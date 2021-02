Reporters sous le feu: des journalistes du monde entier sont menacés et intimidés

Les militants anti-corruption à Malte affirment que la condamnation d’un suspect dans le procès pour meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia pourrait être une percée dans la lutte contre le crime organisé.

Galizia a dénoncé la corruption politique et le copinage sur l’île et a été tué dans un attentat à la voiture piégée en 2017. Maintenant, l’un des trois accusés a admis le meurtre et dit qu’il « va témoigner contre les autres personnes impliquées.

Rebecca Vincent est directrice des campagnes internationales de Reporters sans frontières à Londres. Elle dit que les nations européennes ne font pas assez pour protéger les droits et la sécurité des journalistes.

« Ce que nous avons vu, c’est un échec systématique à Malte, au cœur de l’UE. L’assassinat de Daphné a mis en lumière les défaillances systémiques en ce qui concerne l’état de droit et les institutions démocratiques. Ce que nous devons voir maintenant, c’est plus d’action des autres États pour la justice pour Daphné et la protection active des autres journalistes. «

Les journalistes du monde entier font régulièrement l’objet de menaces et d’intimidations dans le cadre de leur travail.

La correspondante d’Euronews, Shona Murray, s’est entretenue Dimanche monde journaliste Patricia Devlin qui a été ciblée pour son travail en Irlande du Nord.

Devlin a reçu des menaces de mort et des menaces de faire du mal à sa famille après avoir rapporté le meurtre d’un homme à East Belfast.

«J’ai reçu un message sur mon compte Facebook personnel dans lequel l’expéditeur a menacé de violer mon fils nouveau-né. Cela a été signalé à la police [but] il n’y a toujours pas eu d’arrestations », a-t-elle déclaré à Euronews.

On craint que les divisions politiques croissantes en Irlande du Nord n’aggravent la situation des journalistes.

« Je souhaiterais juste que les choses s’améliorent. Tout le monde ne sera pas fan de ce que vous écrivez et c’est assez juste. Mais vous n’avez pas à menacer les gens et à menacer leurs enfants », a déclaré Devlin.

«Cela a eu un impact sur la façon dont j’exerce mon travail car je ne peux pas me rendre dans certains domaines. Et la plupart du temps, les gens qui me parlent ne peuvent pas me parler au téléphone, y compris les victimes d’intimidation. Mais ce n’est pas le cas. va me décourager de continuer. La seule bonne chose qui en ressort est que j’ai vu le soutien que j’ai reçu pour ce que je fais. «

