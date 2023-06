Au plus fort du « soulèvement armé » qui vient de s’achever par les forces mercenaires wagnériennes en Russie, le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov a sauté sur la brèche. Publier une vidéo en ligne adressé aux soldats russes combattant en Ukraine, leur disant de « … rentrez chez vous, protégez votre place ». Ajoutant: « Prends soin de ton destin, tu as encore une chance de survivre. »

C’est le genre de position active que Reznikov adopte avec son poste qu’il occupe depuis avant le début de la guerre l’année dernière. Depuis lors, il est connu des responsables américains et des personnalités du monde entier comme l’un des visages publics de l’effort de guerre de l’Ukraine. Peu de temps avant la « tentative de coup d’État » du groupe Wagner, et au milieu des plaintes concernant un démarrage plus lent que prévu de la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie, nous avons rencontré le chef de la défense pour son évaluation du champ de bataille.

Il est de petite taille mais projette une longue ombre stratégique. Oleksii Reznikov, 57 ans, est né à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. C’est un habilleur vif avec une barbichette et une moustache taillées, il est sympathique et parle bien l’anglais. L’ancien avocat ces dernières années a occupé divers postes officiels ukrainiens.

Alors que la contre-offensive de l’Ukraine en est à sa troisième semaine, Reznikov a décrit les manœuvres actuelles comme « une sorte d’opération préparatoire », reconnaissant que les Russes avaient construit « des lignes défensives très solides ». Lorsque nous lui avons demandé s’il s’agissait de l’assaut principal, pour l’armée ukrainienne, la « blitzkrieg », il s’est hérissé en disant « Non, non, non ».

Il a ajouté, cependant, qu’une fois que cela sera pleinement lancé, ce sera un succès et « un pas de plus vers la victoire ».

Il a admis que les attentes initiales étaient « surestimées » pour l’offensive, et que l’Ukraine est très prudente lorsqu’elle met en danger ses combattants courageux et motivés.

« Nous essayons de leur sauver la vie », a déclaré Reznikov. Il a décrit l’approche russe consistant à utiliser ses troupes comme un « hachoir à viande ».

Cette contre-offensive promet de mettre en vedette des blindés fournis par l’Occident, comme les véhicules de combat américains Bradley et les chars allemands Leopard.

« Ce sont des manœuvres très sophistiquées », a déclaré Reznikov. « Les soldats les aiment. »

Nous avons demandé si le matériel arrivait assez vite. Il a répondu: « J’ai commencé à demander ces choses en février 2022 », le mois où la guerre a commencé.

En plus de lancer toutes les formes de guerre conventionnelle contre l’Ukraine, le président russe Poutine a parlé et joué la carte nucléaire. Par exemple, déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus voisin. Nous avons demandé au ministre de la Défense Reznikov si c’était réel.

« Je pense que, pour moi, personnellement, cela ressemble à du bluff », a-t-il répondu, ajoutant: « Je pense que le monde civilisé a des arguments contre cela pour le persuader. »

En rejoignant l’OTAN, une défense solide contre toute attaque nucléaire de la Russie, Reznikov est réaliste.

« Je suis sûr que nous serons un membre à part entière, mais cela prendra du temps », a-t-il noté. Il n’a pas été rebuté par les récents commentaires du président Biden selon lesquels les États-Unis ne faciliteraient pas l’adhésion de l’Ukraine.

« Il est dans leur intérêt » que les pays de l’OTAN aient l’Ukraine comme membre car elle sait comment « vaincre et dissuader les forces armées russes », a déclaré Reznikov.

Le secrétaire d’État Blinken a récemment noté que les gains de la contre-offensive pourraient placer Kiev dans une meilleure position de négociation avec Moscou. Reznikov était ferme sur le fait qu’il n’y aurait pas de discussions avec la Russie tant que les frontières d’origine de l’Ukraine ne seraient pas restaurées, sa « ligne rouge ».

« Nous serons prêts à discuter de la coexistence d’après-guerre (avec la Russie) lorsqu’ils quitteront notre territoire », a-t-il déclaré.

Selon Reznikov, les États-Unis sont un allié « très important » de l’Ukraine.

« Numéro un, » dit-il en levant son doigt. « C’est un pays sérieux avec un potentiel sérieux », a-t-il ajouté, « avec des ressources sérieuses et une capacité sérieuse pour persuader d’autres pays de se joindre à cette coalition ».

Il a dit qu’il ne s’inquiétait pas de l’affaiblissement du soutien des États-Unis à l’aide militaire à l’Ukraine, en particulier parmi les républicains.

« J’aime l' »invention … bipartite » américaine », a-t-il déclaré. « Pour moi, cela semble très familier. Je suis absolument sûr que nous aurons le même niveau de soutien. »

Nous avons posé au ministre de la Défense Reznikov la question la plus importante : l’Ukraine sera-t-elle victorieuse ?

« Mon instinct est que nous allons gagner cette guerre parce que nous nous battons pour notre pays », a-t-il répondu.

Nous lui avons demandé combien de temps cela prendrait. Mois? Années?

« Cette année va changer la donne », a-t-il déclaré, indiquant qu’il y aurait au moins une sorte de chemin vers la fin de cette horrible guerre.

« Nous devons », a-t-il conclu avec détermination, « c’est notre idée. » Beaucoup de gens espèrent que cette « idée » est juste.