuthbert de Chelsea, ont exprimé leur consternation face à la situation.

Guide d’inspection du terrain de la FA Lorsqu’il s’agit d’éléments tels que le gel ou la glace, n’oubliez pas que la température la plus élevée de la journée se situe généralement vers midi. Obtenez une prévision si nécessaire de la température projetée pour l’heure à laquelle le match doit se terminer – La main-d’œuvre dont dispose le club recevant pour effectuer les éventuels travaux nécessaires pour rendre le terrain jouable – L’heure à laquelle le club visiteur doit commencer son voyage – Assurer la liaison avec les managers pour évaluer les pensées des deux clubs N’oubliez pas que la décision quant à savoir si le match est joué, ce sont les arbitres.

Pour Christiansen, elle estime que les footballeuses se sont habituées à un niveau de soins et de bien-être inférieur.

“Parlant du bien-être des joueuses, en ce qui concerne le football féminin, nous avons l’habitude de traiter beaucoup plus de problèmes que le football masculin et les batailles de nos carrières”, a-t-elle déclaré.

Image:

Chelsea vs Liverpool a eu une inspection du terrain à 9h30 où il a été jugé jouable





“Qu’un match ait lieu ou non n’est pas nouveau pour beaucoup de joueurs à cause de la météo ou d’une autre circonstance, j’ai l’impression que c’est quelque chose auquel nous sommes habituées en tant que joueuses, l’incertitude autour des matchs.

“Nous parlons d’un vrai week-end sombre dans la WSL où un manque de clarté, un manque de prise de décision a représenté où en est le jeu en ce moment et c’est une situation vraiment inquiétante pour nous en tant que joueurs et pour les autorités aussi que cela s’est produit et que les projecteurs sont braqués sur le football féminin et plus brillants que jamais en ce moment.”

L’affrontement WSL de Reading a été le seul match à ne pas être perturbé par la météo avec leur match contre Manchester United qui se déroule au Select Car Leasing Stadium, un terrain de 24 000 places qu’ils partagent avec l’équipe masculine depuis 2021.

Everton de Christiansen, quant à lui, a vu son coup d’envoi contre West Ham repoussé d’une heure pour permettre le dégel de son terrain à Walton Hall Park.

Bien que Christiansen reconnaisse qu’il n’y a pas de solution miracle aux matchs perdus à cause du mauvais temps, elle souhaite que des décisions plus éclairées soient prises pour s’assurer qu’il n’y aura pas de répétition de la situation de ce week-end, tout en faisant écho à l’appel du manager de Chelsea Emma Hayes pour une audience sous le sol.

Image:

Izzy Christiansen d’Everton dit que des mesures doivent être prises pour éviter que les matchs ne tombent régulièrement sous le mauvais temps





“Vous ne pouvez pas le changer du jour au lendemain, cela doit être une solution à long terme. Cela ne peut pas se reproduire la saison prochaine. Pour l’instant, ce que je pense doit arriver, c’est une meilleure prise de décision, des décisions plus éclairées, qui protègent pas seulement les joueurs, mais le jeu et son intégrité, car un match qui est annulé six minutes après avoir commencé fait vraiment, vraiment reculer le jeu à mon avis.

“Le match Arsenal-Brighton a été annulé plus tôt que cela et le match Tottenham-Leicester a été annulé avec un préavis d’environ 24 heures. Je pense que c’est ce qui se passe encore dans le football masculin de la ligue inférieure, donc je pense que nous devons être réalistes ici. , il n’y a tout simplement pas assez de stades dotés d’un chauffage au sol et de spécifications plus élevées permettant aux matchs de se dérouler quelle que soit la météo.

“Nous comprenons que le football féminin n’est pas encore là. Mais un match qui démarre puis est abandonné après six minutes est un jour sombre pour le football féminin.”

Un porte-parole de la Super League féminine a déclaré: “Nous avons travaillé dur avec les clubs et les officiels de match pour jouer en toute sécurité le match de la Super League féminine de Barclay entre Chelsea et Liverpool comme prévu. Après des inspections avant le match, le terrain a été jugé jouable le jour du match. arbitre.

“Cependant, peu de temps après le coup d’envoi, l’arbitre a pris la décision d’abandonner le match afin de protéger la sécurité des joueurs, ce qui est primordial. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous les fans qui se sont rendus au match. Le match sera reporté à en temps voulu.”

Certains fans de Liverpool sont partis à l’aube pour se rendre à Londres pour rentrer chez eux après une journée frustrante.

Christiansen estime que les fans méritent mieux – surtout à un moment où le jeu se développe et élargit sa base de fans. “Vous regardez les Euros et l’impact que cela a eu sur la fréquentation, l’intérêt pour le jeu et la croissance des fans dans toute la ligue, ce sont tous des points positifs”, a-t-elle déclaré.

“Ensuite, nous y regardons, et c’est parti, les matchs sont reportés très près du coup d’envoi. Ce n’est pas la première fois que cela se produit ce week-end, cette saison, c’est aussi la vie des gens et pas seulement le bien-être des joueurs mais les fans qui dépenser leur argent durement gagné en billets WSL, voyages, stationnement, nourriture, tout s’additionne et nous ne sommes pas dans une bonne situation économique dans le pays en ce moment, nous parlons de la vie des gens qui est affectée à cause d’une mauvaise décision fabrication.

“Nous espérons que ce sera le plus bas en termes de mauvaises décisions prises pour les matchs et le bien-être des joueurs.”